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19 июля 2023, 11:44 Читати українською

Украина отстроит Каховскую ГЭС. Кабмин принял экспериментальный проект

Украина отстроит Каховскую ГЭС, взорванную российскими оккупантами. Правительство одобрило экспериментальный проект. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Украина отстроит Каховскую ГЭС, взорванную российскими оккупантами.
Фото: kmu.gov.ua

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«Правительство утверждает постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне. Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления», — сказал Шмыгаль.

Что предполагает проект

  • проектирование временных дамб верхнего и нижнего бьефа Каховского гидроузла, сооружения для пропуска строительных и экологических затрат Каховского гидроузла, подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС;
  • строительство подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС.

Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы:

  • обследование, демонтаж разрушенных сооружений и конструкций Каховского гидроузла;
  • разработка проекта строительства Каховской ГЭС;
  • строительство временных плотин верхнего и нижнего бьефа Каховского гидроузла.

«Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное Укргидроэнерго. Решение о подготовке к восстановлению принято после консультаций с экспертами и специалистами», — добавил премьер.

По словам Шмыгаля, восстановление Каховской гидроэлектростанции приумножит экономический потенциал Украины как в аграрной, так и в энергетической сфере.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению.

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+96
nitrolog
nitrolog
19 июля 2023, 11:53
#
Екологи кажуть що цього робити не треба, є купа факторів, але зелень хоче додатково попилити грошенята
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
19 июля 2023, 13:12
#
Действительно, а зачем отстраивать?
+
+60
irakez
irakez
19 июля 2023, 12:08
#
Тобто, сама відбудова почнеться років через 10 (коли закінчиться війна), але попилити бабло на проектні роботи можна вже зараз. А потім ще раз через 10 років, бо ну всьо помінялось же, треба пєрєдєлівать!
+
+45
parseval
parseval
19 июля 2023, 12:08
#
Велике будівництво 2.0 чи то 2−3-4−5… Розпил бюджет коштів вже гріє кишені Єрмаківській кишеньковій шавці.
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