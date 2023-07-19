Украина отстроит Каховскую ГЭС. Кабмин принял экспериментальный проект

Украина отстроит Каховскую ГЭС, взорванную российскими оккупантами. Правительство одобрило экспериментальный проект. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

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«Правительство утверждает постановление об экспериментальном проекте с начала восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне. Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления», — сказал Шмыгаль.

Что предполагает проект

проектирование временных дамб верхнего и нижнего бьефа Каховского гидроузла, сооружения для пропуска строительных и экологических затрат Каховского гидроузла, подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС;

строительство подпорного сооружения в нижнем бьефе Днепровской ГЭС.

Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы:

обследование, демонтаж разрушенных сооружений и конструкций Каховского гидроузла;

разработка проекта строительства Каховской ГЭС;

строительство временных плотин верхнего и нижнего бьефа Каховского гидроузла.

«Координировать проект будет Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное Укргидроэнерго. Решение о подготовке к восстановлению принято после консультаций с экспертами и специалистами», — добавил премьер.

По словам Шмыгаля, восстановление Каховской гидроэлектростанции приумножит экономический потенциал Украины как в аграрной, так и в энергетической сфере.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в Укргидроэнерго заявили, что станция не подлежит восстановлению.

6 июня российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции.