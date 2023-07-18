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18 июля 2023, 11:24 Читати українською

В Польше работают более 25 тысяч украинских бизнесов: кого ищут на работу

Тысячи новых украинских бизнесов открылись в Польше, и их количество продолжает расти. Кого хотят нанимать наши предприниматели и какие вакансии наиболее востребованные, НВ рассказала вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Лилия Терещенко. «Минфин» выбрал главное.

Тысячи новых украинских бизнесов открылись в Польше, и их количество продолжает расти.

Как устроились украинские беженцы в Польше

В Польшу с начала войны приехали несколько миллионов украинцев, и большая часть беженцев вынуждена работать на несвойственных для себя работах, которые часто ниже их компетенции. По данным Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству, у 70% украинцев, которые выехали за границу, есть высшее образование.

Да, некоторые смогли найти себя: фрилансят, работают дистанционно для Украины или для других стран. По нашим данным, таковых около 15% от высококвалифицированных специалистов в Польше. Но многие столкнулись с тем, что в Польше не то, что расти карьерно не получается, но даже найти работу на ту же должность и с той же зарплатой сложно.

Многие украинцы уже учат язык — преимущественно польский, а иногда английский, чтобы работать здесь в международных компаниях. В марте этого года мы опубликовали исследование, согласно которому 60% украинцев говорят, что не могут устроиться на высококвалифицированную работу из-за недостаточного уровня польского языка. К тому же реальность такова, что выбирая между поляком и украинцем одинаковых компетенций, польская компания ясно кого выберет.

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Украинский бизнес идет за украинцами

Но есть и хорошие новости. Тысячи новых украинских бизнесов открылись в Польше. Их количество растет в геометрической прогрессии, потому что бизнес ищет новые рынки из-за нестабильного рынка внутри Украины.

Новая почта, Rozetka, monobank (в процессе получения лицензий) — только одни из тысяч примеров бизнесов, которые уже пришли в Польшу. И этот процесс набирает обороты, потому что украинские компании идут вслед за миллионами уехавших украинцев, которые хотят получать привычные и любимые услуги.

Кроме того, открываются и полностью новые бизнесы, созданные здесь украинцами. В целом, в Польше зарегистрировано более 25 тысяч украинских бизнесов.

А теперь угадайте, кого они хотят нанимать? — Украинцев. Да, не на все должности. Например, тем компаниям, которые к нам обращаются, мы советуем искать юристов, менеджеров по продажам, бухгалтеров именно среди поляков, но топ-руководителей, маркетологов, айти, аналитиков, продакт-менеджеров и многих других специалистов ищут среди украинцев. Мы знаем это не только по запросам компаний-клиентов, которым мы помогаем подбирать персонал.

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Список топ-вакансий

Поделюсь, что несколько крупнейших украинских компаний, которые вошли на рынок Польши, должны перевозить топ-менеджеров из Украины, потому что в Польше их найти — задача со звездочкой.

Такую задачу нужно решить и нам. Если раньше мы не нанимали руководителей с рынка, наоборот, растили их сами, то сейчас, на этапе очередного масштабирования, мы предстали перед новым вызовом — найти высококвалифицированных специалистов за короткое время. У нас это связано с перестройкой структуры организации в структуру холдинга, появляются новые продукты — нужны новые руководители.

В частности, список топ-вакансий выглядит так:

  • директор по продажам,
  • директор по подбору персонала,
  • маркетинговый директор,
  • бизнес-аналитик,
  • инвестиционный аналитик,
  • операционный директор.

Этот список можно продолжать. И мы также предпочитаем украинцев, которые сейчас находятся в Польше, или планируют туда приехать.

Возможно, кто-то скажет, что во время войны перевозить «мозги» в другие страны — не самая лучшая идея. Однако, мы не забываем о том, что многие украинцы буквально потеряли работу и не могут найти альтернативу внутри страны. Вот именно для них сменить конвейерную ленту на интересную и достойную для их компетенций работу — неплохая перспектива, не правда ли? Такова наша новая реальность, не мы ее создали.

Мы, как компания по трудоустройству, после окончания войны начнем возвращать обратно в Украину как рабочую силу, так и топ-руководителей, чтобы помочь ее восстановлению. Причем мы планируем привозить не только украинцев, но и иностранцев. Ну, а пока у украинских топ-менеджеров появился неплохой шанс погрузиться в новый рынок, увидеть, как бизнес работает в Европе, и потом использовать опыт для процветания Украины, который к тому времени приумножится.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Abramon
Abramon
18 июля 2023, 12:00
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«За даними Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, 70% українців, які виїхали за кордон, мають вищу освіту.» — це просто рівень вищої освіти в Україні.
Інше питання, як можна претендувати на кваліфіковану роботу не знаючи на достатньому рівні мову країни в якій ти знаходишся?
Це тільки в Україні державна українська, а офісний планктон і не тільки розмовляє російською та й часто внутрішня документація російською.
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