Рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главным из которых является дефицит квалифицированных кадров. Об этом говорится в аналитике Work.ua.
Рынок труда оживает. Работодатели соревнуются за кандидатов
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Рынок труда оживает
«Рынок труда продолжает развиваться по оптимистическому сценарию. Апрель, как и все предыдущие месяцы 2023 года, тоже принял эстафету рекордов по количеству предложений работы», — говорится в сообщении.
По данным системы управления наемом (СУН) Work.ua, в апреле зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте. Фактически, сейчас рынок труда находится почти на уровне апреля 2021 года (в апреле 2022 — 16 046 вакансий).
Смена географических лидеров по количеству вакансий
Впервые после полномасштабного вторжения Харьковская область ворвалась в пятерку лидеров по количеству предложений и заняла пятое место, обогнав Ивано-Франковскую область. В свою очередь Днепропетровская область обогнала Львовскую и заняла второе место.
Наибольший прирост вакансий в апреле демонстрировали преимущественно прифронтовые регионы:
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Харьковская (+26% — 2 795 вакансий);
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Сумская (+17% — 735 вакансий);
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Черниговская (+16% — 883 вакансии);
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Херсонская (+14% — 136 вакансий);
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Запорожская (+14% — 1 415 вакансий);
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Киевская область (+13% — 25 717 вакансий).
Наибольший рост спроса работодателей произошел на специалистов:
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+33% — уборщик (911 вакансий);
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+32% — охранник (1 088 вакансий);
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+30% — бармен/бариста (1768 вакансий);
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+26% — официант (1 382 вакансии);
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+25% — комплектовщик (1 549 вакансий).
«Итак, видим, что бизнес продолжает заботиться о безопасности, создавать качественный сервис для украинцев, наращивает складские мощности для организации продаж, активно отстраивает Украину и расширяется на севере, востоке и юге», — добавили аналитики Work.ua.
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