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8 мая 2023, 9:27 Читати українською

Рынок труда оживает. Работодатели соревнуются за кандидатов

Рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главным из которых является дефицит квалифицированных кадров. Об этом говорится в аналитике Work.ua.

Рынок труда стремительно восстанавливается, что создает новые вызовы для работодателей, главным из которых является дефицит квалифицированных кадров.
Фото: depositphotos.com

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Рынок труда оживает

«Рынок труда продолжает развиваться по оптимистическому сценарию. Апрель, как и все предыдущие месяцы 2023 года, тоже принял эстафету рекордов по количеству предложений работы», — говорится в сообщении.

По данным системы управления наемом (СУН) Work.ua, в апреле зафиксировано 82 467 вакансий, что на 9% больше, чем в марте. Фактически, сейчас рынок труда находится почти на уровне апреля 2021 года (в апреле 2022 — 16 046 вакансий).

Смена географических лидеров по количеству вакансий

Впервые после полномасштабного вторжения Харьковская область ворвалась в пятерку лидеров по количеству предложений и заняла пятое место, обогнав Ивано-Франковскую область. В свою очередь Днепропетровская область обогнала Львовскую и заняла второе место.

Наибольший прирост вакансий в апреле демонстрировали преимущественно прифронтовые регионы:

  • Харьковская (+26% — 2 795 вакансий);

  • Сумская (+17% — 735 вакансий);

  • Черниговская (+16% — 883 вакансии);

  • Херсонская (+14% — 136 вакансий);

  • Запорожская (+14% — 1 415 вакансий);

  • Киевская область (+13% — 25 717 вакансий).

Наибольший рост спроса работодателей произошел на специалистов:

  • +33% — уборщик (911 вакансий);

  • +32% — охранник (1 088 вакансий);

  • +30% — бармен/бариста (1768 вакансий);

  • +26% — официант (1 382 вакансии);

  • +25% — комплектовщик (1 549 вакансий).

«Итак, видим, что бизнес продолжает заботиться о безопасности, создавать качественный сервис для украинцев, наращивает складские мощности для организации продаж, активно отстраивает Украину и расширяется на севере, востоке и юге», — добавили аналитики Work.ua.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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