Не Чернобыль, но мини-Фукусима: какими могут быть масштабы аварии на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской АЭС остается сложной, вероятность того, что оккупанты реализуют план по подрыву, очень высокая. Чего ожидать от российских оккупантов на ЗАЭС, какой из сценариев будет иметь худшие последствия, и каким может быть масштаб возможной катастрофы, The Page рассказала Ольга Кошарная, независимый эксперт по ядерной энергетике. «Минфин» выбрал главное.

Угрожает ли разрушение пруду-охладителю ЗАЭС после подрыва Каховской ГЭС

Пруд-охладитель на ЗАЭС вмещает 47 млн кубометров воды, а его глубина, в среднем, достигает пяти метров. От Каховского водохранилища его отделяла плотина из мелкозернистого песка. То есть это не капитальная, бетонная инженерная постройка, а именно грунтовая плотина, которую покрывают кусты и деревья.

До подрыва ГЭС уровень воды Каховского водохранилища и пруда-охладителя был одинаковым. Когда в результате теракта водохранилище обмелело, французские эксперты сделали доклад о том, что плотина может разрушиться. Ибо, во-первых, вода Каховского водохранилища подпирала ее и уравновешивала давление. Во-вторых, она обеспечивала необходимую влажность песка.

Когда уровень воды в пруду-охладителе оказался на 8−9 метров выше дна опустошенного водохранилища, песок начал подсыхать и осыпаться. И мои источники в оккупированном Энергодаре несколько дней назад сообщили, что сейчас там постоянно работают экскаваторы и подсыпают песок.

Поскольку заполнить водой Каховское водохранилище невозможно, подобные укрепляющие работы — единственное, что остается, чтобы сохранить уровень воды в пруду-охладителе. Потому что ситуация чревата потерей водоснабжения для охлаждения энергоблоков.

Читайте также: На восстановление дамбы Каховской ГЭС понадобится 3−5 лет: стоит ли это делать

Минирование: украинская разведка и МАГАТЭ разошлись в оценках

Действительно, глава Управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 20 июня заявил о минировании охладителя ЗАЭС. Но в МАГАТЭ заявляют, что при осмотре пруда признаков минирования не обнаружили. В ответ Буданов обнародовал схему минирования площадки ЗАЭС.

Такие разногласия объясняются тем, что у представителей МАГАТЭ нет свободного доступа ко всем помещениям ЗАЭС и они ходят только в сопровождении ФСБ-шников. Эксперты МАГАТЭ не могут свободно общаться с украинским персоналом станции.

Но есть признаки того, что еще прошлым летом на ЗАЭС заминировали и бассейны-разбрызгиватели, где охлаждается вода для второго контура реакторов.

5 энергоблок: чем опасно состояние горячей остановки

Пять энергоблоков ЗАЭС находятся в холодной остановке, в то время как один — пятый — находится в горячей остановке и требует больше воды для охлаждения. Потому что температура первого контура, то есть теплоносителя — воды, омывающей тепловыделяющие сборки реактора, достигает 275 градусов. Когда реактор в холодной остановке, она составляет 70 градусов.

Если блок находится в холодной остановке, чтобы его вывести на минимально контролируемую мощность и начало цепной реакции, требуется трое суток. А блок в горячей остановке можно быстро вывести на один процент минимально установленной мощности. Он не будет производить электроэнергию, но там начнут образовываться радионуклиды, опасные при радиационной аварии, — йод-131 и т. п.

Россияне понимают, что производство электроэнергии на ЗАЭС невозможно без Каховского водохранилища. По факту, они уже потеряли станцию. Поэтому блок в состоянии горячей остановки они используют именно, как элемент ядерного шантажа.

Еще один шаг, который россияне сейчас пытаются реализовать, — подключить ЗАЭС к линии электропередач из Краснодарского края рф через Мелитополь — Молочанск. Очевидно, они добиваются, чтобы ЗАЭС обеспечивала свои потребности через эту линию. Ибо, если они при этом перебьют линию, которая соединяет ЗАЭС с украинской энергосистемой, дополнительным рычагом влияния для них должен стать рубильник, который можно применить для обесточивания станции со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Для инцидента на ЗАЭС им даже не обязательно взрывать сам реактор. Достаточно повредить трубопроводы, которые поставляют воду для охлаждения. И даже пруд-охладитель при этом можно не трогать.

В случае теракта в хранилище отработанного топлива все радиационное загрязнение останется на площадке ЗАЭС.

Но если инцидент произойдет с запущенным реактором [с пятым блоком, который могут быстро вывести из состояния горячей остановки], выбросы йода-131 и других радионуклидов будут распространяться, в зависимости от направления ветра, температуры воздуха, осадков и т. д.

Вторая Фукусима: последствия радиационной аварии на ЗАЭС

В случае с ЗАЭС, даже если оккупанты выведут пятый реактор на мощности и заплавят зону, при некоторых направлениях ветра в Киев вообще радиационный выброс не долетит. И масштаб, конечно, нельзя будет сравнивать с Чернобылем, потому что там радиоактивный графит был выброшен наружу, а в этом случае выбросы могут быть только легкие, летучие.

По механизму развития авария на ЗАЭС может походить на Фукусиму, но масштабы будут меньше. Ибо после аварии на Фукусиме на ЗАЭС реализовали ряд мер по усилению безопасности — установили фильтры и, самое главное, рекомбинатор водорода.

Что произошло на Фукусиме? Там произошел водородный взрыв. Потому что когда разогреваются циркониевые сплавы, в которые обернуты тепловыделительные сборки, начинается реакция с выделением огромного количества водорода. А если его концентрация в воздухе достигает четырех объемных процентов — образуется взрывоопасная смесь.

И во избежание таких последствий на ЗАЭС установили рекомбинатор водорода, который должен снижать его концентрацию в случае аварии. Кроме этого, реакторы защищены конфайментом — бетонной гермооболочкой, укрепленной арматурой, толщиной в один метр.

Кстати, погодные условия могут сложиться так, что в случае аварии на ЗАЭС пострадает именно российская территория — Краснодарский край и пр. Более того, вражеские каналы телеграмм ежедневно отслеживают направление ветра от ЗАЭС, потому что, очевидно, понимают угрозу. Поэтому они сейчас, как мне кажется, склоняются к обвинению нас в терроризме, но уже с более легкими последствиями — в подрыве контейнеров с отработанным топливом. И это будет локальный инцидент.

Но более жесткий сценарий развития событий отвергать тоже нельзя.

Читайте также: 500 дней войны: как изменилась украинская армия — 10 невероятных фактов

Как подготовиться к радиационной угрозе

Самое главное — прислушиваться к рекомендациям Минздрава и других официальных органов. Ни в коем случае нельзя пить йодид калия заранее! Если пятый блок продолжит находиться в состоянии горячей остановки, авария не приведет к выбросам йода-131 и масштаб загрязнения ограничится 20 км.

И в этом случае употреблять йод не нужно никому. Только если пятый блок выведут на мощность и там произойдет инцидент, употреблять йод придется, исключительно согласно рекомендациям Минздрава.