500 дней войны: как изменилась украинская армия — 10 невероятных фактов

Полномасштабная война длится уже больше 500 дней. Несмотря на то, что значительные территории по-прежнему находятся под оккупацией, Силы обороны Украины уже продемонстрировали огромные достижения и значительные изменения. Об уникальности украинского войска, которое приближает победу, рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

1. 500 дней + 8 лет реального боевого опыта: ни одна современная армия мира не была задействована в войне столь высокой интенсивности. Война, развязанная россией в Украине, стала самым масштабным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны.

2. Эту войну можно считать «первой войной беспилотников». Насыщенность боевых подразделений ВСУ беспилотными летательными аппаратами не имеет аналогов в мире. Беспилотные воздушные, наземные и водные аппараты встроены в каждый этап боевых действий. Мы первыми в мире стали широко применять ударные квадрокоптеры и FPV-дроны.

3️. Противовоздушная оборона Украины впервые в мире объединила и эффективно использует новейшие западные и советские системы, истребительную авиацию и мобильные группы с ПЗРК.

4. Наступательные действия ВСУ опровергли один из фундаментальных постулатов военной науки о необходимости численного (в 3−5 раз) преимущества в живой силе и вооружении во время наступления. Украинская армия наступает и освобождает земли в условиях полного превосходства противника — как в вооружении, так и в количестве личного состава.

5️. 5 000 женщин на линии огня из более чем 42 тысяч женщин в ВСУ.

6️. Создана уникальная система оказания помощи раненым, которой нет нигде в мире, — Единое медицинское пространство. Это объединение военных и гражданских медицинских учреждений и специально разработанная система логистики, которая охватывает всю территорию государства и использует все виды транспорта. Результат — до 82% раненых украинских военных после восстановления возвращаются в строй.

80% раненых в течение, так называемого, золотого часа получают надлежащую помощь.

Смертность военных на этапе эвакуации максимально снизилась.

7️. Уникальный факт, который является следствием профессионального и тщательного планирования наступательных операций нашим командованием, — наступающая сторона несет значительно меньшие потери, чем та, которая в обороне.

8️. Украинские военные впервые сбили гиперзвуковую российскую ракету «Кинжал». Враждебная цель была уничтожена с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

9️. «Пехота выигрывает битвы, логистика выигрывает войны», — Джон Першинг, генерал армии США времен Первой мировой. Наш фронт, несмотря на огромную протяженность и увеличение армии на сотни тысяч человек, стабильно пополняется продовольствием, топливом, техникой, оружием и боеприпасами. Логистика грамотно оптимизирована с учетом угроз авиационных и ракетных ударов.

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10. «Цифра-оружие». В течение 500 дней войны внедрено IТ-решение для управления боем, операцией и их всесторонним обеспечением: