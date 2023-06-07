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7 июня 2023, 18:20 Читати українською

На восстановление дамбы Каховской ГЭС понадобится 3-5 лет: стоит ли это делать

Подрыв Каховской ГЭС приведет к страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям. Какие именно угрозы возникнут в ближайшие годы, и целесообразно ли восстанавливать дамбу после победы, рассказал в фейсбук глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Подрыв Каховской ГЭС приведет к страшным экологическим, экономическим и техногенным последствиям.

К каким последствиям приведет подрыв

Запорожская АЭС

Вероятно, произойдет прекращение подачи охлаждающей воды на крупнейшую в Европе атомную электростанцию ЗАЭС, которая требует охлаждения даже для остановленных реакторов.

Северо-Крымский канал

Снова прекратятся поставки воды в Крым. Просто выстрел себе в ногу. Они же долго собирались там оставаться. Или нет?

Мелиорация Таврии и Каховский канал

Остановится поставка воды в системы орошения полей Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областей, причем, в основном, на оккупированных землях. Не ясно, происходит ли сейчас там обработка, но без воды она точно потеряет смысл.

Без питьевой воды останутся многие города и села, которые потребляют ее с Каховского канала, — в частности, оккупированный Бердянск.

Кривой Рог

70% питьевой воды 600-тысячный промышленный город потреблял из Каховского водохранилища — теперь с этим будут сложности.

Заводы

Без достаточного количества воды придется остановить работу крупных промышленных предприятий металлургической отрасли в Марганце, Никополе, Покрове.

Демография

По информации эколога Максима Сороки, уже в ближайшее время в другие регионы могут приехать до 400 тыс. беженцев, пострадавших от подрыва дамбы, и в долгосрочной перспективе — до 1,5 млн климатических беженцев.

Экология — самое страшное

Одномоментное уменьшение воды в огромном водохранилище приведет к малопредсказуемым экологическим последствиям: гибель огромного количества рыбы, заболочение осушенных земель и изменение климатического режима региона.

С другой стороны, откроется песчаное дно, и мы получим новую пустыню со всеми климатическими последствиями: как-то уменьшение осадков, пылевые бури, повышение температуры в регионе. А соответственно, большие риски засухи на полях центра и юга Украины.

Можно ли восстановить дамбу

При полном освобождении Херсонской области, на восстановление плотины может уйти от 3 до 5 лет. По информации Укргидроэнерго, станция восстановлению не подлежит. Скорее всего, подразумевается, что нужно будет строить дамбу от фундамента.

Потребуется много времени не только на бетонирование основного сооружения, но и на реконструкцию береговых укреплений и дальнейшее контролируемое наполнение чаши водоема. Это все длительный процесс.

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Все это время мы будем пожинать экологические и технологические последствия этого преступления.

Кто-то скажет, что, возможно, было бы хорошо оставить уже, как есть, — тем более, откроется исторический Великий Луг. Но, к сожалению, природа и экономика Украины почти за 70 лет работы станции и существования большого водохранилища приспособились к существованию с ГЭС.

Источник: Минфин
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