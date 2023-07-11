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11 июля 2023, 12:23 Читати українською

Первый инвестиционный банк, ТРЦ Ocean Plaza и завод: Украина национализировала активы россиян на миллиарды гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В частности, в госбюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев.
Фото: ucsc.org.ua

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Отмечается, что работники ДБР разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими владельцами. Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур — российские олигархи, приближенные к Путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

Так, в собственность государства национализированы следующие активы:

  • ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод», ориентировочной стоимости 10 млрд грн (принадлежал Дерипаске);
  • ТРЦ «Ocean Plaza», ориентировочной стоимостью свыше $350 млн (ранее принадлежал Ротенбергам);
  • 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (принадлежал Гинеру).

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Кроме того, арестованы судом и рассматривается вопрос национализации следующих активов:

  • ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%),
  • АО «Херсоноблэнерго» (99,9%),
  • АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%),
  • АО «Житомироблэнерго» (95,5%),
  • ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн, принадлежавших Гинеру.

Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», которое кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited) и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».

Как подчеркивают в ДБР, структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. Так, в доход государства возвращены земельные участки и недвижимость в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.

Владельцы других национализированных Украиной активов — россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 16

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0
Strangers
Strangers
11 июля 2023, 12:40
#
Понравилась картинка из интернета Берем завод Карла Маркса и делаем Рошен…
+
+15
yarg
yarg
11 июля 2023, 13:20
#
Да. Карл Маркс оказался неэффективным собственником :) Все прокакал…
+
+30
Sweetdream
Sweetdream
11 июля 2023, 12:41
#
Ну ок. А коли вже нарешті Ахмєтова націоналізують? Людина, яка підкидала дрова в багаття донбаського сепаратизму, як і раніше продовжує паразитувати на тілі України. Чи «приватизація» таких активів, як Укртелеком, мине безкарно?
+
+15
yarg
yarg
11 июля 2023, 13:22
#
Он не приватизировал укртелеком. его приватизировали совсем другие люди. ну и честно — приобретение так себе. Я считаю эту сделку — очень неудачной для Ахметова. Купить за 600 миллионов долларов актив , не приносящий нихрена… И долго судится за него…
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 июля 2023, 13:35
#
Сразу видно «єксперта» что не напишет как в небо… только все равно на голову капает… А ты не думал, что ВСЯ линейная спецсвязь осуществляется линиями и «модулями «Укртелекома??? И каждый месяц бюджет «слюнявит» ахметке (как я понимаю твоему «божку») определенную сумму денег (в бюджете есть отдельный код «витрат»).
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0
yarg
yarg
11 июля 2023, 14:08
#
Я много чего думал.
а ты не думал что эта спецсвязь вполне может оказаться и убыточной для предприятия ? Или твоим божкам — шарию и дубинскому такое и в голову не приходило ?
Но ты же по методичкам шпариш , а не разбираешся в сути…
У Укртелекома годовая прибыль в среднем 500 миллионов гривен (миллионов 20 долларов). Сколько он будет отбивать затраченные на него деньги ? Лет 30…
но это тебе так сложно…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 июля 2023, 14:26
#
Да!!! Эксперт с большой буквы!!! А такое слово сочетание как балансовая стоимость тебе знакомо???
+
0
yarg
yarg
11 июля 2023, 14:42
#
Знакомо.
Рассказать сколько у нас предприятий с огромной балансовой стоимостью , которые реально не стоят нихрена ? Потому что не работают , или не приносят прибыли, имеют огромные основные фонды — а значит огромные затраты на их поддержание , отопление , освещение , охрану…
ладно. вижу здесь одни ыксперды собрались , непонятно чего я с ними и спорю-то :)
+
+8
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 июля 2023, 15:06
#
Ты лучше вспомни как ты тут в 2014 году повторял мантру …доллар по 5… и рассказывал прочитанный бутор о …самалетах забитых наличкой… тебя тогда уже в черьез не воспринимали, ну и далее, о горлопанстве в поддержку яценюка…Продолжать?
+
+15
Sweetdream
Sweetdream
11 июля 2023, 14:18
#
Yarg, ви якщо не знаєтесь в якійсь темі, то не ганьбіться. Зовсім не обов’язково коментувати кожен чужий коментар під кожною новиною. Укртелеком був придбаний Ахмєтовим через компанію, яка навіть балансу не мала. Просто прийшли і сказали «ми купуємо». Їм кажуть: «але ж у вас немає грошей». А вони відповідають: «Ми зараз берем кредит в державному банку на кілька ярдів, а потім цей кредит будемо погашати не ми, а Укртелеком»… А Укртелеком — це він за словами Ахметівських манагерів «нє пріносіт нв хрєна». Там навіть якщо просто старі АТС розпиляти (з чого вони й почали), то вже бенефіціар в шоколаді буде. А про інше я взагалі мовчу. Ахмєтов — паразит, якого виплекали «діячі» незалежної України. А тепер всі в дупу йому заглядають, бо в нього міліарди. Але незалежні успішні країни так не будують.
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0
yarg
yarg
11 июля 2023, 14:28
#
Вы бегаете за мной по всем темам и пытаетесь на чем-то подловить , но каждый раз у вас получается только облажатся.

Укртелеком приватизировали Фирташ и Клюев. И перепродали через некоторое время Ахметову. Я даже слышал слух , что ахметова вынудили купить этот актив (уж очень он не вписывался в его бизнес и очень дикой была цена).
Но , повторюсь , для тусовки «обличителей» имени дубинского — это слишком сложно.
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0
Sweetdream
Sweetdream
11 июля 2023, 14:38
#
Я за вами не бігаю.) У вас манія величі. Це ви чомусь коментуєте кожен мій коментар. Подивіться вище. Чи ахмєтовського манагера так навчили на тренінгах казати, що чорне — це біле і навпаки? Ви не знаєте нічого, але намагаєтесь переконати в нісенітницях людину, яка бачила всі ці угоди. Ще раз кажу. Не ганьбіться.
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 июля 2023, 14:39
#
…с таким комментарием пора сходить в сторону Куреневки и Сырца, в это заведение два отдельных хода… Вот именно там и смогут определить …кто за кем бегает…
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+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
11 июля 2023, 13:01
#
Данная статья, яркий пример, манипуляции созданными бандой порошенко псевдо «анти коррупционных" органов!!!
Я не знаю кто там конечный хозяин, мне как-то в данной ситуации на это наплевать!!! Меня интересует, кому и по какой ОЦЕННОЧНОЙ стоимости переданы эти предприятия, что есть решающим вопросом в последующей продаже, аренде, и налогообложении (наполнение бюджета воюющей страны)
«Океан Плаза» — почти центр Киева,165000 метров коммерческой площади, в августе 2022 года была передана в управление конторе под названием АРМА (все!!! руководители этой конторы находятся под следствием по факту хищения) и оценена АРМой (внимание!!!) в 380 млн гривен это 2121 гривна за квадратный мертр!!!
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/08/9/690195/
Ну, а теперь, «вылазит» сумма …более 350 млн долларов. что почти 80 т гривен за метр квадратный!!!
Так может кто-то расскажет — что это за разница и какая действительно цена! И по какой цене этот обьект пойдет на продажу???
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+15
yarg
yarg
11 июля 2023, 13:27
#
Никому они не переданы. И даже страшному порошенку — тоже не переданы :)
они в государственной собственности.
Ясно что все указанные цены — безбожно завышены. антипорошенковское ДБР в очередной раз имитирует деятельность. Кого-то это удивляет ?
Тот же «Океан Плаза «стоит пустой и генерит для государства несколько миллионов убытков в день. И это он еще не начал гасить кредиты… которых там миллионов 400 долларов …
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0
youknow
youknow
11 июля 2023, 13:16
#
Слава Богу, це гарні новини
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