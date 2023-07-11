Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В частности, в госбюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Первый инвестиционный банк, ТРЦ Ocean Plaza и завод: Украина национализировала активы россиян на миллиарды гривен
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Отмечается, что работники ДБР разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими владельцами. Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур — российские олигархи, приближенные к Путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.
Так, в собственность государства национализированы следующие активы:
- ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод», ориентировочной стоимости 10 млрд грн (принадлежал Дерипаске);
- ТРЦ «Ocean Plaza», ориентировочной стоимостью свыше $350 млн (ранее принадлежал Ротенбергам);
- 88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (принадлежал Гинеру).
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Кроме того, арестованы судом и рассматривается вопрос национализации следующих активов:
- ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%),
- АО «Херсоноблэнерго» (99,9%),
- АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%),
- АО «Житомироблэнерго» (95,5%),
- ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн, принадлежавших Гинеру.
Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», которое кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited) и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».
Как подчеркивают в ДБР, структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. Так, в доход государства возвращены земельные участки и недвижимость в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.
Владельцы других национализированных Украиной активов — россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.
Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.
Комментарии - 16
а ты не думал что эта спецсвязь вполне может оказаться и убыточной для предприятия ? Или твоим божкам — шарию и дубинскому такое и в голову не приходило ?
Но ты же по методичкам шпариш , а не разбираешся в сути…
У Укртелекома годовая прибыль в среднем 500 миллионов гривен (миллионов 20 долларов). Сколько он будет отбивать затраченные на него деньги ? Лет 30…
но это тебе так сложно…
Рассказать сколько у нас предприятий с огромной балансовой стоимостью , которые реально не стоят нихрена ? Потому что не работают , или не приносят прибыли, имеют огромные основные фонды — а значит огромные затраты на их поддержание , отопление , освещение , охрану…
ладно. вижу здесь одни ыксперды собрались , непонятно чего я с ними и спорю-то :)
Укртелеком приватизировали Фирташ и Клюев. И перепродали через некоторое время Ахметову. Я даже слышал слух , что ахметова вынудили купить этот актив (уж очень он не вписывался в его бизнес и очень дикой была цена).
Но , повторюсь , для тусовки «обличителей» имени дубинского — это слишком сложно.
Я не знаю кто там конечный хозяин, мне как-то в данной ситуации на это наплевать!!! Меня интересует, кому и по какой ОЦЕННОЧНОЙ стоимости переданы эти предприятия, что есть решающим вопросом в последующей продаже, аренде, и налогообложении (наполнение бюджета воюющей страны)
«Океан Плаза» — почти центр Киева,165000 метров коммерческой площади, в августе 2022 года была передана в управление конторе под названием АРМА (все!!! руководители этой конторы находятся под следствием по факту хищения) и оценена АРМой (внимание!!!) в 380 млн гривен это 2121 гривна за квадратный мертр!!!
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2022/08/9/690195/
Ну, а теперь, «вылазит» сумма …более 350 млн долларов. что почти 80 т гривен за метр квадратный!!!
Так может кто-то расскажет — что это за разница и какая действительно цена! И по какой цене этот обьект пойдет на продажу???
они в государственной собственности.
Ясно что все указанные цены — безбожно завышены. антипорошенковское ДБР в очередной раз имитирует деятельность. Кого-то это удивляет ?
Тот же «Океан Плаза «стоит пустой и генерит для государства несколько миллионов убытков в день. И это он еще не начал гасить кредиты… которых там миллионов 400 долларов …