Первый инвестиционный банк, ТРЦ Ocean Plaza и завод: Украина национализировала активы россиян на миллиарды гривен

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В частности, в госбюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

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Отмечается, что работники ДБР разоблачили десятки компаний, аффилированных с российскими владельцами. Среди конечных бенефициаров этих коммерческих структур — российские олигархи, приближенные к Путину. В частности, братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

Так, в собственность государства национализированы следующие активы:

ООО «Глуховский карьер кварцитов» и ООО «Николаевский глиноземный завод», ориентировочной стоимости 10 млрд грн (принадлежал Дерипаске);

ТРЦ «Ocean Plaza», ориентировочной стоимостью свыше $350 млн (ранее принадлежал Ротенбергам);

88,89% акций АО «Первый инвестиционный банк» (принадлежал Гинеру).

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Кроме того, арестованы судом и рассматривается вопрос национализации следующих активов:

ЧАО «Ровнооблэнерго» (93,2%),

АО «Херсоноблэнерго» (99,9%),

АО «Черновцыоблэнерго» (96,8%),

АО «Житомироблэнерго» (95,5%),

ЧАО «Кировоградоблэнерго» (72,9%), а также 7 гостиниц и 2 ТРЦ, общей стоимостью 2 млрд грн, принадлежавших Гинеру.

Также национализированы разные части уставного капитала и имущество россиян в других важных стратегических отраслях украинской экономики. В частности, это 100% ООО «Авангард-Виларти», которое кроме «Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД» владеет еще компанией «Итодер Инвестментс Лимитед» (Ethoder Investments Limited) и 66,65% «Инвестиционного союза «Лыбидь».

Как подчеркивают в ДБР, структуры, подконтрольные Олегу Дерепаске, также участвовали в расширении и реконструкции Днепро-Бугского морского порта. Так, в доход государства возвращены земельные участки и недвижимость в разных регионах Украины, сотни единиц специальной и грузовой техники.

Владельцы других национализированных Украиной активов — россияне Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько.

Национализированы сотни производственных помещений, техники, складов, которые россияне использовали в Украине для обогащения.