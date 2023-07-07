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7 июля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: Международные резервы, транш от МВФ и борьба с зарплатами «в конвертах»

Китай угрожает оставить США и Европу без сырья для микрочипов: как на этом заработать

На этой неделе мировые СМИ облетело сообщение о том, что Китай вводит ограничения на экспорт в США и Европу редкоземельных металлов, что может поставить под угрозу всю индустрию электромобилей, «зеленой» энергетики, производства микрочипов и современной военной техники. «Минфин» разбирался, какие именно ограничения вводит Китай и действительно ли они столь опасны.

Международные резервы выросли до самого высокого показателя за всю историю независимости Украины

По состоянию на 1 июля 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным составили $38 999,5 млн. В июне они выросли на 4,5% и обновили рекордный показатель за всю историю независимости Украины. До этого результата максимальным был уровень, зафиксированный 1 мая 2011 года — $38 351,7 млн.

Санкции против EXANTE: как это повлияет на клиентов monobank и Универа

5 июля Президент ввел в действие решение СНБО, которым расширяется перечень подсанкционных лиц, в том числе вводятся санкции против брокера EXANTE, предоставлявшего услуги по торговле на международных рынках, в частности, США и Европы. Компания также выступала в качестве субброкера, сотрудничая с несколькими украинскими финансовыми компаниями. Что сейчас происходит со счетами украинцев у подсанкционного брокера, разбирался «Минфин».

1 августа вступают в силу новые налоговые правила: кого проверит ГНС в 2024 году

1 августа вступает в силу закон, вносящий ряд изменений в Налоговый кодекс, в том числе по налоговым проверкам. Кому из плательщиков следует готовиться к приходу ГНС в 2024 году — рассказала налоговая консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Налоги до конца войны больше не будут повышать — Шмыгаль

Украинские власти не планируют повышение налогов до конца войны, кроме возвращения их на довоенный уровень. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телемарафона.

Что происходит с рынком ОВГЗ. Прогноз курса (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о следующем: что происходит с рынком ОВГЗ, прогноз курса доллара и евро на период с 6 по 12 июля.

Банкам резко повысили штрафы: 5 реальных последствий для частных клиентов

Неделю назад Нацбанк резко повысил штрафы за нарушение банками правил финансового мониторинга и валютного контроля, по меньшей мере, в 2−5 раз. Этому посвящено его Постановление № 80. Опасаясь быть наказанными, финучреждения теперь будут жестче контролировать своих клиентов: задавать людям и бизнесу больше вопросов о происхождении средств и чаще блокировать платежи и счета. «Минфин» проанализировал новые требования НБУ.

Цены на АЗС: В Минэкономики говорят, что бензин и ДТ подорожают на 5−8 гривен за литр

После возобновления ставок налогов на горючее розничная цена дизтоплива в течение месяца увеличится на 5 грн за литр, бензина — на 7−8 грн за литр. Об этом министр экономики Юлия Свириденко заявила в эфире национального телемарафона

Крупные банки уже готовятся к снижению депозитных ставок

Крупные банки взяли паузу и почти не меняют ставки по гривневым депозитам. Причина — четкий сигнал НБУ на понижение ключевой ставки, который регулятор уже дал рынку. После того как Нацбанк начнет претворять это в жизнь, снова начнут снижаться заработки владельцев вкладов. Сколько платят им сейчас банки с депозитным портфелем от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

«єОселя»: с 1 августа украинцы смогут взять кредит по программе

С 1 августа увеличивается количество украинцев, которые могут получить жилье по программе доступного ипотечного кредитования «єОселя». Подать заявку на получение кредита под 7% смогут ветераны войны, участники боевых действий и люди, не имеющие собственного жилья.

НБУ начал борьбу с зарплатами «в конвертах»: как изменятся «серые» выплаты

С 1 августа внести наличные деньги через терминал можно будет только после указания номера мобильного телефона плательщика. Этого требует от финансистов Нацбанк. Для чего вводятся новые правила и сможет ли регулятор достичь поставленных целей, разбирался «Минфин».

Зеленский ввел санкции против акционеров Альфа-банка и структур группы

Президент Владимир Зеленский ввел санкции против акционеров российского Альфа-банка, а также против структур группы, включая «АльфаСтрахование».

Украина получила еще $890 миллионов от МВФ

В общий фонд государственного бюджета поступил второй транш в размере $890 млн от Международного валютного фонда (МВФ).

НБУ отменил признаки незначительного износа банкнот

Все банкноты иностранной валюты, независимо от номинала и года выпуска, должны обмениваться на гривну, если они действительны и не изношены или повреждены.

Нацкомиссия упразднила повышение тарифов на воду

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, отменила решение от 29 июня 2023 года о повышении тарифов на воду. Соответствующее решение приняли на сегодняшнем заседании все члены Комиссии единогласно.

Источник: Минфин
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