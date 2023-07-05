Стоит ли жертвовать украинским дубляжем ради изучения английского

Президент внес в Верховную Раду законопроект о применении английского языка в Украине. Самое большое обсуждение вызвала его норма о показе англоязычных фильмов в кинотеатрах на языке оригинала. Действительно ли закон будет способствовать лучшему знанию английского, в колонке NV рассказал эксперт направления «Образование» Украинского института будущего Николай Скиба. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

«Иностранные фильмы, языком оригинала которых является английский язык, демонстрируются в кинозрелищных заведениях на языке оригинала с субтитрованием на государственном языке», — эта сухая и неприметная строка в тексте законопроекта (которая вообще-то не о кино) спровоцировала шквал возмущений и дискуссий.

Инициаторов законопроекта (а проект внесенный от имени Президента Украины, как безотлагательный) обвиняют в попытке уничтожить украинский дубляж. Впрочем, есть и осторожные голоса, которые поддерживают законодательную инициативу, как такую, которая, по замыслу, должна поспособствовать изучению украинцами английского.

Поскольку написано и сказано о проекте уже много, сосредоточусь только на четырех аспектах, которые лично меня настораживают.

Новый смысл языка во время войны

Отсутствие чувствительности к контексту. С началом русско-украинской войны и особенно после полномасштабного вторжения украинский язык зазвучал с особыми коннотациями: и как часть наследия, которую многие из нас возвращают (язык, как «дом бытия»); и как психологически поддерживающая звуковая среда; и как средство вербализации, звукового дизайна новых смыслов, которые наше общество генерирует в этой борьбе; как экзоскелет нашей экспрессии, ярости и кротости, которые никакая другая лингвистическая среда передать не в состоянии.

Я уж не говорю о банальном различии «свой-чужой», ведь тест на паляницу никто не отменял. Расширение сфер применения украинского языка воспринимается значительной частью общества, как отвоеванные у врага территории, как индикатор приближения победы. И, наоборот, сужение украиноязычного пространства воспринимается, как капитуляция и предательство.

Что можно потерять

Потери могут быть существенно больше, чем достижения: в эстетическом, рыночном смысле и даже смысле безопасности. Внедрение обязательности украинского дубляжа в свое время добавило актерам, звукорежиссерам, переводчикам и другим представителям киноиндустрии рвения сделать если не лучше, чем в оригинале, то уж точно превзойти качеством русскоязычный дубляж. И это действительно работало!

Украинцы голосовали за украинский дубляж гривней. Скажем, в 2015 году национальные кассовые сборы установили рекорд. По данным аналитиков медиаконсалтинговой компании «Медиа Ресурсы Менеджмент», которая ежегодно мониторит рынок кинопроката, по сравнению с 2014 г., выручка выросла примерно на треть и составила 1,2 млрд грн, причем увеличилось и количество проданных билетов — на 8,8%, т. е. кинотеатры посетили 21,19 млн человек. В соцсетях и чатах можно было встретить признание, что люди или переходили на украинский под впечатлением «смачных» переводов «Звездных войн» или сериала «Секс и город». Или, по крайней мере, начинали интересоваться другими креативными продуктами, созданными на украинском языке. Поэтому введение нормы показа англоязычных фильмов без дубляжа ударит по рынку креативных индустрий.

В конце концов, Владимиру Зеленскому не мешало бы вспомнить, что росту симпатии к нему части общества, которая не смотрела «95 Квартал», способствовало то, что его голосом разговаривал Паддингтон в одноименном фильме.

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Кому стоит учить английский

Избирательность подхода к перечню должностей, для которых будет применяться требование об обязательном владении английским языком. Да, вполне логично, что государственные служащие категории «А», сотрудники среднего и высшего состава Национальной полиции Украины, должностей начальствующего состава других правоохранительных органов, офицеры ВСУ и т. д. должны владеть английским. А руководители учебных заведений и науки? В частности, УВО? Почему вдруг их пропустили? Ведь образовательные управленцы, по крайней мере, должны читать профессиональную литературу на английском языке, чтобы понимать, о чем дискутируют коллеги в мире, какие идеи и новации они генерируют и куда, в целом, движется сфера образования.

Обучение по принуждению или добровольное

Кто-то попытался решить за всех граждан Украины, как и где им учить английский. А, поверьте, украинцы, как люди с чувствительным нервом свободы и справедливости, очень этого не любят. Обучение по принуждению точно не работает, особенно, когда «педагогами» выступают политики. Украинцы, как правило, посылают таких деятелей вслед за «русским кораблем» и отвечают недоверием, более того, язвительным цинизмом. Если первое сказывается преимущественно на репутации политиков, то второе, в конечном итоге, начинает разъедать социальную ткань. Ведь институты обществу нужны, лидеры на политической сцене тоже, но от них мы ожидаем более взрослого поведения.

Подсказка для тех «принимателей» решений, кто считает, что делает из лучших побуждений (вдруг есть такие). Мол, люди в массе своей, как дети, — не понимают, что творят, и не знают, чего хотят. Поведенческая экономика пользуется таким понятием, как «надж», или подталкивание. «Надж — это любой аспект архитектуры выбора, который меняет поведение людей предсказуемым способом, не запрещая никаких вариантов и никоим образом не изменяя их экономических стимулов. Толчком считается такое вмешательство, которого можно легко и дешево избежать. Наджи — не приказы», — пишет нобелевский лауреат Ричард Талер.

Какие же наджи для изучения английского могут оказаться конструктивными? Прежде всего, те, которые создают возможности, вместо ограничения, там, где есть поощрение, а не жесткий контроль.

К примеру, поддержка разговорных клубов. Особенно в небольших городах и поселках. Они вполне могут сочетаться с киноклубами, где любители качественного кино собираются, чтобы посмотреть ленты на языке оригинала и затем обсудить их.