Банки начинают собирать информацию о клиентах для обмена: что нужно знать

С 1 июля 2023 года финансовые агенты (в первую очередь, украинские банки) начнут сбор информации о своих клиентах согласно стандарту CRS. А через год, с 1 июля 2024 года, между Украиной и 110 присоединившимися к этому Стандарту государствами планируется начать автоматический обмен данными. На наиболее часто задаваемые вопросы об этом процессе «Минфину» рассказала Яна Михайлюк, адвокат, советник юридической компании Totum LF.

С 1 июля 2023 года Украина присоединяется к международному стандарту автоматического обмена информацией о финансовых счетах — Common Reporting Standart (CRS). Это зафиксировано в соответствующем законе (2970-IX), который парламент принял 20 марта этого года. Присоединение к CRS обсуждалось давно, однако до сих пор оставляет много вопросов. Особенно учитывая резкое увеличение количества украинцев, ставших резидентами других стран из-за войны.

Попробуем разобраться в этом и ответить на ключевые вопросы.

Что такое CRS

Согласно правилам CRS финансовые учреждения (в первую очередь, банки) государства, которое присоединилось к этому Стандарту, обязаны осуществлять проверку (due diligence) финансовых счетов и выявлять лиц, являющихся налоговыми резидентами других стран-участниц обмена.

Далее финансовые учреждения предоставляют собранную информацию в налоговые органы своего государства. После чего те направляют информацию о таких счетах в страны, резидентами которых являются собственники или контролирующие лица держателей таких счетов.

Таким образом, налоговые органы каждой страны-участницы получат информацию о счетах своих резидентов в других странах и обязаны предоставить такую информацию о счетах нерезидентов другим странам-участницам в соответствии с их резидентностью.

Получить информацию о счетах своих резидентов украинская налоговая могла и раньше, но только по отдельным индивидуальным запросам. Сейчас будет передан одновременно весь массив информации.

За какие периоды будет собираться и передаваться/получаться информация

Финансовые агенты обязаны начать сбор информации с 1 июля 2023 года. 1 июля 2024 завершается первый отчетный период (год), за который налоговые органы получат данные о счетах. Обмен данными начнется в 2024 году.

Украинская налоговая также получит данные других стран за этот же период. Хотя, как говорят разработчики законопроекта, вероятнее всего, налоговая получит информацию за весь 2023 год, поскольку такой сбор другими странами начал осуществляться с момента их присоединения к CRS, поэтому они могут передать весь массив информации.

Какую информацию получит украинская налоговая

Передача информации будет производиться после получения от финансовых агентов данных о подотчетных счетах. К таким подотчетным счетам относятся не только банковские, но и платежные, счета в ценных бумагах, другие виды счетов, договоры, отвечающие критериям, определенным Соглашением FATCA и/или многосторонним соглашением CRS.

Украинская налоговая получит информацию о счетах граждан Украины, идентифицированных резидентами нашей страны в соответствующем банке или финансовом учреждении иностранного государства. Сейчас это более 110 стран, присоединившихся к обмену по правилам CRS.

Что означает получение украинской налоговой такой информации

Полученные отчёты являются предметом камеральной проверки. Установлена градация счетов.

Для физических лиц:

счета с высокой стоимостью — с остатком или стоимостью свыше $1 млн по состоянию на 30 июня 2023 года,

счета с низкой стоимостью — остатком или стоимостью до $1 млн по состоянию на 30 июня 2023 года.

Для юридических лиц:

счета — с остатком или стоимостью до 250 тыс долларов США по состоянию на 30 июня 2023 года.

В первую очередь будут осуществляться проверки счетов с высокой стоимостью. На момент действия военного положения налоговая не будет осуществлять доначисление налогов на основании полученной информации.

Также следует обратить внимание на то, что запрещается предоставление налоговыми органами информации о подотчетных счетах (в том числе полученной от компетентных органов иностранных государств) другим лицам, в том числе правоохранительным или другим государственным органам, кроме случаев предоставления такой информации в соответствии с требованиями УПК Украины.

Как финансовое учреждение будет определять резидентность личности

Сейчас многие украинцы, которые вынуждены были выехать из Украины из-за войны, невольно стали налоговыми резидентами других стран. Потому возникают вопросы, как будут действовать банки в таких ситуациях.

следует учесть, что согласно правилам СRS лицо самостоятельно отмечает свою налоговую резидентность при установлении отношений с банком, то есть при открытии счетов. Когда лицо, которое выехало, например, в ЕС и получило там временную защиту, открывало счет в учреждении банка, то заполняло форму своей налоговой резидентности согласно CRS.

Если в нем лицо указало, что оно является резидентом Украины, при этом у него украинское гражданство, в Европе оно находится на правах временной защиты, то у банка нет оснований не считать его резидентом Украины. Соответственно информация о ее счетах будет предоставлена украинской налоговой.

С другой стороны, если гражданин Украины, имеющий счета в банках Украины, уехал за границу и проживает там более 183 дней в году, однако при открытии счета в украинском банке, он указал свое место жительства в Украине, свое украинское гражданство и более того момент открытия счета постоянно проживал в Украине, его выезд за границу не изменит его идентификации банком как резидента Украины.

Можем предположить, что банки не будут проводить исследования каждого своего клиента на предмет его постоянного проживания, центра жизненных интересов и других критериев, необходимых для определения налоговой резидентности. Однако банки имеют право в случае возникновения сомнений получить дополнительную информацию или даже разорвать деловые отношения, если такая информация не будет предоставлена. Поэтому вопросы налоговой резидентности и резидентности согласно CRS могут не всегда совпадать.

Следовательно, у украинских банков нет оснований для отчета о счетах граждан Украины в те страны, где они проживают более 183 дней.