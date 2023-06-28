Sense Bank после национализации может возглавить бывшая топ-менеджер Приватбанка — СМИ

После перехода Sense Bank в госсобственность, которое может произойти в ближайшие дни, учреждение может возглавить Галина Пахачук. В 2016—2021 годах она была заместителем председателя правления Приватбанка . Об этом рассказали пять собеседников Forbes из трех разных госучреждений и среди менеджеров, причастных к действующим акционерам банка.

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Что известно

Выбор в пользу Пахачука, вероятно, обусловлен опытом в другом национализированном госбанке — «Привате». Пахачук работала в банке с момента национализации в конце 2016-го до середины 2021-го. С июля 2017 по февраль 2018 была исполняющим обязанности председателя правления учреждения.

Сейчас Пахачук возглавляет департамент финансового контроллинга Национального банка.

Собеседники Forbes, назвавшие Пахачук как вероятную СЕО Sense Bank, не уточнили, кто войдет в ее топ-менеджерскую команду.

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Пахачук отметила Forbes, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о своем назначении в Sense Bank.

Процесс национализации может начаться уже в ближайшую пятницу, 30 июня, отмечают четверо из собеседников. Однако точная дата еще не определена, добавляет высокопоставленный чиновник в одной из финансовых госструктур, попросивший не упоминать его имени в этой статье из-за сенситивности темы.

Напомним

29 мая Верховная Рада приняла закон, разрешающий национализировать банки, в отношении акционеров которых введены международные или украинские санкции. Под это определение попадает именно Sense Bank. 16 июня президент подписал этот закон, чем открыл путь к национализации банка.