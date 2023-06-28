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28 июня 2023, 12:45 Читати українською

Sense Bank после национализации может возглавить бывшая топ-менеджер Приватбанка — СМИ

После перехода Sense Bank в госсобственность, которое может произойти в ближайшие дни, учреждение может возглавить Галина Пахачук. В 2016—2021 годах она была заместителем председателя правления Приватбанка. Об этом рассказали пять собеседников Forbes из трех разных госучреждений и среди менеджеров, причастных к действующим акционерам банка.

После перехода Sense Bank в госсобственность, которое может произойти в ближайшие дни, учреждение может возглавить Галина Пахачук.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

Выбор в пользу Пахачука, вероятно, обусловлен опытом в другом национализированном госбанке — «Привате». Пахачук работала в банке с момента национализации в конце 2016-го до середины 2021-го. С июля 2017 по февраль 2018 была исполняющим обязанности председателя правления учреждения.

Сейчас Пахачук возглавляет департамент финансового контроллинга Национального банка.

Собеседники Forbes, назвавшие Пахачук как вероятную СЕО Sense Bank, не уточнили, кто войдет в ее топ-менеджерскую команду.

Читайте: Национализация Смысла Банка: что это изменит для финансовой системы и вкладчиков

Пахачук отметила Forbes, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о своем назначении в Sense Bank.

Процесс национализации может начаться уже в ближайшую пятницу, 30 июня, отмечают четверо из собеседников. Однако точная дата еще не определена, добавляет высокопоставленный чиновник в одной из финансовых госструктур, попросивший не упоминать его имени в этой статье из-за сенситивности темы.

Напомним

29 мая Верховная Рада приняла закон, разрешающий национализировать банки, в отношении акционеров которых введены международные или украинские санкции. Под это определение попадает именно Sense Bank. 16 июня президент подписал этот закон, чем открыл путь к национализации банка.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+5
Kharakternyk
Kharakternyk
28 июня 2023, 13:17
#
Тобто Беня:)
+
+15
NicolaZnow
NicolaZnow
28 июня 2023, 13:43
#
Міжнародний партнер, нерезидент, громадянин Ізраїлю …
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
28 июня 2023, 13:47
#
Ну… в нас і президент і зам і премʼєр і міністр оборони і ціла купа нардепів… Про олігархів взагалі промовчу… Нам не звикати.
+
0
NicolaZnow
NicolaZnow
28 июня 2023, 13:56
#
Не знав, що президент має громадянство іншої країни. Буду вдячний, якщо дасте посилання, де про це можна почитати :)
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