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27 июня 2023, 11:17 Читати українською

Фонд госимущества официально стал владельцем ТРЦ Ocean Plaza

Фонд государственного имущества официально стал владельцем 66,65% доли в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева и Украины — ТРЦ Ocean Plaza. Соответствующие изменения внесены в государственный реестр, сообщает пресс-служба ФГИУ.

Фонд государственного имущества официально стал владельцем 66,65% доли в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров Киева и Украины — ТРЦ Ocean Plaza.
Фото: ucsc.org.ua

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Корпоративные права на ТРЦ Ocean Plaza

Следующими шагами будут проведение аудита и оценка стоимости актива. После этого Фонд госимущества примет решение по этим корпоративным правам.

«Наша команда рассматривает все возможные варианты продажи ТРЦ по рыночной стоимости. Все вырученные от продажи средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии рф», — отмечает первый заместитель Председателя ФГИУ Денис Шугалий.

Напомним

Как писал «Минфин», 10 июня Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную часть столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Государственная доля ТРЦ Ocean Plaza — это 66,65% доли уставного капитала компании «Инвестиционный союз «Лыбидь», которой принадлежит этот торгово-развлекательный центр.

В марте 2023 г. Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал в государственную собственность эту долю у подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов. Стоимость изъятых активов составляет $300 млн.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
yarg
yarg
27 июня 2023, 12:53
#
Прекрасно.
он уже готов вкладывать деньги туда , гасить долги , платить зарплаты ?
+
0
Klimo
Klimo
27 июня 2023, 13:46
#
То есть там никто аренда не платит все пусто и под ключ?
Если есть цифры напишите какие долги и сколько. Интересно.
+
0
yarg
yarg
27 июня 2023, 13:53
#
Увы. полу-пустой стоит. в субботу там был.
посмотрите на отчетность — https://opendatabot.ua/c/34693827
в 2022 году чистый убыток составил -1 926 351 000 грн
мелочь конечно. примерно по 50 гривен с каждого украинца.
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