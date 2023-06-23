Курс доллара и евро на выходных: смог ли НБУ своими мерами умерить аппетиты финансистов

Главным событием этой недели для наличного валютного рынка стали решения Нацбанка и законопроект № 9404 депутатов Верховной Рады для пресечения полнейшей «самодеятельности» банков и финкомпаний в части операций с ветхими и поврежденными купюрами, а также для наказания нерадивых финансистов за необоснованное многокурсие по «белым» и «синим» долларовым банкнотам, или за отказы в приеме купюр долларов США ранних выпусков (в основном 1993 и 1996 годов).

Ключевое в документах Нацбанка: для реально ветхих и поврежденных валютных купюр (признаки здесь) — это возможность их сдачи гражданами на инкассо с соответствующей комиссией банку или финкомпании.

Для всех остальных купюр, имеющих хождение в стране-эмитенте, как законное средство платежа, — обязательный их прием украинскими обменниками на общих основаниях без ограничений по году выпуска и занижения курсов приема. В случае нарушения этого требования Нацбанка — штрафы и санкции, вплоть до приостановления для отдельных пунктов валютной лицензии.

Это полностью справедливое решение регулятора в условиях, когда финучреждения стали получать неправомерные доходы за счет полного «беспредела» при оценке кассирами обменников состояния купюр граждан. И после такого решения Нацбанка и действий Верховной Рады желающих среди финансистов играть в это откровенное надувательство клиентов явно не добавится.

Автор статьи специально прошелся вечером в пятницу по близлежащим обменникам и протестировал обмен ими долларов 1993—1996 годов выпуска. Без особого желания и с грустью в глазах, но кассиры обменников все же готовы были их взять без всяких ограничений. Только в одном месте этот тест был не пройден. Но после фразы, что телефон «горячей линии» НБУ работает круглосуточно, и моей цитаты из нормативной базы регулятора по определению ветхости купюр, кассир сразу выполнила операцию валютообмена уже без дополнительных препирательств.

Может, конечно, кассиры обменников принимали меня за проверяющего Нацбанка, но факт остается фактом — обмены прошли без особых эксцессов.

Теперь главное, чтобы эта практика стала постоянной, а не была спущена «на тормозах» через некоторое время обменными пунктами, и финансисты снова не начали заниматься «самодеятельностью», как часто бывало ранее.

Какие «кредитные маневры» повлияют на курс

Дополнительно на состоянии валютного рынка отразятся и послабления НБУ относительно разрешения погашения резидентами взятых ими ранее валютных кредитов у международных и правительственных организаций.

А также — разрешение Нацбанка с 21 июня 2023 года резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым будут поступать из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках при одновременном соблюдении ими следующих условий:

1. перевод средств за границу с целью выплаты процентов (с учетом комиссий, сборов и других платежей по обслуживанию внешних кредитов или займов) осуществляется с соблюдением максимальной процентной ставки в размере 12% годовых;

2. перевод средств на выполнение обязательств по валютному кредиту, полученному на срок не более 3 лет, осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе, привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или займов);

3. если сроки получения кредита или займа более 3-х лет, то перевод средств для возврата такого кредита или займа в течение первых трех лет также осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе, привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или займов). При этом заемщик может покупать иностранную валюту для выплаты процентов, комиссий, сборов и штрафов, а начиная с четвертого года — и для возврата кредита или займа;

4. перевод средств для досрочного возврата валютных кредитов или займов не разрешается.

Учитывая совокупную структуру взятых ранее бизнесом валютных кредитов (там очень небольшая доля именно кредитов от международных организаций и по правительственным программам), а также критерии Нацбанка для потенциально получаемых новых валютных кредитов, особого давления на курс и на ЗВР такие послабления Нацбанка не спровоцируют. Но, в то же время, несколько расширят возможность маневра в получении новых валютных кредитных ресурсов украинскими компаниями.

Какие еще события на неделе повлияли на курс

Все остальные события этой недели, которые влияют на поведение курса доллара и евро в Украине, были стандартными:

1. курс евро относительно гривны полностью зависел от поведения пары евро/доллар на внешних рынках:

Так реагировал курс евро на украинском межбанке:

А вот так курс евровалюты вел себя на наличном рынке в банках и в обменниках финкомпаний:

2. объемы покупки/продажи наличной валюты на рынке были приблизительно равными и ажиотажа не наблюдалось:

Операции физлиц по покупке/продаже иностранной валюты (30 дней)

3. дополнительной подстраховкой для гривны на межбанке стал удачный для Минфина Украины аукцион по продаже ОВГЗ, который состоялся 20 июня.

На нем было продано гривневых и валютных облигаций на рекордную сумму 31,405 млрд гривен в эквиваленте. Из которых гривневых облигаций продали на общую сумму 17,034 млрд гривен со средневзвешенной доходностью от 18,20% до 19,75% годовых, а также валютных в долларах на сумму $244,4 млн под 4,8% годовых и в евро на 136,03 млн евро со средневзвешенной доходностью 3,24% годовых.

В итоге, за неделю на торгах безналичный евро при продаже подешевел на 20 копеек — с уровня 39,9804/40,3654 утра понедельника 19 июня до котировок 39,7756/40,1697 гривен к 15:00 часам по Киеву на момент закрытия торгов пятницы 23-го июня. При этом курс доллара на межбанке, благодаря регулярным интервенциям Нацбанка, остался в пределах уже привычного коридора 36,5686−36,9343 гривны.

Ценники продажи наличного доллара и евро на вечер пятницы 23 июня в обменниках финкомпаний находились в пределах: доллар 37,22−37,35 гривен, а евро 40,95 — 41,10 гривен.

Прогноз наличного курса доллара и евро на 24−25 июня

В эти выходные владельцы обменников будут зарабатывать в основном в формате «с оборота» с низким или средним уровнем спреда по доллару в пределах 20−35 копеек и по евро в пределах 25−35 копеек.

И только самые «жадные» из обменников, пользуясь низкой конкуренцией в своем регионе или за счет повышенной потребности в гривне у части покупателей в крупных торговых центрах, постараются удерживать спред до максимальных уровней в 1 гривну именно в данных точках обмена валюты.

В других местах эти же сети обменников будут выставлять более «корректные и человеческие» спреды по данным валютам, ориентируясь уже на среднерыночные уровни спреда в этих регионах.

Курс наличного доллара в большинстве обменников финкомпаний в субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием 36,90 — 37,20 гривен и продажа от 37,25 до 37,45 гривен.

А курс евро в основной части пунктов обмена 24−25 июня будет следующим: прием в пределах от 40,20 до 40,80 гривен и продажа от 40,85 до 41,20 гривен.

Наценка обменников «за риск» в регионах, близких к зоне боевых действий, и в районах, подвергающихся регулярным обстрелам рашистов, сохранится. И составит еще от 3 до 10 копеек на долларе или евро к рассчитанному выше мною уровню ценников продажи обменников финкомпаний.