В банкоматах Приватбанка забывают 1 млн карт в год: где живут самые рассеянные клиенты

В банкоматах Приватбанка люди забывают в среднем около 2 тыс. карт в день, подавляющее большинство из них (80%) — карты самого Приватбанка. Об этом «Минфину» сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

У этого госбанка самая крупная банкоматная сеть в Украине — около 6 тыс. штук. При этом банкоматы Приватбанка работают по следующему алгоритму: сначала человек получает наличные, а затем свою карточку.

Такого порядка действий придерживаются немногие банки. Большинство настроило свои банкоматы иначе — те сначала выдают карту (вероятно, чтобы люди их не забывали), а после наличность.

Говоря о 2 тыс. забытых карт, Дмитрий Мусиенко заметил, что порядка 60% забытых карточек банку удается возвращать владельцам. Поскольку есть функция звонка забывчивому клиенту. Но сразу признал, что такая возможность (звонка) есть только у клиентов Привата. Если карту выпустил другой банк — у него такого шанса не будет. Он останется без карты.

«После того как вы забыли карту, банкомат переходит в режим ожидания, который продолжается до начала обслуживания следующего клиента. Также дополнительно, если была забыта карта Приватбанка, мы пытаемся дозвониться к владельцу карты и попросить его вернуться в банкомат, чтобы забрать карту. Для держателей карт других банков это сделать невозможно, поскольку у нас отсутствует контактный номер телефона. Далее, вы должны ввести PIN-код карты и банкомат вернет ее. В случае, если клиент не воспользовался возможностью вернуть карту, банкомат безвозвратно забирает карту, и она в дальнейшем уничтожается», — рассказал Мусиенко.

Он сообщил «Минфину», что в 2021 году в банкоматах Приватбанка было забыто около 1 млн карточек, а после возвращено порядка 600 тыс. Показатели прошлого года предложил оставить за скобками из-за начала широкомасштабной войны.

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Приватбанк предоставил «Минфину» такую статистику по забытым, изъятым и возвращенным карточкам, выпущенных его структурой и других банков.

«В целом сравнивать эти периоды по абсолютным показателям не совсем корректно, поскольку в 2022 году часть территории Украины была временно оккупирована, произошла значительная миграция населения — все это повлияло на количество клиентов, снимающих средства, и на количество банкоматов. То есть, сравнивая эти периоды, сейчас забывают карт меньше, но и транзакций стало меньше», — считает Дмитрий Мусиенко.

Он также привел данные по географии забытых украинцами карточек за последние три месяца. Выяснилось, что чаще свой пластик в банкоматах Приватбанка оставляют жители двух областей — Киевской (16,3% всех забытых карт) и Днепропетровской (12%). Меньше всего подобных случаев в Запорожской (2,1%), Донецкой (1,2%) и Херсонской (0,2%) областях.

Интересно, что в Приватбанке считают свой формат выдачи наличных (сначала деньги, потом карта) оптимальным. Там считают, что человек может уйти от банкомата без денег.

«Если мы будем сначала выдавать карту, а потом деньги, то клиенты могут начать забирать карту, а деньги — забывать. Согласитесь, это достаточно реальный кейс, особенно когда вы привыкли к такому порядку: завершили операцию в банкомате, забрали карточку и идете дальше», — подчеркнул Мусиенко.

Известно, что большинство банков сначала выдают людям карту и только после этого деньги. В том числе Ощадбанк, Укрсиббанк, Сенс Банк и пр. Может, потому украинцы так часто забывают карты в приватовских банкоматах (из-за того, что часто сталкиваются с другой последовательностью): 2 тыс. случаев в день на 6 тыс. банкоматов — это грубо выходит, в каждом третьем банкомате забывается хотя бы одна карта в сутки.

Хотя из ответа члена правления Приватбанка также ясно, что в госбанке опасаются обвинений клиентов в утрате денег, и видят в утере карты меньшее зло, чем в материальных убытках.

«Карточку можно вернуть или бесплатно перевыпустить, а вот вернуть деньги, может, уже не удаться», — убежден Дмитрий Мусиенко.

В то же время известно, что не все банки предлагают людям бесплатный повторный выпуск карты. Это видно из недавнего исследования по карточным тарифам, проведенного «Минфином».

Самое главное — Приватбанк пока не планирует менять последовательность выдачи наличных. Там сказали, что, как и прежде, этот госбанк будет сначала выдавать людям деньги, а только потом пластик. Потому не стоит рассчитывать на улучшение статистики по забытым картам.