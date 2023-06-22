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22 июня 2023, 14:31 Читати українською

В банкоматах Приватбанка забывают 1 млн карт в год: где живут самые рассеянные клиенты

В банкоматах Приватбанка люди забывают в среднем около 2 тыс. карт в день, подавляющее большинство из них (80%) — карты самого Приватбанка. Об этом «Минфину» сообщил член правления Приватбанка по розничному бизнесу Дмитрий Мусиенко.

В банкоматах Приватбанка люди забывают в среднем около 2 тыс.

У этого госбанка самая крупная банкоматная сеть в Украине — около 6 тыс. штук. При этом банкоматы Приватбанка работают по следующему алгоритму: сначала человек получает наличные, а затем свою карточку.

Такого порядка действий придерживаются немногие банки. Большинство настроило свои банкоматы иначе — те сначала выдают карту (вероятно, чтобы люди их не забывали), а после наличность.

Говоря о 2 тыс. забытых карт, Дмитрий Мусиенко заметил, что порядка 60% забытых карточек банку удается возвращать владельцам. Поскольку есть функция звонка забывчивому клиенту. Но сразу признал, что такая возможность (звонка) есть только у клиентов Привата. Если карту выпустил другой банк — у него такого шанса не будет. Он останется без карты.

«После того как вы забыли карту, банкомат переходит в режим ожидания, который продолжается до начала обслуживания следующего клиента. Также дополнительно, если была забыта карта Приватбанка, мы пытаемся дозвониться к владельцу карты и попросить его вернуться в банкомат, чтобы забрать карту. Для держателей карт других банков это сделать невозможно, поскольку у нас отсутствует контактный номер телефона. Далее, вы должны ввести PIN-код карты и банкомат вернет ее. В случае, если клиент не воспользовался возможностью вернуть карту, банкомат безвозвратно забирает карту, и она в дальнейшем уничтожается», — рассказал Мусиенко.

Он сообщил «Минфину», что в 2021 году в банкоматах Приватбанка было забыто около 1 млн карточек, а после возвращено порядка 600 тыс. Показатели прошлого года предложил оставить за скобками из-за начала широкомасштабной войны.

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Приватбанк предоставил «Минфину» такую статистику по забытым, изъятым и возвращенным карточкам, выпущенных его структурой и других банков.

Статистика по забытым, изъятым и возвращенным карточкам Приватбанка

«В целом сравнивать эти периоды по абсолютным показателям не совсем корректно, поскольку в 2022 году часть территории Украины была временно оккупирована, произошла значительная миграция населения — все это повлияло на количество клиентов, снимающих средства, и на количество банкоматов. То есть, сравнивая эти периоды, сейчас забывают карт меньше, но и транзакций стало меньше», — считает Дмитрий Мусиенко.

Он также привел данные по географии забытых украинцами карточек за последние три месяца. Выяснилось, что чаще свой пластик в банкоматах Приватбанка оставляют жители двух областей — Киевской (16,3% всех забытых карт) и Днепропетровской (12%). Меньше всего подобных случаев в Запорожской (2,1%), Донецкой (1,2%) и Херсонской (0,2%) областях.

Интересно, что в Приватбанке считают свой формат выдачи наличных (сначала деньги, потом карта) оптимальным. Там считают, что человек может уйти от банкомата без денег.

«Если мы будем сначала выдавать карту, а потом деньги, то клиенты могут начать забирать карту, а деньги — забывать. Согласитесь, это достаточно реальный кейс, особенно когда вы привыкли к такому порядку: завершили операцию в банкомате, забрали карточку и идете дальше», — подчеркнул Мусиенко.

Известно, что большинство банков сначала выдают людям карту и только после этого деньги. В том числе Ощадбанк, Укрсиббанк, Сенс Банк и пр. Может, потому украинцы так часто забывают карты в приватовских банкоматах (из-за того, что часто сталкиваются с другой последовательностью): 2 тыс. случаев в день на 6 тыс. банкоматов — это грубо выходит, в каждом третьем банкомате забывается хотя бы одна карта в сутки.

Хотя из ответа члена правления Приватбанка также ясно, что в госбанке опасаются обвинений клиентов в утрате денег, и видят в утере карты меньшее зло, чем в материальных убытках.

«Карточку можно вернуть или бесплатно перевыпустить, а вот вернуть деньги, может, уже не удаться», — убежден Дмитрий Мусиенко.

В то же время известно, что не все банки предлагают людям бесплатный повторный выпуск карты. Это видно из недавнего исследования по карточным тарифам, проведенного «Минфином».

Самое главное — Приватбанк пока не планирует менять последовательность выдачи наличных. Там сказали, что, как и прежде, этот госбанк будет сначала выдавать людям деньги, а только потом пластик. Потому не стоит рассчитывать на улучшение статистики по забытым картам.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

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0
AlexZerg
AlexZerg
22 июня 2023, 15:11
#
«Також додатково, якщо було забуто картку Приватбанку, ми намагаємося додзвонитися до власника картки та попросити його повернутися до банкомату, щоб забрати картку»
Реальні випадки показують зовсім інші перспективи, спробуйте забути карту для виплат Привата, ви дійсно її в банкоматі заберете? Якщо самі співробітники банку кажуть, що ці карти не віддають, а просто перевипускають)
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Abramon
Abramon
22 июня 2023, 16:02
#
Банкомати Приват банку повинні бути налаштовані віддавати картку відразу з грошима, які «виїжджають» з банкомату (так більшість банкоматів працювали з яких я знімав кошти), а не перепитувати продовжити роботу, «економимо ліс» і т.д. та не віддавати картку поки не вибереш подальші дії. Уважність теж ніхто не відмінює, але зазначене мною вище призводило до забування картки в банкоматі. Взяв гроші і пішов, а картка залишилась))
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gorobezus
gorobezus
22 июня 2023, 16:31
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Лучше бы написали сколько карт забыто на 100 тыс. клиентов, поскольку киевская и днепропетровская области при прочих равных самые многочисленные, то и карт в них забывают больше всего. И да алгоритм выдачи денег надо менять, деньги люди не забудут никогда. А не меняют потому что это ж надо на сколько банкоматов программное обеспечение поменять, а до того еще его переписать.
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