Хорошие зарплаты и кадровые риски: рынок труда транспорта и логистики восстановился на 71%

Количество предложений работы в области транспорта и логистики возобновляется медленнее, чем в других отраслях экономики Украины. Об этом говорится в исследовании Work.ua.

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Медленное восстановление

В апреле рынок труда в области транспорта и логистики возобновился на 71% по сравнению с февралем прошлого года — 4 147 вакансий против 5 807 вакансий.

Если сравнивать с темпами возобновления рынка труда в целом по Украине, отрасль транспорта и логистики до сих пор отстает — 71% против 80% в апреле.

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Регионы-лидеры, которые восстанавливают свои мощности

Полномасштабное вторжение значительно отразилось на области транспорта и логистики: были разрушены привычные цепи поставок. Но, несмотря на это, регионы, которые до войны были лидерами отрасли по количеству вакансий, и сейчас сохраняют лидерство.

Это Киевская (1161), Львовская (414), Днепропетровская (410) и Одесская область (352). До большой войны в пятерку регионов-лидеров входила Харьковская область, но из-за частых обстрелов и разрушения инфраструктуры ее место заняла Черкасская область (152 вакансии).

Наибольший прирост вакансий в апреле продемонстрировали: Черниговская (26% — 73 вакансии), Черкасская (25% — 152 вакансии), Житомирская (24% — 124 вакансии) и Ивано-Франковская область (21% — 127 вакансий).

Также прирост по количеству вакансий показала прифронтовая Николаевская область (22% — 88 вакансий), инфраструктура которой уже была подготовлена в апреле 2023 года к возобновлению работы в рамках «зерновой инициативы».

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Кого ищут работодатели

Востребованные должности в области транспорта и логистики в апреле:

водитель (1053 вакансии);

логист (365 вакансий);

водитель-международник (363 вакансии);

комплектовщик/грузчик (295 вакансий);

менеджер по продажам (226 вакансий).

Как изменились зарплаты

Средняя зарплата в области транспорта и логистики находится на уровне 20 000 грн и выше, чем в целом по Украине. Эта сумма держится с марта прошлого года, и летом 2022 наблюдалось незначительное повышение зарплаты до 21 000 грн, но начиная с осени 2022-го сумма вознаграждения за труд снова выровнялась.

Самая высокая средняя зарплата в Тернопольской области — 25 000 грн, Киевской и Львовской — по 22 500 грн. Самая низкая в Николаевской и Херсонской — по 13 500 грн. В Полтавской и Ивано-Франковской — по 15 000 грн, Донецкой, Черновицкой, Закарпатской — от 16 000 до 16 750 грн.

Самая высокооплачиваемая должность — водитель-международник. Отметим, что с начала 2022 года по этой должности был один из самых больших ростов зарплаты почти на 40%.