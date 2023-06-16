Пенсионная реформа: почему опасно доверять государству деньги будущих пенсионеров

Несмотря на войну, власти не отказались от проведения пенсионной реформы. При этом управление накоплениями людей желает взять в свои руки именно государство. Почему это плохая идея, в колонке для Экономической правды рассказал управляющий активами КУА «АРТ КАПИТАЛ Менеджмент» Вячеслав Король. «Минфин» публикует ключевые тезисы.

Где забуксовала пенсионная реформа

Сейчас много разговоров на тему пенсионной реформы, которую пытаются реализовать в нашей стране уже лет 20. А «вот-вот запустим второй уровень» только на моей памяти уже присутствует в информационном пространстве лет 12.

Первый уровень существовал всегда (солидарная система). Третий существует уже более 20 лет. Это пенсионные фонды, куда работодатели и сами участники по собственной инициативе вкладывают средства, чтобы после выхода на пенсию участники могли воспользоваться собранными средствами.

Проблема — во введении второго уровня, который предусматривает нормативные отчисления для всех граждан по накопительному принципу и с индивидуальным учетом. И эта проблема напрямую связана с возможностями бюджета страны и долгосрочным повышением давления на доходную часть солидарной системы.

Но, кроме экономического аспекта, есть несколько уровней этой проблемы, которые ставят под сомнение целесообразность реализации второго уровня Пенсионной реформы в определенных форматах.

К пенсионной проблематике у меня особое отношение, потому что у меня опыт 11 лет управления активами двух пенсионных фондов. Кроме того, я многолетний вкладчик одного из них.

Еще плюс ко всему — 15-летний участник пенсионной программы в лайфовой страховой компании. 7 лет назад активно участвовал в законотворчестве по управлению активами пенсионных фондов.

Если говорить на простом языке, то внедрение второго уровня государством и профессиональными участниками видится по-разному. Профессиональные участники считают, что средства, принудительно собранные из граждан через работодателей, должны пойти в уже существующие пенсионные фонды, как это реализовано в развитых западных странах.

А наше государство, в лице тех, кто на законодательном уровне продвигает реформу, хочет создать сверхструктуру в государстве (фонд), которым само государство и будет управлять.

И вот такой вариант, лично меня, и, думаю, всех, кто знает, как в нашей стране создаются «кормушки» для друзей и родственников, не удовлетворяет от слова «совсем».

Лично я не удивлюсь, когда в таком созданном фонде мы увидим друзей и родственников чиновников, которым назначат феерические зарплаты за то, что они будут размещать средства в ОВГЗ, на депозитах государственных банков, и в те активы, которые им скажут те, кто их туда поставит.

Поэтому, очень вероятно, что пройдет несколько лет, и у этого фонда возникнут проблемы, подобные тем, которые возникли у когда-то крупнейшего пенсионного фонда НБУ и Минфина. И из этого фонда участники начали бежать в открытые пенсионные фонды, которые находятся под управлением опытных управляющих в независимых КУА.

Поэтому, если сразу сделать так, чтобы средства распределялись между открытыми пенсионными фондами, и КУА конкурировали за объем средств доходностью на фоне невысокой волатильности, то я лично обеими руками за второй уровень, и долгожданное завершение пенсионной реформы.

Если же государство пойдет по пути неконкурентного государственного управления, то такая пенсионная реформа будет губительной и дискредитирует саму идею государственного накопительного уровня, когда существенная часть инвестиционного дохода будет проедаться «своими людьми» и теми, кто их поставил, при общей эффективности, которая будет существенно ниже профессиональной.

Как можно накопить на пенсию сейчас

Накопительный принцип реализуется и на втором, и третьем уровне. Второй — более рисковый. Кто хоть чуть-чуть «в теме» знает, что руководствуясь общегосударственными интересами, россия, и даже Польша, запускали «лапу» в личные накопления граждан.

А вот отобрать, или ограничить использование средств в негосударственных пенсионных фондах у государства нет механизмов.

Поэтому следует развивать, в первую очередь, третий уровень. Однако, это очень затратный процесс. Лайфовые страховые компании и мощные КУА, которые развивают свою сеть агентов или пользуются услугами брокерских агентств, это хорошо знают.

Но это та «закваска», которая постепенно «заквашивает» общество идеей финансовой ответственности с молодости за каждый день своего бытия. И рынок, в лицах крупных операторов инвестиционного рынка, типа ICU, у которых есть пенсионные фонды на любой вкус и с разными стратегиями инвестирования, может предложить гражданам самостоятельно и достаточно безопасно реализовать свою финансовую безопасность в старости.

Лайфовые страховые компании тоже достаточно мощно представлены в Украине. И они делают много полезного для продвижения той идеи, которую мы выделили полужирным шрифтом выше.

Но у них есть серьезный минус, по моему мнению. Войдя в программу, застрахованный человек не может поменять страховую компанию.

В этом возникает потребность, когда человек видит, что компания идет к банкротству или показывает неудовлетворительную доходность при определенных рисках. А пенсионный фонд можно сменить на другой и перевести средства под более эффективное управление.

Третий уровень нам доступен давно. Просто «совок» и, частично, постсовок (через воспитание детей) вытравил из людей персональную ответственность за свою судьбу, когда люди делегировали ответственность государству в обмен на ограничение свобод.

Участие в третьем уровне доступно любому жителю в Украине, даже не ее гражданину. И никаких законодательных новаций и усилий для этого не нужно. Это дорого и долго, но без крайне неприятных «сюрпризов» от государства и с пользой для зрелости общества.

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Второй уровень в государственном формате продолжает курс на сохранение персональной инфантильности граждан, когда государство принимает делегирование ответственности, но в обмен пытается создать кормушку для себя.