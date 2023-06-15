Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам — до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,25%.

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Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. Инфляция в еврозоне замедляется, но ЕЦБ по-прежнему ожидает, что она будет оставаться «слишком высокой слишком долго», говорится в сообщении регулятора, опубликованном по итогам заседания.

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Индикаторы базовой инфляции остаются высокими, хотя уже видны сигналы ослабления некоторых из них, отмечают в ЕЦБ.

Эксперты Центробанка повысили прогнозы для темпов роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей на текущий и следующий годы соответственно до 5,1% с 4,6% и до 3% с 2,5%, отметив, что сильный рынок труда может замедлить ослабление инфляции.

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Ранее принятые европейским ЦБ решения постепенно начинают оказывать влияние на экономику: стоимость заимствования существенно увеличилась, а темпы роста кредитования замедляются, говорится в сообщении регулятора. «Ужесточение финансовых условий является ключевой причиной ожидаемого замедления инфляции, поскольку этот фактор все больше сдерживает спрос в экономике», — отмечают в ЕЦБ.

«Будущие решения совета управляющих обеспечат доведение ставок до уровней, которые позволят ограничить экономическую активность в достаточной мере для своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ в 2% и его сохранения на этом уровне», — говорится в пресс-релизе.

Напомним

Инфляция в странах еврозоны в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 8,1%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится поднять стоимость заимствований впервые с 2011 года.