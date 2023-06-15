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15 июня 2023, 16:39 Читати українською

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания в четверг. Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам — до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,25%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.

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Решение совпало с прогнозами аналитиков и участников рынка. Инфляция в еврозоне замедляется, но ЕЦБ по-прежнему ожидает, что она будет оставаться «слишком высокой слишком долго», говорится в сообщении регулятора, опубликованном по итогам заседания.

Читайте: ЕЦБ в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку

Индикаторы базовой инфляции остаются высокими, хотя уже видны сигналы ослабления некоторых из них, отмечают в ЕЦБ.

Эксперты Центробанка повысили прогнозы для темпов роста потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей на текущий и следующий годы соответственно до 5,1% с 4,6% и до 3% с 2,5%, отметив, что сильный рынок труда может замедлить ослабление инфляции.

Читайте: ФРС и ЕЦБ принимают решения по ставке: стоит ли ждать обвала евро

Ранее принятые европейским ЦБ решения постепенно начинают оказывать влияние на экономику: стоимость заимствования существенно увеличилась, а темпы роста кредитования замедляются, говорится в сообщении регулятора. «Ужесточение финансовых условий является ключевой причиной ожидаемого замедления инфляции, поскольку этот фактор все больше сдерживает спрос в экономике», — отмечают в ЕЦБ.

«Будущие решения совета управляющих обеспечат доведение ставок до уровней, которые позволят ограничить экономическую активность в достаточной мере для своевременного возврата инфляции к среднесрочному целевому показателю ЕЦБ в 2% и его сохранения на этом уровне», — говорится в пресс-релизе.

Напомним

Инфляция в странах еврозоны в мае ускорилась до рекордных за всю историю наблюдений 8,1%. Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится поднять стоимость заимствований впервые с 2011 года.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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