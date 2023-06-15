ФРС и ЕЦБ принимают решения по ставке: стоит ли ждать обвала евро

После 10 последовательных повышений с марта прошлого года ФРС США по итогам заседания 13−14 июня оставила ставку на текущем уровне. Уже сегодня решения по аналогичным вопросам примут Европейский центробанк и наш НБУ. Как это отразится на курсе, расскажет «Минфин».

Федрезерв взял паузу

Федрезерв повышал ключевую ставку с марта прошлого года, пытаясь таким образом усмирить разгоняющуюся инфляцию. За этот период процентная ставка выросла с 0−0,25% до 5−5,25%. Reuters уже назвал столь агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС «историческим»: эта серия повышений стала самой агрессивной с 1980-х годов.

При этом в пресс-релизе Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС США указал, что для постепенного возврата инфляции к 2% «может быть уместно» дополнительное ужесточение политики.

Это «четкий сигнал» о том, что регулятор намерен возобновить повышение ставки, пишет Bloomberg. Из обновленных прогнозов, которые были опубликованы вместе с решением по ставке 14 июня, следует, что девять из 18 членов комитета ожидают еще два повышения в этом году. Средний прогноз — достижение диапазона 5,5%-5,75% к концу года, но один из чиновников ФРС допустил, что ставка поднимется выше 6%.

О возможности дальнейшего повышения ставки в этом году сказал на пресс-конференции по итогам заседания по денежно-кредитной политике и глава ФРС Джером Пауэлл. По его словам, все последствия ужесточения денежно-кредитной политики еще предстоит ощутить и некоторое дальнейшее повышение ставок, вероятно, целесообразно в этом году.

Следующее решение Федеральной резервной системы США по процентной ставке ожидается по итогам заседания 25−26 июля. Как показывает инструмент FedWatch, который рассчитывает Чикагская товарная биржа (CME) на основании фьючерсов на ставку, от следующего заседания ФРС трейдеры с вероятностью около 70% ожидают повышения ставки на 25 б.п.

Решение Федрезерва стало ключевым событием этой недели для финансовых рынков. Оно непосредственно влияет на поведение мирового рынка акций и облигаций, стоимость американских трежерис, а также на действия спекулянтов на сырьевом рынке и рынке золота. Лакмусовой бумагой здесь может выступать рынок золота.

Вот что творилось с котировками золота уже перед заседанием ФРС США на 16 часов по Киеву 14 июня:

А так вела себя пара евро/доллар перед заседанием Федрезерва:

На фоне решений Федрезерва доходности гособлигаций США заметно выросли, что оказало поддержку доллар, который подорожал против основных валют.

Интриги добавляет не только само решение ФРС США о сохранении процентной ставки на уровне 5,25% годовых, а и весь комплекс действий Федрезерва и Министерства финансов США на мировом финансовом рынке.

После затяжных баталий вокруг поднятия потолка госдолга Казначейству США срочно нужны деньги, что будет сделано за счет продажи инвесторам значительных объемов казначейских обязательств (трежерис). Это приведет к значительному оттоку долларовой ликвидности с рынка.

До конца июня Госказначейсво США планирует аккумулировать около $400 млрд на своих счетах, разместив трежерис на сумму около $300 млрд. Это не сулит ничего хорошего ни банковскому сектору, ни мировому фондовому рынку.

В первую очередь, снова начнет лихорадить рынок акций и облигаций. Затем это ударит и по рынку золота, а также по стоимости и объемам кредитования реального сектора экономики Штатов.

Рост объемов заимствований и дальнейшее повышение процентной ставки Федрезерва добавит расходов федеральному бюджету США. Поскольку стоимость привлечения средств в американский бюджет во многом зависит от уровня процентных ставок ФРС. Слишком быстрый их рост автоматически увеличивает стоимость обслуживания госдолга.

Да и рынок недвижимости, банковский сектор и различные показатели настроений потребительского рынка в США дают Федрезерву четкий сигнал, что цикл постоянного увеличения ставок нужно завершать.

Весь вопрос — когда это случится. Нынешнее решение чиновников ФРС, а также комментарии главы Федрезерва Джерома Пауэлла говорят, что первый шаг на этом пути уже сделан.

В пользу последнего решения американского регулятора несомненно сыграли и новые данные по снижению инфляции (год к году) до 4%, хотя при этом базовая инфляция выросла до 5,3% (год к году). То есть опасность нового взлета цен сохраняется.

Сейчас чиновникам Федрезерва нужно выбирать между:

достижением желаемого уровня инфляции в 2% по году ценой серьезного проседания экономической активности в США с угрозой глубокой рецессии на несколько лет;

небольшим, но относительно стабильным экономическим ростом с превышением уровня инфляционного таргета на фоне предстоящих уже скоро президентских выборов.

Сочетание всех этих противоречивых факторов и толкает Федрезерв к более осторожной денежно-кредитной политике.



Что скажет Европейский центробанк

Роль решений ЕЦБ более локальна. Но объединяет эти заседания регуляторов два важных общих элемента:

1) попытка обуздать инфляцию как в США, так и в Европе за счет старых рецептов повышения процентных ставок и определенного охлаждения экономики оказалась малоэффективной;

2) последствия постоянного вздергивания ставок и потери экономик США и ЕС видны уже сейчас, что чревато социальными проблемами не только в Америке и Европе, но и в мире.

Часть стран-локомотивов европейской экономики, по факту, уже находятся в рецессии, в первую очередь, Германия. На подходе к этой опасной черте уже находится и Франция. Непростая ситуация в Италии, Испании. Почти все плохо, за исключением частично Польши и Чехии, в странах Восточной европы.

При изначальной неравномерности экономического развития в странах ЕС постоянное повышение ключевой ставки чревато для ЕЦБ проблемами для всего Евросоюза в целом. В этой ситуации, возможность маневра в части дальнейшего повышения ключевых ставок ЕЦБ для обуздания инфляции сокращается, хотя еще полностью и не исчерпана.

По моим расчетам, экономика Евросоюза может выдержать еще 2−3 последовательных повышения ставок по 0,25%-0,5% годовых до уровня 4,75%-5% годовых до конца 2023 — первого квартала 2024 года.

Если за этот период уровень ключевой ставки в 5% годовых будет превышен, рецессия со всеми вытекающими негативными процессами в экономиках большинства стран Европы гарантирована.

Это приведет к еще большему расслоению стран ЕС по уровню финансового состояния, что, в свою очередь, спровоцирует рост политических, экономических и социальных проблем в Европе.

Поэтому сегодня все внимание мировых игроков будет приковано даже не столько к нынешнему повышению ключевых ставок (мой прогноз: ЕЦБ повысит ее еще на 0,25% до 4% годовых), а к последующим комментариям главы ЕЦБ Кристин Лагард по дальнейшим перспективам развития ситуации и действиям европейского регулятора.

Как будет реагировать курс евро в Украине

При сохранении Федрезервом процентной ставки на уровне 5,25 % годовых, по-моему прогнозу, 15 июня ЕЦБ совершит ответный ход и повысит ключевую ставку еще на 0,25% до 4% годовых.

Учитывая все вышеперечисленные факторы по американской экономике, дальнейшая риторика чиновников ФРС будет пока становиться более «голубинной» в стиле: «давайте посмотрим, что будет дальше, и спешить с новыми повышениями ставки в ближайшее время не станем».

Похожей политики будет придерживаться и ЕЦБ. Хотя возможности для маневра в части дальнейшего продолжения повышения ставок у европейского регулятора больше, нежели у его американского коллеги. Но страх рецессии, из которой Европа в силу озвученных выше причин, да еще и при наличии войны в Украине, будет выбираться значительно дольше, чем США, охладит желание европейского регулятора делать радикальные шаги в части быстрого увеличения ключевых ставок.

В этой ситуации, разворот евро в сторону его удешевления относительно доллара или вообще обвал котировок евро на международном рынке не принесет ни особых преференций европейцам, ни особой выгоды американцам. Поэтому после заседаний регуляторов нас ждет период определенной коррекции всех рынков в пределах 2−3 недель с поправкой на действия Казначейства США по размещению трежерис.

Нехватка долларовой ликвидности в этот период подстрахует американскую валюту: пара евро/доллар до конца июня будет находиться в пределах достаточно широкого коридора от 1,069 до 1,095 доллара за евро в зависимости активности инвесторов по скупке американскиих государственных долговых бумаг.

Все перипетии валютных ралли по паре евро/ доллар на внешних рынках будут автоматически отражаться и на украинском валютном рынке. На межбанке при сохранении коридора НБУ по безналичному доллару 36,5686 — 36,9343 гривны, коридор по безналичному евро будет в пределах от 39,09 до 40,44 гривен.

А на наличном рынке в периоды усиления валютных колебаний на мировых площадках украинские финансисты предпочтут расширять спред по покупке/продаже евровалюты, чтобы минимизировать свои риски и переложить их на граждан — покупателей и продавцов евро.

В периоды наибольшей волатильности владельцы обменников установят спред по евро в пределах до 1 гривны. А затем снова его сузят до более приемлемых для граждан пределов от 25 до 35 копеек на евро.

Традиционно банки будут больше перестраховываться и устанавливать котировки по наличному евро в пределах более широкого коридора покупок и продаж от 39,40 до 40,95 гривен. Обменники финкомпаний станут работать в более узком коридоре от 39,50 до 40,85 гривен.

Кроме этого, при курсообразовании на наличном рынке финансисты учтут и сугубо украинский фактор — решения Нацбанка по учетной ставке, которое будет озвучено 15 июня в 14:00 по Киеву.

Сохраняя ее сейчас выше уровня официальной инфляции (15,3% по маю), Нацбанк пытается сохранить привлекательность гривневых вкладов и инструментов для вложений населения, чтобы избежать дополнительного давления на курс.

Активные размещения гражданами «горячих» гривневых ресурсов с текущих счетов в долгосрочные по военным меркам вложения на срок от 3-х месяцев и более также являются дополнительной подстраховкой для гривны на наличном валютном рынке Украины.