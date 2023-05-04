ЕЦБ в седьмой раз подряд повысил ключевую ставку

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 3,5% до 3,75% — на заседании в четверг, 4 мая, говорится в пресс-релизе регулятора.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Это максимальный уровень ставки с 2008 года. ЕЦБ поднял ставки по займам седьмой раз подряд. Решение ЕЦБ совпало с ожиданиями экономистов, опрошенных агентством Reuters.

Процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 3,75%, 4% и 3,25% соответственно с 10 мая 2023 года.

Европейский регулятор замедлил темп повышения ставки: на предыдущем заседании она была увеличена на 50 б.п. «Сегодняшнее повышение — наименьшее в текущем цикле, что говорит о том, что ЕЦБ вступил в завершающую стадию этого цикла ужесточения, — написала в связи с этим Карстен Бржески, отвечающая за глобальный макроэкономический анализ в ING. — В текущей очень сложной макроэкономической ситуации с запаздывающим воздействием предыдущих повышений, банковскими потрясениями, вялым ростом экономики, но все еще высокой инфляцией, ЕЦБ будет действовать более осторожно». Читайте: ФРС повысила ставку десятый раз подряд

ЕЦБ, как и большинство других крупных центральных банков, пытается добиться снижения рекордных темпов инфляции и приблизиться к своему целевому уровню 2%. Всего с июля прошлого года ЕЦБ повысил ставку на 375 базисных пунктов.

Инфляция в еврозоне

Инфляция в еврозоне ускорилась в прошлом месяце, но базовый рост цен замедлился. Согласно предварительной оценке Евростата, общий рост цен в 20 странах, использующих евро, ускорился до 7% в апреле по сравнению с 6,9% месяцем ранее. Данные вышли в соответствии с ожиданиями экономистов, опрошенных агентством Reuters. Без учета цен на продукты питания и энергоносители базовая инфляция (индекс CPI Core) замедлилась с 7,5% до 7,3%.

Самая высокая годовая инфляция в апреле была в Латвии (15%), Словакии (14%) и Литве (13,3%). Самая низкая инфляция зафиксирована в Люксембурге (2,7%), Бельгии (3,3%) и Испании (3,8%).