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13 июня 2023, 17:20 Читати українською

Как Ирландия стала экономическим тигром: 3 урока для Украины

Экономический рывок Ирландии, которую назвали Кельтским тигром, — яркий пример для Украины, как добиться развития в зрелой Европе. Благодаря чему одна из самых бедных стран Европы смогла измениться, рассказал сооснователь и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

Экономический рывок Ирландии, которую назвали Кельтским тигром, — яркий пример для Украины, как добиться развития в зрелой Европе.

Ключевые факты

1. Кельтский Тигр — это термин, который использовался для описания Ирландии в период с середины 1990-х до конца 2000-х годов, когда страна начала экономически быстро расти.

2. Более двух веков Ирландия была одной из самых бедных стран Европы.

3. До 1973 года Ирландия была преимущественно сельскохозяйственной экономикой с населением чуть меньше 3 миллионов человек. Страна в значительной степени зависела от торговли с Великобританией.

4. Однако, в 1990-х годах она продемонстрировала впечатляющие темпы экономического роста. В 1973 году валовой внутренний продукт (ВВП) страны составил $7,4 млрд. В 2021 году ВВП Ирландии составил $504,2 млрд.

Причины экономического роста

Реформы начались в 1987 году, когда было подписано «Программное соглашение» между правительством, работодателями и профсоюзами.

Историк Роберт Фостер утверждает, что причиной роста экономики были:

  • низкие налоги (корпоративный налог 12%), что привлекло множество международных компаний, особенно в сфере высоких технологий и фармацевтики;
  • благоприятная для бизнеса политика регулирования;
  • молодая, технически подкованная рабочая сила.

Ирландия сделала большой акцент на образование и исследования, что позволило стране иметь одну из самых образованных рабочих сил в мире.

Она уникальна среди стран ЕС, поскольку выделяет до 35% своих структурных фондов на инвестиции в человеческие ресурсы, по сравнению со средним показателем около 25%.

Для многих транснациональных корпораций решение о ведении бизнеса в Ирландии стало еще более легким благодаря щедрым стимулам со стороны Управления промышленного развития.

Кроме того, членство в Европейском Союзе было полезным, поскольку дало стране выгодный доступ к рынкам, ранее доступным только через Соединенное Королевство, и влило огромные субсидии и инвестиционный капитал в ирландскую экономику.

Также Ирландия резко сократила госрасходы в 1987 году:

  • расходы на здравоохранение были урезаны на 6%;
  • на образование — на 7%;
  • ассигнования на сельское хозяйство — на 18%;
  • на дорожное и жилищное строительство — на 11%;
  • оборонные расходы — на 7%.

В дальнейшем правительство проводило жесткую бюджетную политику, сохраняя низкие госрасходы. На 2019 год в Ирландии оставались самые низкие государственные расходы в ЕС (как доля ВВП).

В период с 1973 по 2018 год Ирландия получила более 40 миллиардов евро из фондов ЕС.

Эти деньги были разделены между крупными инфраструктурными проектами, социальными фондами, инициативами по созданию рабочих мест и другими мероприятиями, и послужили изменению ирландской экономики, а в результате, страны в целом.

Трансфертные платежи от членов Европейского Союза, таких как Германия и Франция, достигали 4% валового национального продукта Ирландии.

В 1990-х годах предоставление субсидий и инвестиционного капитала ирландскими государственными организациями (такими как IDA Ireland) побудило известные компании, такие как Dell, Intel и Microsoft, обосноваться в Ирландии. Эти компании были вовлечены в Ирландию из-за ее членства в ЕС, относительно низкой заработной платы, государственных субсидий и низких налоговых ставок.

В июле 2003 года правительство основало Научный фонд Ирландии на законодательной основе для содействия образованию высококвалифицированных специалистов, особенно в области биотехнологий, информационных и коммуникационных технологий, с дополнительной целью инвестировать в научные инициативы, направленные на расширение знаний Ирландии.

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Результаты реформ

Экономика Ирландии росла в среднем на 9,4% в период с 1995 по 2000 год, и продолжала расти в среднем на 5,9% в течение следующего десятилетия — до 2008 года.

Что превысило как мировые показатели (3,2%), так и показатели быстрорастущих азиатских стран (4,3%).

Безработица упала с 18% в конце 1980-х годов до 4,5% к концу 2007 года, а средняя заработная плата в промышленности росла одними из самых высоких темпов в Европе. Инфляция подскочила до 5% в год к концу периода «Тигра», в результате чего цены в Ирландии повысились до цен в странах Северной Европы, хотя ставки заработной платы примерно такие же, как в Великобритании. Государственный долг оставался постоянным во время бума, но соотношение ВВП к долгу выросло из-за резкого роста ВВП.

Новое богатство привело к большим инвестициям в модернизацию ирландской инфраструктуры и городов.

Национальный план развития привел к улучшению дорог, и были разработаны новые транспортные услуги — такие как: линии легкорельсового транспорта Луас, туннель Дублинского порта и расширение пригородной железной дороги Корка.

На сегодняшний день, согласно последней переписи, численность населения составляет около 5,1 млн человек. ВВП на душу населения $100 тыс; для сравнения: в Великобритании — $46 тыс.

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Какие выводы можно сделать для Украины

1. Даже когда живешь сотни лет, можно совершить самый крутой экономический рывок. Все ограничения только в нашей голове.

2. Ключевые инструменты (по классике):

  • Капитал (привлечение инвестиций, субсидий ЕС, стимулы для бизнеса);
  • Человеческий капитал (новая система образования, инвестиции в развитие технических специалистов, которые создают инновации);
  • Технологии (привлечение технологических компаний, субсидирование R&D, поддержка науки).

При этом так же:

  • Сокращение госрасходов;
  • Миграционная политика по привлечению талантов;
  • Низкие налоги и эффективная налоговая система;
  • Доступ к рынкам ЕС и активная торговая дипломатия.

Что здесь уникального? — Ничего! Кто хочет — ищет возможности, кто не хочет… находит оправдание (в том числе, в меморандуме с МВФ).

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 июня 2023, 18:10
#
Осталась самая малось — стать полноправным членом ЕС.
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 июня 2023, 18:17
#
Ірландія надаватиме 80 000 євро тим, хто переїде жити на їхні острови. Уряд Ірландії запровадив десятирічну програму з розвитку островів — «Living Islands». В її рамках можна отримати компенсацію від 60 000 євро до 84 000 євро на відбудову житла. Сума залежатиме від того, наскільки в занедбаному стані будівля. Крім того, уряд інвестуватиме в інфраструктуру цих громад. Чиновники покращать дороги; встановлять швидкісний інтернет для того, щоб люди могли працювати віддалено; поставлять автоматизовані кабінки охорони здоров’я, де люди зможуть проходити обстеження.
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