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1 июня 2024, 15:02 Читати українською

Акционер Tesla обвиняет Маска в инсайдерской торговле акциями более чем на $7,5 миллиарда

Акционер Tesla подал иск в суд на генерального директора компании Илона Маска, обвинив его в инсайдерской торговле, когда он в конце 2022 года продал акции Tesla более $7,5 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Акционер Tesla подал иск в суд на генерального директора компании Илона Маска, обвинив его в инсайдерской торговле, когда он в конце 2022 года продал акции Tesla более $7,5 млрд.
Фото: uareview.com

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Маска обвиняют в том, что он продал акции до того, как были обнародованы потенциально нелестные цифры производства и поставок компании.

Акционер Майкл Перри в иске, поданном в Канцелярский суд штата Делавер, заявил, что цена акций Tesla резко упала после того, как 2 января 2023 г. были обнародованы показатели компании за четвертый квартал, и утверждал, что Маск «неправомерно извлек выгоду» в виде инсайдерских доходов на сумму около $3 млрд.

«Маск использовал свое положение в Tesla, и он нарушил свои фидуциарные обязанности перед Tesla», — говорится в иске, в котором суд требует от Маска вернуть прибыль, полученную от сделок.

Согласно иску, Маск продавал акции в разные даты в ноябре 2022 года и декабре 2022 года.

Иск также обвиняет директоров Tesla в нарушении своих фидуциарных обязанностей, разрешив Маску продать акции.

В иске Перри утверждает, что Маск, который в 2022 году заявил, что спрос на автомобили Tesla «отличный», узнал о более низких, чем ожидалось, показателях в середине ноября, имея доступ к данным в режиме реального времени, и продал свои акции до того., как информация стала достоянием общественности.

После новостей о скидках на автомобили, которые вызвали обеспокоенность спросом, и обнародование цифр в январе, акции Tesla упали в цене.

«Если бы (Маск) дождался, чтобы осуществить эти продажи до публикации неблагоприятных новостей… его продажи принесли бы ему менее 55% суммы, реализованной от его продаж в ноябре и декабре 2022 года», — говорится в иске.

Напомним

«Минфин» писал, что Илон Маск опроверг информацию о планах SpaceX провести размещение акций.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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