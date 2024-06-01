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1 июня 2024, 11:08 Читати українською

В Минэнерго объявили новый «ночной тариф» на электроэнергию для населения

С 1 июня ночной тариф на электроэнергию для населения будет составлять 2,16 грн/кВт. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

С 1 июня ночной тариф на электроэнергию для населения будет составлять 2,16 грн/кВт.
Фото: pixabay.com

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Для ночного времени по-прежнему будет применяться коэффициент 0,5. То есть вся потребленная ночью электроэнергия обойдется вдвое меньше, чем днем.

«Ночной тариф» тариф 2,16 грн/кВт будет действовать при установленном соответствующем двухзонном счетчике.

Напомним

Кабмин решил не разделять количество потребленных киловатт-часов и установил единый тариф для населения — 4,32 грн/кВт.

Также произошли изменения и для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах), оборудованных электроотопительными установками:

  • до 2000 потребленных кВт в месяц — 2,64 грн/кВт,
  • свыше 2000 кВт в месяц — 4,32 грн/кВт.

Что говорят в Минэнерго

«Повышение тарифа — это сложный, но необходимый шаг. Цель — не остаться без света, удержать систему. Нас ждет масштабная реконструкция, требующая огромных сил и средств. Все это время ведется ремонтная кампания на объектах генерации, распределения и передачи. К сожалению, понимаем, что обстрелы объектов энергетики со стороны врага будут продолжаться, и должны задействовать все возможные ресурсы», — заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Если бы Россия систематически не разрушала энергетическую инфраструктуру Украины, добавил он, то тарифы пока остались бы неизменными.

Министр отметил, что в условиях сложной экономической ситуации из-за войны нельзя разрешить повышение цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня (почти 7,5 грн/кВт), но и государство в этих условиях не имеет возможности удерживать сверхнизкую льготную цену для всех потребителей. Ведь тариф на электроэнергию в размере 2,64 грн покрывал лишь треть реальной стоимости электроэнергии.

«Государственная поддержка должна быть справедливой и направленной на тех, кто действительно в ней нуждается. Те, кто не может позволить оплачивать услуги по электроснабжению по новому тарифу, будут получать помощь от государства — адресные субсидии», — подчеркнул министр энергетики.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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