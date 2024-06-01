В первый день лета, 1 июня, лимиты на потребление электроэнергии для промышленности и бытовых потребителей будут действовать по всей Украине с 18:00 до 23:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
В Укрэнерго сообщили, когда сегодня будет отключение света
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
При превышении лимитов облэнерго могут применять графики почасовых отключений.
При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Напомним
Председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что отсутствие почасовых отключений электроэнергии в последние дни мая — это временное улучшение, вызванное выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 15 незарегистрированных посетителей.
Комментарии