Экстренные отключения электроэнергии на сегодня отменены

Экстренные отключения электроэнергии, которые были введены в воскресенье, 2 июня, отменены. Вечером в Украине ожидаются графики стабилизационных отключений — с 18:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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В ДТЭК также отметили, что в Киеве и области, а также в Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях отменили аварийные отключения.

«Ситуация в энергосистеме остается сложной. Энергетики продолжают ликвидировать последствия вчерашней атаки», — заявили в ДТЭК.

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Напомним

Россия продолжает осуществлять атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Вчера кафиры обстреляли две теплоэлектростанции. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование на двух ТЭС.

В пятницу обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе Киева.