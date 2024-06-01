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1 июня 2024, 8:37 Читати українською

Украина договорилась с МВФ о пятом транше в размере $2,2 миллиарда

Представители властей Украины и эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов по пересмотру 4-летней программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Это открывает путь к выделению пятого транша в размере $2,2 млрд, сообщает пресс-служба Минфина.

Представители властей Украины и эксперты Международного валютного фонда (МВФ) достигли договоренности на уровне экспертов по пересмотру 4-летней программы Механизма расширенного финансирования (EFF).
Фото: slovoidilo.ua

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Переговоры с участием экспертов МВФ вместе с представителями Министерства финансов Украины, НБУ и других органов власти проходили в Киеве и Варшаве в течение 23−31 мая.

Достигнутые договоренности должны быть утверждены Исполнительным советом МВФ в ближайшие недели.

Украина выполнила все структурные маяки

«Украина выполнила все количественные критерии и структурные маяки в четвертый пересмотр. После утверждения Исполнительным советом МВФ, который должен состояться в ближайшие недели, Украина получит $2,2 млрд», — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Приоритеты для финансового сектора

В НБУ назвали приоритеты для финансового сектора, на которые указал МВФ.

Это, в частности, усиление банковского регулирования, надзора, кредитной деятельности и инфраструктуры рынков капитала.

При сохранении устойчивых инфляционных ожиданий и привлекательности гривневых инструментов Нацбанк сможет смягчить монетарную политику. А гибкий обменный курс как средство адаптации экономики и валютного рынка к внутренним и внешним шокам будет способствовать сохранению их устойчивости, говорится в заявлении.

МВФ отметил, что потребности в бюджетном финансировании в 2024 году остаются очень высокими. Поэтому исполнение бюджета должно учитывать финансовые ограничения и необходимость обновления фискальной и долговой устойчивости.

Также отмечается, что бюджет 2025 будет нуждаться в мерах по мобилизации внутренних доходов.

Напомним

В Государственный бюджет Украины уже поступило четыре транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около $5,4 млрд из $15,6 млрд, предусмотренных программой.

Четырехлетняя программа EFF в размере около $15,6 млрд была утверждена 31 марта 2023 года и является частью пакета международной поддержки Украины в размере $122 млрд.

На 2024 год предусмотрено еще три транша по итогам соответствующих просмотров программы: SDR1,670 млрд ($2,21 млрд) в середине июня, затем по SDR835 млн в начале сентября и декабря.

На 2025 год намечено два транша: по SDR684 млн в начале марта и в конце августа, после чего запланировано еще три последних транша по SDR966 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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