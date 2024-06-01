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1 июня 2024, 9:34 Читати українською

Россияне ночью атаковали две украинские ТЭС. Оборудование серьезно повреждено

В ночь на 1 июня россия атаковала украинскую энергетику в пяти областях. Под удар попали две теплоэлектростанции. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В ночь на 1 июня россия атаковала украинскую энергетику в пяти областях.
Фото: t.me/dsns_telegram

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В результате обстрела серьезно повреждено оборудование на двух ТЭС. Энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.

Это уже шестая вражеская атака на энергетические объекты за 2,5 месяца.

С начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 180 раз. За этот период из-за обстрелов 51 работник был ранен, трое энергетиков погибли.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, россияне атаковали энергообъекты в Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской и Ивано-Франковской областях.

Напомним

«Минфин» писал, что вчера, 31 мая, обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе Киева.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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