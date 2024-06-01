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1 июня 2024, 14:03 Читати українською

G7 и ЕС усилят давление на банки, которые помогают россии обходить санкции — Bloomberg

Страны «Большой семерки» (G7) и Европейский Союз изучают способы усиления давления на банки, помогающие рф обходить санкции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники знакомых по этому вопросу.

Страны «Большой семерки» (G7) и Европейский Союз изучают способы усиления давления на банки, помогающие рф обходить санкции.
Фото: pixabay.com

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В настоящее время обсуждаются меры, направленные против кредиторов из третьих стран, использующих систему финансовых сообщений Банка россии, подобную SWIFT, для обхода торговых ограничений.

Обсуждения проходят накануне встречи G-7 в Италии в следующем месяце, где главы правительств намерены согласовать комплекс мер по лучшему обеспечению соблюдения санкций, наложенных на россию за ее войну против Украины.

«Большая семерка» давно поставила своим приоритетом не дать россии получить ключевые технологии, используемые в оружии или необходимые для его производства.

Но Москве удалось обойти многие из этих ограничений, импортируя запрещенные товары через третьи страны, такие как Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты и страны Центральной Азии, часто из-за сетей посредников во многих юрисдикциях.

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Мероприятие сосредоточило свое внимание на банках, якобы способствовавших некоторым из этих транзакций, предупредив их о новых санкциях. Следовательно, это побудило нескольких кредиторов усилить ограничения, что привело к очевидному падению российского импорта.

В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложила ограничения для кредиторов, использующих систему передачи финансовых сообщений российского центрального банка, известную как СПФС, для обхода санкций. Как и SWIFT, она действует как защищенная сеть обмена сообщениями для облегчения межбанковских платежей.

В прошлом году использование системы почти утроилось по сравнению с 2022 годом. В настоящее время ее используют более 150 иностранных банков в около 20 странах, включая Китай, Белоруссию, Армению, Таджикистан и Казахстан.

В то же время эксперты предостерегают, что конкретные ограничения, которые могут появиться в результате саммита G7, все еще находятся в стадии разработки, и союзники могут принять различные меры.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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