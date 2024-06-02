Укрэнерго предупредило об отключении электроэнергии 2 июня (обновлено)

В воскресенье, 2 июня, по всей территории Украины будут действовать лимиты на потребление электроэнергии для населения и промышленности с 19:00 до 24:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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В ДТЭК отметили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях сегодня будут действовать графики отключений с 18:00 до 24:00.

Экстренные отключения

Позже в ДТЭК заявили об экстренных отключениях в этих областях.

«Экстренные отключения: Киев, Киевская область, Одесщина, Днепропетровщина, Донбасса. К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов России продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго применяются экстренные отключения», — отметили в компании.

Обновлено

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что экстренные отключения электроэнергии применяют по всей территории Украины.

Позже в Укрэнерго сообщили, что аварийных отключений сегодня не будет в Волынской, Закарпатской и Львовской областях.

При этом энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничиваются.

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Напомним

Россия продолжает осуществлять атаки по энергетической инфраструктуре Украины. Вчера кафиры обстреляли две теплоэлектростанции. В результате обстрела серьезно повреждено оборудование на двух ТЭС.

В пятницу обломки ракет повредили электросети и полностью разрушили трансформаторную подстанцию в Голосеевском районе Киева.