НБУ обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно

Национальный банк обязал банки принимать и обменивать «мокрые» гривны бесплатно. Об этом говорится в письме регулятора № 50−0007/40722 от 9 июня 2023 года.

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Прием валюты

«В связи с техногенно-экологической и чрезвычайной ситуацией из-за подрыва российскими войсками Каховской ГЭС физические лица и субъекты хозяйствования могут иметь наличные деньги нацвалюты Украины, которая стала непригодной для использования в результате подтопления помещений», — говорится в постановлении НБУ.

Как отметил регулятор, банки обязаны по обращению физических лиц и субъектов хозяйствования бесплатно осуществлять прием наличных национальной валюты, которая не пригодна для обращения в результате подтопления, для обмена и/или зачислять на счета.

Такие банкноты банки должны принимать как изношенные банкноты/монеты.

Кроме того, банки должны обеспечить передачу таких изношенных банкнот/монет в банки/уполномоченные банки, которые будут передавать в Нацбанк в установленном порядке.

Обмен поврежденных банкнот

Банк обязан в течение операционного времени (в послеоперационное время), в частности, без каких-либо ограничений по сумме и бесплатно обменивать физическим и юридическим лицам поврежденные платежные банкноты и монеты национальной валюты на пригодные.

Такой обмен наличных банков осуществляет непосредственно при приеме наличных денег без отражения в бухгалтерском учете, если подлинность и платежность банкнот (монет) не вызывает сомнения.

Также в соответствии с требованиями Правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины, утвержденных постановлением Правления НБУ от 3 декабря 2018 г. № 134 (с изменениями), банки имеют право, а уполномоченные банки обязаны принимать от физических и юрлиц для исследования банкноты, которые значительно повреждены, вследствие действия химических веществ, воды, огня и/или имеют свечение под действием ультрафиолетовых лучей, деструкцию и обугливание бумаги на отдельных участках или по всей площади банкноты, и площадь которых во время приемки и обработка может стать меньше, чем 55% начальной площади банкноты, или вследствие чего создалась целостная группа поврежденных банкнот, которую невозможно разделить.

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Обращаем внимание, что предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию.

Нацбанк отмечает, что банки, которые присоединены к ЕГБО2, для получения и сдачи наличных (пригодных, неотсортированных и непригодных к обращению) банка (филиалы, отделения) должны направлять в Нацбанк средствами программного комплекса «Автоматизация обработки заявок банков на выдачу наличных, вывоз пригодных и непригодных к обращению банкнот и монет» заявки на выдачу наличных денег, вывоз пригодных и непригодных к обращению банкнот и монет за подписью уполномоченного лица банка (филиала банка, имеющего отдельный код банка) с распределением сумм в разрезе номиналов.

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НБУ напомнил, что в соответствии с требованиями статьи 38 Закона Украины «О Национальном банке Украины» изношенные и поврежденные денежные знаки Украины принимаются и обмениваются безвозмездно на новые денежные знаки Нацбанком и банками Украины без ограничений сумм и сроков такой замены.