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8 июня 2023, 12:35 Читати українською

В Раде начали разбираться с комиссиями в обменниках за «изношенные» купюры

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политики 7 июня провел заседание, на котором заслушали информацию Нацбанка о дополнительных комиссиях валютных обменников за изношенные купюры. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев.

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политики 7 июня провел заседание, на котором заслушали информацию Нацбанка о дополнительных заработках валютных обменников на якобы изношенных купюрах.

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Какие «изношенные» купюры должны принимать обменники

Гетманцев отметил, что обменник может не принимать купюру, если она значительно изношена или повреждена.

Остальные купюры обменники обязаны принимать без доплат. При этом критерии по износу НБУ пересмотрят в сторону смягчения. Признаки незначительного износа, по которым купюры принимаются, урегулированы постановлением Нацбанка № 1 от 2 января 2019 года.

При приеме указанных купюр не может взиматься дополнительная комиссия или применяться другой курс. В случае нарушения следует обращаться в НБУ.

Читайте: НБУ решает проблему комиссий, которые берут обменники за прием «изношенных купюр» — Гетманцев

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что по словам Гетманцева, Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно «изношенных» купюр.

По его словам, большинство жалоб касается нарушений со стороны государственных банков.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+60
Corolla
Corolla
8 июня 2023, 13:07
#
Лучше бы разобрались, какого хера обменники воротят нос от долларов 1996 года. С комиссией с какого-то перепуга принимают.
+
+42
tyshenkoV
tyshenkoV
8 июня 2023, 13:13
#
Понятно какого хрена — мудрый нарід не хочет их покупать, хотят синенькие ибо красиво. Зачем обменке их покупать, если она их потом не сможет никому продать? Можете пойти против мейнстрима и купить в какой нибудь обменке пару (десятков) тысяч баксов 96 года) Или даже лучше — выставить объявление, что готовы поменять свои синие баксы из пачки с номерами под ряд на белые 96 года))
+
0
TAN72
TAN72
8 июня 2023, 14:35
#
Забрать лицензию.
+
0
Kolya12377
Kolya12377
8 июня 2023, 14:02
#
Сначала с гос. банками бы разобрались, там такая же история, инкассо, платите деньги и ждите с моря погоды.
+
+13
zevs1
zevs1
8 июня 2023, 14:22
#
Если за дело взялся Данила Гетманцев то результат будет 100% ощипанные гуси.
Зе знает как выбирать людей в свою команду.
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