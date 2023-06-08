В Раде начали разбираться с комиссиями в обменниках за «изношенные» купюры

Комитет по финансам, налоговой и таможенной политики 7 июня провел заседание, на котором заслушали информацию Нацбанка о дополнительных комиссиях валютных обменников за изношенные купюры. Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев .

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Какие «изношенные» купюры должны принимать обменники

Гетманцев отметил, что обменник может не принимать купюру, если она значительно изношена или повреждена.

Остальные купюры обменники обязаны принимать без доплат. При этом критерии по износу НБУ пересмотрят в сторону смягчения. Признаки незначительного износа, по которым купюры принимаются, урегулированы постановлением Нацбанка № 1 от 2 января 2019 года.

При приеме указанных купюр не может взиматься дополнительная комиссия или применяться другой курс. В случае нарушения следует обращаться в НБУ.

Читайте: НБУ решает проблему комиссий, которые берут обменники за прием «изношенных купюр» — Гетманцев

Предыстория

Ранее «Минфин» писал, что по словам Гетманцева, Национальный банк решает, что делать с введенной дополнительной комиссией за обмен незначительно «изношенных» купюр.

По его словам, большинство жалоб касается нарушений со стороны государственных банков.