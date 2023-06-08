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8 июня 2023, 13:27 Читати українською

Почему на самом деле банки отказываются принимать изношенные купюры

В последнее время участились жалобы на то, что банки отказываются принимать изношенные купюры. Проблемой даже заинтересовались в профильном парламентском комитете и Нацбанке. Почему она возникла и как ее решить, в колонке для «Минфина» пишет Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

В последнее время участились жалобы на то, что банки отказываются принимать изношенные купюры.

Как центробанки решают проблему старения денег

Иностранные центральные банки периодически меняют дизайн своих банкнот и монет — как правило, для борьбы с подделками. У нового поколения денег больше защиты от подделок, что гарантирует их защищенность от фальсификации на некоторое время. Пока мошенники не освоят новую для себя технологию. Обычно банкноты предыдущих серий выводят из обращения постепенно — при попадании в кассы Нацбанка старые банкноты не возвращаются обратно в обращение, а заменяются более новыми. Поэтому мы больше не видим в банкоматах или на базарах гривен старого образца.

Иногда регуляторы действуют слишком уж решительно, объявляя, что старые серии банкнот прекращают быть законным средством платежа. Например, в Британии недавно после замены бумажных банкнот на полимерные в магазинах прекратили принимать старые купюры, создав проблемы для владельцев бумажного фунта за пределами страны. В том числе, в охваченной войной Украине.

А вот в США действуют другие правила. Все банкноты, выпущенные ФРС, остаются законным средством платежа. Даже столетнюю купюру можно использовать для оплаты на кассе супермаркета, хотя такого рода случаи крайне редкие. Но важно то, что и банкноты до 2013 года выпуска, и даже образца 1996 года остаются в обращении, и все сообщения об их выводе являются фейком.

Кстати, такого рода страшилки появляются периодически и в иностранных информационных пространствах.

Почему отказываются от «старых» купюр наши банки

Итак, почему наши банки и обменники вдруг начали «крутить носом» и отказываться принимать американские банкноты более старого образца или с дефектами? Дело в поведении клиентов. В прошлом году, в период острого дефицита наличной валюты в Украине, и когда импорт банкнот самолетами стал невозможен из-за нашествия врага, обменники принимали все. Новые, старые, надорванные, изогнутые банкноты. Даже те, которые «светились» или на которых были еще какие-то следы, вероятно, незаконного факта завладения ими. Просто потому, что клиенты также были готовы покупать, что дают.

Сейчас ситуация изменилась. Ажиотажный спрос на валюту удалось сбить, а официальный курс и наличный сблизились. Клиенты стали более разборчивыми, и их можно, конечно, понять. Зачем мне старая пожеванная собакой банкнота, хочется новую, где вероятность нарваться на подделку ниже. Если в банках и обменниках накопился определенный объем таких наличных денег, то они начинают искать пути его сокращения. Оттуда и возмутительные комиссии за прием или отказ принимать подобные банкноты вообще.

Как заставить банки принимать все

Сработают ли административное давление и угрозы обменникам? — Скорее всего, нет. Если нет экономики, банки будут принимать банкноты, но будут трудности с их выдачей потом, то никакие административные методы не помогут. Возможно, на государственные банки возложат социальную функцию приема старых и изношенных банкнот с последующим их обменом за границей на новые.

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Но что-то мне подсказывает, что перенос расходов на экспорт банкнот без очевидного дохода для банков может быть неоптимальным решением. Возможно, стоит принимать такие банкноты на срочный депозит, тогда у банка появляется шанс заработать на таком обмене. Раньше клиенты практиковали внесение средств на текущий счет и снятие их на следующий день, что не особо интересно банку. Кто-то понесет доллары на депозит, кто-то — нет, но напряжение должно было бы упасть, учитывая, что некрасивые банкноты снова начнут принимать.

Автор:
Демкив Михаил
Финансовый аналитик Демкив Михаил
Группа ICU
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
yarg
yarg
8 июня 2023, 14:09
#
Как только клиенты начнут без истерик брать такие купюры в кассах — так сразу и банки начнут их принимать и выдавать. Проблема абсолютно надуманная.
+
0
nitrolog
nitrolog
8 июня 2023, 14:32
#
Підтримую, попит-пропозиція, все чесно, ринок є ринок
+
0
zzel
zzel
8 июня 2023, 14:31
#
Причина только одна — зеленая банда которая пришла к власти в 2019 году И во время войны ради наживы создала 3−4 разных курса валют в стране для наживы, чего только «прибыль» банков в миллиарды долларов каждый месяц стоит получилось что банк выдает купюры, и они стоят 29 грн у него же, но у менял курс 36 И что получается — если меняла отказывается брать купюру по любой причине, человек терял 7 грн И весь рынок начал следить что бы купюры идеальные были Теперь когда курс искусственно опустили, они вдруг этим вопросом и занялись, не говоря что сами создали это явление Нужно вернуть безналичный обмен валют по рыночному курсу, и открыть межбанк, сразу все вопросы про то какого года купюра отпадут
+
0
engine
engine
8 июня 2023, 14:32
#
Загон аленей: «на руках плохие доллары, нужно срочно избавиться!»
Видимо принято решение загнать наличный курс под НБУ, а оттуда — на 45−50 грн за долллар.
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