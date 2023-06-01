Владимир Зубик: чтобы украинцы оставались в стране и отстраивали ее, людям должна быть доступна льготная ипотека





«Собственное жилье — это базовая человеческая потребность. Если государство его обеспечит, оно удержит свое население. В настоящее время миллионы наших сограждан покинули территорию страны и развивают экономики других государств. Мы рискуем потерять еще больше. Чтобы украинцы оставались в Украине, работали на нашу экономику, рожали здесь детей, у них должно быть собственное жилье или возможность его приобрести на посильных условиях», — считает Зубик. По его словам, решением этого вопроса может стать доступная для большинства населения льготная ипотека.



Сейчас в Украине работает государственная программа єОселя, которая позволяет брать кредиты на жилье под льготные 3% годовых только определенным категориям граждан. Речь идет, в частности, о переселенцах, военных, педагогах и медиках, работающих в государственном секторе. Но объем ее финансирования, к сожалению, не достаточен. Как и программы компенсации за поврежденное и разрушенное жилье, когда пострадавшие могут получить сертификаты и использовать их на покупку нового дома. Обе программы — важные и нужные инициативы. Однако они не способны создать массовый спрос на жилье.



Свои альтернативные решения предлагает и бизнес. Это отдельные ипотечные программы от банков и предложения отсрочки оплаты жилья от застройщиков. Последние, в частности, предлагают гибкие условия покупки и выплат, предполагающие небольшие первые взносы, длительный период выплат, фиксацию стоимости и т. п. Все это делается, несмотря на сложные рыночные условия, ведь развязанная россией жестокая война — беспрецедентный вызов всей строительной отрасли. На рынке остались компании, у которых был собственный финансовый ресурс, которые смогли сохранить сотрудников и правильно спланировали дальнейшую работу. Это, в частности, Интергал-Буд, введший в эксплуатацию 180 000 кв. м жилья в прошлом году и еще 200 000 планирует ввести в текущем.



То есть бизнес со своей стороны прилагает максимум усилий, чтобы сделать покупку более доступной квартирой и увеличить количество сделок. Однако и они не могут спросить на квадратные метры массовым.



Поэтому способствовать формированию платежеспособного спроса на жилье должно государство. «Программа льготной ипотеки не должна ограничиваться определенным кругом граждан, она должна быть доступна большинству украинцев. Это будет стимулировать не только развитие столицы, но и других регионов. Девелоперы получат спрос на квартиры в других, кроме столицы, городах и городках. В том числе в регионах, подвергшихся разрушению в результате военных действий», — говорит Зубик.



Если в украинцев, потерявших жилье из-за войны или просто желающих улучшить свои жилищные условия, появится возможность сделать это за счет льготных ипотечных программ и государственных компенсаций, это освободит значительный внутренний финансовый ресурс. Его можно направить на строительство, на стимулирование строительного рынка и таким образом поддержать развитие экономики всей страны, считает Президент Ассоциации предприятий-строителей Интергал-Буд.