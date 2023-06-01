Цена на черное золото колеблется: на какие нефтяные акции сделать ставку

4 июня 2023 года, в воскресенье, встретятся министры ОПЕК+, чтобы проанализировать и обсудить ситуацию на мировых рынках нефти. Вероятно, они увидят совсем другую картину, чем во время предыдущей встречи.

Цены на нефть резко подскочили почти до $85 за баррель (WTI), когда ОПЕК и его партнеры провели онлайн-переговоры в начале апреля и приняли решение сократить добычу более чем на 1 млн баррелей в сутки.

Но с тех пор нефть упала в цене примерно на 10% из-за ухудшения глобальных экономических перспектив. Китай — крупнейший в мире импортер нефти — до сих пор не смог достичь ожидаемого восстановления после пандемии Covid, на которое многие рассчитывали. США — крупнейший потребитель топлива — погрязли в ссорах по поводу потолка долга и борьбы с инфляцией. В Европе наблюдается спад промышленного производства.

Кроме проблем со спросом, поставки также вызывают головную боль у ОПЕК+, при этом некоторые из поставщиков являются непосредственными участниками организации. Россия сохранила мощный экспорт, вопреки обещаниям сократить добычу, и даже пострадавший от санкций Иран медленно возвращается к игре. Война, начатая Талибаном против Ирана, скорее всего, повредит добыче, но эта страна не имеет решающего значения. Ключевыми выступают целый ряд факторов, которые сейчас негативно отражаются на цене.

Что говорят графики

Перспектива сокращения добычи от ОПЕК+ и возобновление закупок в резервы Соединенными Штатами привели к резкому росту цен на нефть и формированию паттерна «высокая волна» в марте. Уже в середине апреля стало ясно, что сокращение запасов происходит не так быстро, как этого ожидали, и котировки снова поползли вниз.

Ухудшение прогнозов по экономическому росту и укреплению доллара привело к тому, что в мае цены на нефть достигли новых годовых минимумов на уровне $63,9 за баррель (WTI). Впрочем, быки стремятся изменить ситуацию, чувствуя поддержку Международного энергетического агентства. Согласно его выводам, мировое потребление находится на пути к стабильному годовому росту.

На этом фоне котировки нефти возобновились на 14% от годовых минимумов, а на месячном графике формируется сильный паттерн разворота — «молот». В паре с «высокой волной», которая появилась в марте, мы получаем двойное дно и перспективу роста до 95−102$ за баррель нефти марки WTI.

WTI, месячный график. Источник: Tradingview

Сколько будет стоить нефть в 2023 году

В ближайшее время ОПЕК+ не планирует ограничивать добычу, поскольку на рынке возникли условия, которые способствуют росту цен. Однако, на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман напомнил трейдерам: у организации всегда есть возможность для сюрпризов, однако сейчас они некстати.

Лето будет благоприятным периодом для роста котировок «черного» золота с целями в диапазоне $95−102 за баррель. Война на Ближнем Востоке только в пользу быков. Но окончание 2023 года им вряд ли понравится. Медвежьи настроения, вероятнее всего, будут также господствовать и в начале 2024 года. Мы ожидаем падения котировок нефти до 35$ за баррель (WTI) в долгосрочной перспективе. Что приведет к такому падению? Вероятно, рецессия, в которую уже погрузилась Германия.

Что происходит с компаниями нефтегазового сектора

Акции компаний нефтегазового сектора тесно коррелируют с ценами на нефть. Поскольку наш прогноз стоимости черного золота на ближайшие три месяца положительный, то краткосрочная спекулятивная покупка оправдана, но с четким ограничением риска.

К примеру, у акций любимицы Уоррена Баффета Occidental Petroleum Corporation (OXY) есть потенциал роста до $100, плюс 70% от текущих уровней. Заметно, что при падении стоимости нефти почти на 50% ценные бумаги пользовались спросом среди инвесторов и сейчас формируют ряд паттернов, которые увеличивают вероятность роста:

просвет в облаках по месячному графику (март 2023 года);

V-образный разворот;

перевернутая голова и плечи.

OXY, просвет в облаках. Источник: Tradingview

OXY, V-образный разворот. Источник: Tradingview

OXY, перевернутая голова и плечи. Источник: Tradingview

Другой мощный игрок отрасли — Exxon Mobil Corporation (XOM) — чувствовал себя еще лучше при падении стоимости нефти, чем Occidental Petroleum. Каждый раз, когда котировки этой компании снижались до отметки в $100, в игру вступали быки и активно покупали. Поэтому, есть сформированная мощная поддержка на этом уровне, от которой следует ожидать роста до $150 за акцию (+50%).

В качестве подтверждения бычьих настроений выступает «высокая волна», сформированная в марте.

XOM, месячный график. Источник: Tradingview

Хороший потенциал скрывается в акциях Baker Hughes Company (BKR), которые сейчас торгуются по $28. Если покупателям удастся сломить нисходящий тренд, можно ожидать роста стоимости акции до $70 (+250%). Попытки уже были летом прошлого года, но они потерпели фиаско.

BKR, месячный график. Источник: Tradingview