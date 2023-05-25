Самые лучшие танки в мире и «классические» БТРы: что Rheinmetall хочет производить в Украине

Один из крупнейших производителей оружия в мире — немецкий концерн Rheinmetall — планирует наладить производство в Украине и уже создал для этого совместное предприятие с Укроборонпромом. На первом этапе планируется лишь ремонтировать технику, но дальше — планы грандиозные. Среди прочего, в Украине могут ежегодно производить до 400 новейших танков Panther KF51, которых еще нет на вооружении ни в одной стране мира. Реально ли реализовать такой проект, разбирался «Минфин».

На минувшей неделе Укроборонпром сообщил, что заключил соглашение о стратегическом партнерстве с одним из крупнейших производителей оружия в мире — немецкой компанией Rheinmetall. Первый шаг в сотрудничестве — техническое обслуживание и ремонт бронетехники, которую союзники передают Украине. Позже, говорится в соглашении, партнеры планируют совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине, а также разрабатывать новое вооружение и технику.

О предприятии, которое займется обслуживанием техники, мало что известно. Еще в апреле появилась информация, что Rheinmetall строит в Румынии центр обслуживания западной военной техники. Поэтому, возможно, в договоренностях с Укроборонпромом речь идет именно о нем. В то же время, завод по производству новейшей техники компания, похоже, действительно собирается строить именно в Украине.

По предварительной информации, в совместном предприятии долю в 51% получит Rheinmetall. Также именно он возьмет на себя управленческую работу.

Что именно собираются делать в Украине

Первые заявления о намерении наладить производство в Украине генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер озвучил в интервью Rheinische Post еще в начале марта. Тогда он заявил, что стоимость строительства такого завода оценивается в 200 млн евро, а производить на нем будут 400 танков Panther KF51 в год.

Кроме танков, как пишет Handelsblatt, в Украине планировалось производство боеприпасов и систем ПВО. Скорее всего, речь идет о системе Skynex, которой уже располагает ВСУ. Что касается планируемого объема этого производства — не назывались даже ориентировочные цифры.

В конце мая Паппергер сообщил уже о более скромных планах. «Мы начнем (на совместном с Украиной предприятии) с технического обслуживания и ремонта действующих машин, а также хотим как можно скорее начать производство бронетехники — например, транспортных машин Fuchs», — сообщил он Bild.

Детали реализации планов по строительству завода Паппергер не раскрывал. Неизвестно, что именно должны делать в Украине — только собирать военную технику из ввезенных комплектующих, или самостоятельно изготовлять и их.

Также нет точной информации и о том, когда будут реализовываться намерения. Хотя, исходя из слов Паппергера, он готов приступать к производству в Украине даже в условиях войны. По его словам, защита производства силами ПВО «не составит труда».

«У Украины есть эффективные средства защиты от атак на чувствительные цели, главным образом благодаря западной помощи. Электростанции и другие промышленные предприятия также работают, и в случае повреждения немедленно ремонтируются», — говорит генеральный директор Rheinmetall.

Создание предприятий в разных странах для изготовления или модернизации техники — привычная практика Rheinmetall. В частности, именно по такому пути компания пошла в Венгрии для обеспечения местной армии БМП KF41 Lynx. Также в Австралии появилось предприятие, которое занималось изготовлением боевых машин Boxer.

Что известно о технике для Украины

Panther KF51 — самый лучший танк мира

Среди техники, о возможности изготовления которой говорил Паппергер, больше всего внимания привлекает танк Panther. В компании его называют самым мощным боевым танком в мире. Это новая модель, которой еще нет на вооружении ни в одной армии, а презентация машины состоялась летом прошлого года.

В начале этого года Rheinmetall уже вел переговоры с Украиной о возможности поставки этих танков. Правда, сроки их изготовления колебались в пределах 12−18 месяцев. Кроме того, оставались открытыми вопросы, позволит ли Германия экспорт передового оружия и кто за него заплатит.

Танк построен на шасси Leopard 2. Его новинки — башня и большое количество передовой электроники. В Rheinmetall уверены, что Panther значительно опережает своего предшественника в летальности, защите, технологиях разведки, взаимодействия и мобильности.

Разработчики отмечают полную цифровизацию танка с перспективой интеграции искусственного интеллекта. Танк должен взаимодействовать с дронами и роботизированными транспортными средствами. Panther может подключаться к разведывательным подразделениям и обмениваться данными с другой техникой.

Есть у Panther даже собственные дроны-камикадзе — в башне установлены четыре стартовых контейнера для них.

Пушка Panther 130-миллиметровая, что больше, чем у Abrams, Leopard 2 или Challenger 2. Это позволяет использовать новые боеприпасы, в том числе и управляемые. Более высокая у него и скорострельность, по сравнению с этими моделями. Указывает производитель и на повышение дальности стрельбы.

Системы защиты тоже инновационные и совмещают реактивные, активные и пассивные элементы. Танк самостоятельно определяет силу возможного удара и активирует защиту.

По мнению старшего аналитика RAND Скотта Бостона, новый танк с технологическими новациями может быть именно тем, который нужен Украине в долгосрочной перспективе.

Fuchs — обновленная классика

Серийное производство Fuchs началось еще в 1979 году, когда ФРГ заказала почти тысячу единиц этой техники. Это колесный БТР, где могли размещаться до 10 десантников. В начале XIX века была представлена новая версия Fuchs с большим весом, мощностью двигателя, лучшей защитой брони и добавленным пулеметным боевым модулем.

Новую жизнь старой технике Rheinmetall дал в 2022 г., представив Fuchs Evolution. Это такой же колесный БТР, но, как отмечают в компании, эта машина более мощная и мобильная. В ней больше пространства и полезной нагрузки.

Как объясняют в Rheinmetall, предполагается разное укомплектование этого БТР. В частности, он может использоваться как медицинско-эвакуационный транспорт, машина для размещения контрбатарейного радара, как командная машина и т. д.

Хотя, прямо об этом не заявлялось, но, вероятнее всего, в Украине планируют производить самую новую версию Fuchs Evolution.

Удастся ли реализовать планы

После первых заявлений Rheinmetall, некоторые эксперты усомнились в возможности реализовать амбициозные планы в Украине. Самое первое, что их смутило, — заявленное количество танков, которые планировалось производить.

«Производить 400 танков в год — это огромный труд. Для сравнения: сейчас США производят 100 в год», — отмечает старший советник Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Марк Кансиан.

Также у него возникают сомнения и в целесообразности такого количества техники. Кансиан отмечает, что срок службы танка около 20 лет. Это значит, что, если Украина будет получать все сделанные на заводе танки, то через 20 лет у нее их будет 8 тыс. — гораздо больше целесообразного количества.

В то же время, планы начать работу по изготовлению Fuchs выглядят более реалистичными. «Довольно иллюзорно было ожидать, что первая попытка наладить производство западного вооружения в Украине будет сразу касаться тяжелых прорывных проектов. А как машина для проверки реальных производственных, логистических, финансовых, административных и управленческих аспектов работы совместного предприятия Fuchs выглядит достаточно прагматичным кандидатом», — отмечает украинский портал о военных технологиях Defence Express.

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Иными словами, Rheinmetall благодаря БТР протестует работу в Украине, и если все сложится удачно, рассмотрит возможность производства здесь и Panther.

Как инвестировать в Rheinmetall

Rheinmetall — публичная компания, акции которой торгуются на Франкфуртской бирже. Поэтому купить их можно через любого брокера, который предоставляет доступ к этой площадке.

Кроме планов совместного производства техники, компания задействована в ряде других проектов, которые помогают Украине противостоять российской агрессии. В частности, часть направленных ВСУ танков Leopard 2 прошла ремонт и модернизацию именно на мощностях Rheinmetall. Кроме этого, компания занимается изготовлением снарядов, а в планах увеличить их производство до 600−700 тыс. в год, чтобы союзники могли обеспечивать потребности Украины.

Активность компании отражается на финансовых показателях. По итогам прошлого года продажи выросли на 13%, достигнув 6,4 млрд евро, а прибыль в 750 млн евро стала рекордной.

В этом году компания прогнозирует еще более высокие продажи — в пределах 7,4−7,6 млрд евро, а операционная маржа составит 12%.

«Война в Европе открыла новую эру для Rheinmetall. Многие страны признали настоятельную необходимость активизировать свои усилия по безопасности. Благодаря нашей продукции, мы стремимся получить долю растущих бюджетов на военную технику», — говорит Паппергер.

С момента начала полномасштабного российского вторжения акции Rheinmetall подорожали примерно на 90%. По консенсус-прогнозу, они будут продолжать дорожать и прибавят за год еще около 16%.

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В долгосрочной же перспективе работа компании будет зависеть, в первую очередь, от готовности европейских стран продолжать перевооружение своих армий. И для этого Rheinmetall важно продемонстрировать эффективность своего оружия в Украине.