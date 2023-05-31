Дорогие карты: сколько и за что платят владельцы пластика 20 крупнейших банков

Пользование банковской картой в Украине дорожает. Если в начале войны некоторые банки делали скидки на обслуживание пластика, то сейчас у многих финучреждений (особенно крупных розничных) почти не осталось бесплатных сервисов — с человека взимают плату почти за каждое движение по счету. За пользование собственными деньгами. «Минфин» расскажет, как банки перекроили тарифы на обслуживание дебетных карт (кредитки в расчет не брали).

Как изменились комиссии во время войны

Банки регулярно пересматривают свою тарифную политику по платежным картам. Но не всегда сообщают об этом клиентам в информационных рассылках/обзвонах. Многие ссылаются на договор открытой оферты и предлагают людям самостоятельно следить за своими комиссиями на сайте. Однако, часто разыскать тарифные разделы и все цены на сайтах непросто.

Это на практике проверила редакция «Минфина» — мы смогли найти не все тарифы, и пришлось опрашивать операторов контакт-центров и экспертов.

Война и энергетический кризис в конце 2022 года подтолкнули ряд банков к снижению некоторых карточных тарифов. Однако, лояльность финансистов была недолговременной и без повышений тарифов после не обошлось.

В 2022 году банки заявили о повышении/введении таких карточных комиссий:

Райффайзен Банк: введена комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков при снятии 10−20 тыс. грн (в зависимости от вида карты). На 3 грн повышена комиссия за обслуживание карточного счета, поднята комиссия за смс-информирование клиентов.

введена комиссия за снятие наличных в банкоматах других банков при снятии 10−20 тыс. грн (в зависимости от вида карты). На 3 грн повышена комиссия за обслуживание карточного счета, поднята комиссия за смс-информирование клиентов. ПУМБ: до 1% поднята комиссия для всеКАРТА за снятие наличной инвалюты в кассе — доллар, евро, фунт стерлингов и злотый. Исключение сделали только тем, кто в течение месяца хранит на счете не менее 500 долларов/евро/фунтов/злотых — 2 бесплатных снятия/мес. при получении менее 500 тыс. грн. Введена плата за открытие второй и последующих карт в пакете всеКАРТА.

до 1% поднята комиссия для всеКАРТА за снятие наличной инвалюты в кассе — доллар, евро, фунт стерлингов и злотый. Исключение сделали только тем, кто в течение месяца хранит на счете не менее 500 долларов/евро/фунтов/злотых — 2 бесплатных снятия/мес. при получении менее 500 тыс. грн. Введена плата за открытие второй и последующих карт в пакете всеКАРТА. Кредобанк: с 10% (минимум 25 грн) до 15% (минимум 350 грн) повышен тариф за принятие на инкассо иностранных банкнот с немедленной выплатой. С 0,2% (мин. 20 грн) до 0,5% (мин. 20 грн) во всех валютах поднята комиссия за поступление наличных средств на счет в инвалюте. Введена комиссия за перевод средств в онлайн-банкинге: было полностью бесплатно, но в итоге бесплатно осталось только до 10 тыс. грн, а свыше — 0,2% суммы (мин. 20 грн, макс. 500 грн).

Что подорожало в 2023 году

«В 2023 году Ощадбанк продолжает повышать тарифы, поскольку увеличились его платежи в пользу платежных систем, повысилась стоимость дополнительных услуг, предоставляемых в рамках пакетов услуг по картам, при этом снижен уровень межбанковских комиссий interchange», — рассказал «Минфину» директор департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Владимир Москаленко.

Некоторые банки шли на снижение комиссий при безналичной покупке валюты на межбанке, чтобы популяризировать услугу, — с 0,6% до 0,3% суммы, как это, например, сделали в Кредобанке. А другие тарифы поднимались.

«В 2023 году были немного увеличены тарифы обслуживания платежных карт физлиц для пакетов, которые уже сняты с продажи, в частности — за перевод в отделении, за снятие сверх лимита бесплатного снятия, отменили бесплатные карты, отменили бесплатные счета. Мы также ограничили с 10 до 5 шт количество цифровых карт, которые можно открыть в онлайн-банкинге. Еще повысили тариф за оформление доверенности на распоряжение или выполнение сделок по счету с 50 грн до 200 грн. Это связано с затратами времени ответственных работников банка на осуществление операции», — объяснил «Минфину» директор департамента розничных клиентов АО «Кредобанк» Александр Супрунович.

Самые распространенные карточные комиссии

Для удобства читателей «Минфин» сформировал ключевые карточные тарифы основных банков в таблицу. По информации НБУ, на 1 апреля 2023 года эта 20-ка обслуживала 64,5 млн физлиц, которые держали на счетах 1 трлн грн. Это 98% рынка.

Из обобщенных данных видно, что бесплатных карточных услуг осталось совсем мало. Хотя когда украинцев только приучали пользоваться пластиком, значительная часть операций не тарифицировалась или банки ставили 0 грн за услугу. Однако, за последние годы ценники успели расставить почти на все, и банки неоднократно их повышали из года в год.

Банк Вид карты Выпуск карты* Комиссия за неактивный счет** 1 Приватбанк Универсальная (без кредитного лимита) 0 грн 20 грн/мес. 2 Ощадбанк Моя карточка (дебетная) 0 грн 100 грн/мес. 3 Универсалбанк (monobank) Черная (без кредитного лимита) 100 грн 100 грн/мес., не больше остатка средств 4 Райффайзен Банк Аваль VISA Reward (дебетная) 0 грн 30 грн/мес. 5 А — БАНК Зеленая карта 0 грн 20 грн/мес., не больше остатка средств 6 Сенс Банк White 0 грн 50 грн/мес. 7 ПУМБ ВсеКАРТА 0 грн 0 грн 8 УкрСиббанк All Inclusive Start (дебетная) 0 грн 50 грн/мес. 9 ОТП Банк Mastercard Standard 0 грн 50 грн/мес. 10 Укргазбанк Старт Драйв (частная) 0 грн 100 грн/мес., не больше остатка средств 11 ТАСкомбанк Azure Card 0 грн 12 Пивденный Стартовая 50 грн 50 грн/мес. 13 Банк Восток Картка з кешбеком 150 грн 200 грн/мес., не больше остатка средств 14 Укрэксимбанк Частная карточка 1 гривна 100 грн/мес. 15 Кредобанк Правильная карточка 0 грн — 16 Креди Агриколь Банк Smart 0 грн 50 грн/мес. 17 Идея Банк Violet 500 грн 50 грн/мес. 18 Конкорд Карточка One 0−100 грн 99 грн/мес. 19 Банк Кредит Днепр Карточка Дебетная 0 грн 100 грн/мес. 20 МТБ Банк Карточка Classic 0 грн 50 грн/мес.

*физическая карта без инд. дизайна и прочих доп. заказов

**если нет расходных операций в течение месяца

Банк Снятие своих (не кредитных) наличных в Украине Снятие своих (не кредитных) наличных за границей Пополнение счета через кассу/терминал 1 Приватбанк 1% суммы и +2−5 грн грн при снятии без карты 2% суммы 0,2−0,5% суммы 2 Ощадбанк до 20 000 грн/мес. — бесплатно, свыше — 1%, в кассе Ощадбанка с картой — 0 грн 2 раза в месяца, свыше — 1% суммы, без карты — 1%, в других банках — 1,5% + 5 грн 1,5% + 35 грн 0 грн 3 Универсалбанк (monobank) 0,9% суммы 2% суммы 0 грн 4 Райффайзен Банк Аваль в своей сети банкоматов бесплатно, в отделениях бесплатно до 30 июня (акция). После — от 0−1% + 5 грн (до/после 5000 грн). В чужих банкоматах до 10 000/мес. бесплатно, свыше 1% суммы 2% суммы 0−1% + 5 грн 5 А — БАНК 0,9% суммы 2% суммы 0 грн 6 Сенс Банк в своих кассах 2 раза в месяц бесплатно (без привязки к сумме), после — 3% (минимум 25 грн). В банкоматах от 0% (до 20 000/мес.) до 3% суммы (минимум 25 грн) от 0% (до эквивалента 20 000/мес.) до 3% (минимум 25 грн/$1/€1) 0 грн 7 ПУМБ в своих банкоматах бесплатно, чужие могут ставить свои комисии, в кассе — 2 снятия до 500 000 грн бесплатно, свыше — 1,5% суммы 1,5% суммы + $4, возможна комиссия другого банка 0 грн 8 УкрСиббанк свои кассы/банкоматы — 2% суммы, чужие — 2% суммы + 7 грн 2% суммы 0 грн 9 ОТП Банк свои банкоматы/кассы 1% суммы, чужие — 1,5% + 10 грн 1,8% + 40 грн. /$3/€3 0 грн/1,2% суммы доллар и евро 10 Укргазбанк 1% суммы 1,5% суммы + €5 0 грн 11 ТАСкомбанк свои кассы/банкоматы — бесплатно, чужие — 1,5% +10 грн 1% суммы + $5, возможна комиссия другого банка от 0,2% суммы (банкоматы Cash-In) до 0,5% в терминалах (минимум 5 грн), до 0,5−1% суммы (с картой и без) 12 Пивденный в своих банкоматах/отделениях бесплатно до 2 000 грн, свыше — 0,8% суммы (минимум 5 грн). Банкоматы/отделения чужих банков — 1,5% суммы (минимум 5 грн) 1,5% + 30 грн 0 грн 13 Банк Восток 0,8% + 5 грн в своих отделениях, банкоматах и торгово-сервисных партнерах, а также 1,5% + 5 грн — в других отделениях/банкоматах 2% суммы, минимум $5 бесплатно через кассу до 30 000, свыше — 0,2% суммы 14 Укрэксимбанк бесплатно до 5 тыс. грн в своем банке, свыше — 0,8%, в других банках — 1,5% суммы + 7 грн 2% суммы 1% суммы 15 Кредобанк бесплатно до 50 000 грн в своих банкоматах/кассах, свыше — 1,5% суммы (мин. 20 грн), чужие банки — 1,5% суммы (мин. 20 грн) 2% суммы + 50 грн 0 грн 16 Креди Агриколь Банк бесплатно в своих кассах/банкоматах до 20 тыс. грн, свыше — 1,5% суммы + 10 грн, чужие банки — 1,5% суммы + 10 грн 1,5% суммы + 30 грн 0 грн 17 Идея Банк бесплатно до 15 000 грн/мес., а в банкоматах — до 5 000 грн, свыше — 1,5% + 10−25 грн отделения банков — 1% + 25 грн/$1/€1, банкоматы — 1,5% + 25 грн/$1/€1 0 грн 18 Конкорд 1% суммы 2% суммы 0 грн 19 Банк Кредит Днепр бесплатно с картой и 0,5% суммы — без карты в своем банке и у партнеров. В чужих банках — 0,5% суммы + 7 грн 3% суммы 0 грн 20 МТБ Банк 1% суммы + 5 грн в своих банкоматах/отделениях и 1,5% суммы + 5 грн в чужих 2% суммы, минимум $5/€5 0 грн

Банк Перевод своих денег на карту для выплат Перевод на свои накопительные счета Перевод своих средств на счета физлиц в других украинских банках 1 Приватбанк 0,5% суммы 1% суммы 0,5% суммы 2 Ощадбанк в мобильном приложении до 20 000 грн/мес. — бесплатно, свыше — 1% суммы 0 грн в мобильном приложении 0 грн в мобильном приложении до 20 000/мес., свыше — 1% суммы 3 Универсалбанк (monobank) 0 грн 0 грн 0 грн 4 Райффайзен Банк Аваль 0 грн 0 грн 0,5%+5 грн 5 А — БАНК 0 грн 0,9% суммы 0−0,9% суммы (бесплатно до 100 000/мес.) 6 Сенс Банк через My Sense bank — бесплатно, без нее 3% (минимум 25 грн) 0 грн через My Sense bank — бесплатно, без нее 3% (минимум 25 грн) 7 ПУМБ 0 грн 0 грн 1,5% в гривне, 0,5% в инвалюте (минимум $10, максимум $500) 8 УкрСиббанк 0 грн — 1% суммы 9 ОТП Банк в отделении 10 грн в отделении 1% суммы, минимум 15 грн, максимум — 2 000 грн 10 Укргазбанк 5 грн 5 грн 5 грн 11 ТАСкомбанк 0 грн 0 грн от 5 грн (до 10 000 грн) до 0,5% суммы (свыше 10 000 грн) 12 Пивденный 0 грн 0 грн бесплатно через приложение, без приложения — 1% суммы (минимум 10 грн) 13 Банк Восток бесплатно до 30 000/мес., свыше — 0,5% суммы 0 грн 0,5% суммы (минимум 5 грн) через MoneySend/Visa Direct (P2P), 0,3% суммы (минимум 5 грн) через онлан-банк 14 Укрэксимбанк 1% суммы 1% суммы 1% суммы 15 Кредобанк 0 грн 0 грн бесплатно через онлайн-банкинг KredoBank до 10 000 грн, свыше — 0,2% суммы. Другим способом — 1,5% суммы (мин. 20 грн) 16 Креди Агриколь Банк 0 грн 0 грн 1−2% суммы 17 Идея Банк 0 грн 0 грн 0,5% суммы (минимум 5 грн) через онлайн-банкинг и 1% (минимум 15 грн) через отделения на счета в других банках 18 Конкорд 0 грн 0 грн 1% суммы 19 Банк Кредит Днепр 0 грн 0 грн 0,5% суммы + 7 грн через систему Freebank 20 МТБ Банк 0 грн 0 грн 0,8% суммы + 5 грн

Банк Перевод своих средств на счета физлиц в иностранных банках Коммунальные и другие платежи Оплата по IBAN 1 Приватбанк 4% суммы от 1−3 грн до 1% суммы 1−3 грн через Приват24 и 1% суммы через терминал/кассу + 5−25 грн (есть/нет договора с банком) 2 Ощадбанк — 0−0,5% суммы 0,5% суммы, минимум 2 грн, максимум — 500 грн 3 Универсалбанк (monobank) 4% суммы, минимум 30 грн 0 грн 0 грн до 20 000/мес., свыше — 0,5% суммы 4 Райффайзен Банк Аваль — 0 грн 0 грн 5 А — БАНК 3%, минимум 50 грн/$2/€2 1%, минимум 15 грн 0−1% суммы (бесплатно до 20 000/мес.) 6 Сенс Банк 4%, минимум 80 грн/$2/€2 через My Sense bank — бесплатно, без нее 3% (минимум 25 грн) через My Sense bank — бесплатно, без нее 3% (минимум 25 грн) 7 ПУМБ — 0 грн 0,5% суммы 8 УкрСиббанк — 0 грн 0 грн 9 ОТП Банк — 1,5% + 40 грн — 10 Укргазбанк — 0 грн, пополнение мобильного: от 1 до 99 грн — 2 грн, от 100 до 140 грн — 3 грн, от 150 до 199 грн — 4 грн, 200−500 — 5 грн 0,3% суммы (минимум 5 грн, максимум — 190 грн) 11 ТАСкомбанк — 0 грн 5−100 грн (до/после 20 000 грн) 12 Пивденный 0,75% в инвалюте (минимум $30/€30) бесплатно в приложении, 1% суммы (минимум 10 грн) в отделениях бесплатно в приложении, 1% суммы (минимум 10 грн) в отделениях 13 Банк Восток — 0,1−0,3% суммы бесплатно внутри банка и 0,3% суммы в другие банки 14 Укрэксимбанк — 10−50 грн 10−50 грн 15 Кредобанк — бесплатно через онлан-банкинг до 10 тыс. грн, свыше — 0,2% суммы бесплатно через онлан-банкинг до 10 тыс. грн, свыше — 0,2% суммы 16 Креди Агриколь Банк — 0 грн 0 грн 17 Идея Банк 1% суммы, минимум 20 грн/$20/€20 0,5% суммы (минимум 5 грн) через онлайн-банкинг, 1% суммы (минимум 15 грн) через отделения на счета в других банках 0,5% суммы (минимум 5 грн) через онлайн-банкинг, 1% суммы (минимум 15 грн) через отделения на счета в других банках 18 Конкорд 1% суммы, минимум $1/€1 0 грн 0,9% суммы, максимум 300 грн 19 Банк Кредит Днепр 1% суммы (минимум $10) и 1,3% суммы (минимум $50) в рамках е-лимитов 3 грн, мобильная связь бесплатно 0,5% суммы +7 грн через онлан-банкинг 20 МТБ Банк — 0 грн через Герц бесплатно в рамках банка, 3 грн — в другие банки до 5 000 грн, 5 грн — до 20 000 грн, 0,1% суммы (максимум 100 грн) — свыше 20 000 грн

Самая распространенная бесплатная опция, которая осталась у банков, — выпуск пластиковой карты. Хотя есть и финучреждения, которые берут за именную карту (не виртуальную) от 50 грн до 500 грн.

Очень распространенным явлением, даже модой, стала комиссия за неактивный счет, которую клиенты часто воспринимают, как штраф. Если человек не пользуется картой, с нее списывают от 20 до 200 грн. Кто-то так наказывает людей каждый месяц (когда человек в течение месяца не проводит расходных операций), а кто-то — раз в 3−6 месяцев. При этом, многие банки наказывают лишь людей с деньгами на счете, если там ноль, то «в минус» счет не загоняют.

Наиболее популярная у людей услуга — снятие наличных в банкоматах/кассах в Украине — стоит в среднем 1−1,5% суммы. Хотя некоторые структуры ставят тариф чуть ниже, чтобы обойти конкурентов (0,9% суммы), а другие — дают людям бесплатные опции. По 1−2 бесплатных лимитированных снятия в месяц — до 2−50 тыс. грн. Средняя стоимость снятия кеша с украинских карт за границей — 2% суммы, хотя может быть и больше, при взыскании доп. комиссий иностранными финучреждениями.

Все чаще банки берут с людей комиссии за внесение денег на карточные счета через терминалы самообслуживания или свои кассы в отделениях. К этому привыкли еще не все, хотя тот же Приватбанк уже достаточно давно ввел свой тариф — 0,2−0,5% суммы. Дороже пополнять счет без карты, потому стоит носить ее с собой, и реже реагировать на маркетинговые уловки финансистов, которые рекламируют опцию пополнения без карты.

Более распространенной практикой становится платный переброс денег внутри банка, что могут понять далеко не все держатели карт. Ведь все происходит в рамках одного банка, и за это могут взыскать от 0,5% до 1% суммы, даже при том, что перевод идет через онлайн-банкинг и доп. затраты банка не очевидны. Бросается в глаза лишь стремление заработать на услугах, которые, по-видимому, пользуются большим спросом у людей.

Где-то столько же в среднем стоит внешний P2P-перевод — 0,5−1% суммы. Когда физлицо в одном банке перечисляет средства физлицу в другом. Хотя иногда за это могут взять даже 1,5−2% суммы. Правда, некоторые финучреждения оставляют людям и бесплатные возможности, позволяя до 10−20 тыс. грн перечислять бесплатно через удаленные сервисы.

По-разному банки оценивают стоимость своих услуг по оплате коммунальных платежей или мобильной связи. Еще несколько лет назад за них вообще не взимали плату. Финансисты подписали договоры с большинством коммунальщиков/мобильщиков и помогали им собирать платежи с клиентов. Сейчас нулевой тариф остался у немногих крупных банков. В лучшем случае, за это берут 1−3 гривны, в худшем — до 1−1,5% суммы.

По IBAN-платежам (платежам по реквизитам) взыскивают в среднем 0,5−1% суммы, хотя еще есть банки, которые делают такие проводки бесплатно через свои системы интернет-банкинга.

Это все наиболее популярные услуги. Но, время от времени, банкиры берут деньги с карточных клиентов и за совсем неожиданные сервисы.

«Например, банк может взять с человека комиссию за несвоевременный финансовый мониторинг — когда владелец счета прошел очередную верификацию с опозданием без уважительной причины (воинская служба, лечение в больнице и пр.). Также дополнительную плату могут взыскать с человека, если комплаенс-подразделению придется собирать по нему/его операциям больше обычного информации для компетентных органов (по их требованию) — за дополнительные трудозатраты.

Кроме того, комиссии бывают за заказанные, но не выбранные услуги. Например, вы заказали сумму доллара/евро для выдачи на определенную дату в кассе, но не явились. За это могут насчитать доп. комиссию", — привел для «Минфина» примеры Василий Невмержицкий.

Как и почему украинцы меняют банки

Меньше всего бесплатных услуг осталось у крупных розничных банков с наибольшим числом клиентов, например, у Приватбанка, который обслуживает 23,9 млн физлиц. Больше бесплатных опций у банков поменьше, которые еще стараются расширить клиентскую базу. Люди стали чаще обращать внимание на комиссии и ориентироваться по ним при открытии нового счета.

«Отмечаем рост клиентской базы и, учитывая мотивацию, с которой к нам приходят клиенты, мы понимаем, что это пользователи карт других банков. Чаще всего это наиболее прогрессивная часть населения, которая привыкла сравнивать и искать лучшие предложения на рынке. Однако, большинство клиентов консервативны. Смена обслуживающего банка для них, даже невзирая на все современные технологии, является довольно серьезным шагом. Хотя, по ощущениям, ситуация хоть и очень медленно, но все же меняется. Не в последнюю очередь из-за все более громоздкой тарифной политики ряда крупных системных банков», — заверил нас директор департамента развития розничных продуктов Юнекс Банка Сергей Савка.

Крупные игроки считают более важным при выборе банка не карточные тарифы, а наличие у финучреждения инфраструктуры (терминалов, отделений), удаленных сервисов и широкого спектра услуг. Важную роль продолжают играть зарплатные проекты.

«Комиссии по счету не являются ключевым фактором для закрытия счета. Обычно, клиенты закрывают счета, потому что переходят в другую компанию на работу, зарплатные карты которой в другом банке. Или клиент закрывает карту, которой он не пользуется, ведь нет в этом потребности сейчас — это нормальная практика, и банк, наоборот, заинтересован в том, чтобы неактивных счетов было минимум в портфеле», — говорит начальник управления развития карточного бизнеса и перекрестных продаж ОТП Банка Евгений Грубый.

При этом у наших людей разные предпочтения по использованию карт, в зависимости от банка.

«Особенно в начале полномасштабного вторжения в 5-ку самых популярных услуг входили, во-первых, безналичные расчеты, во-вторых — снятие наличных в Украине, а в-третьих — P2P-переводы по Украине. На четвертом и пятом месте шли обналичивание за рубежом и коммунальные платежи», — сообщила руководитель по вопросам кредитных продуктов и кредитных карт Райффайзен Банка Наталья Луцкая.

А уже в 2023 году она составила другой рейтинг популярности карточных услуг:

пополнение/снятие наличных со счетов;

P2P-переводы по Украине/за рубеж;

IBAN-платежи,

коммунальные платежи.

Начальник центра управления продуктовыми и сервисными решениями для клиентских сегментов департамента маркетинга Ukrsibbank BNP Paribas Group Валерий Водотика поставил на первое место в этом году оплаты товаров/услуг картой, за которыми идут уже снятия/зачисления средств, P2P-переводы по Украине и IBAN-платежи.

Как банки поднялись на комиссиях

По мере роста популярности карточных услуг среди украинцев и повышения тарифов, активно растут и доходы банков от этих направлений работы. Опрошенные банкиры сообщили «Минфину», что на текущий момент доля карточных заработков в общей структуре их комиссионных доходов составляет, в зависимости от структуры, от 50% до 70%. На других комиссиях они зарабатывают все меньше, особенно на фоне вялого кредитования.

Общий размер комиссионного дохода нашей банковской системы, по данным НБУ, за последние 10 лет вырос в три раза — с 16,9 млрд грн до 50,1 млрд грн. При сокращении общего количества банков со 175 до 65.

Крупнейшие комиссионные доходы показывают банки, которые выпустили наибольшее количество платежных карт. По данным НБУ, более 2 млрд грн на 1 января 2023 года заработала эта четверка:

• Приватбанк — 20,4 млрд грн;

• Ощадбанк — 5,9 млрд грн;

• Сенс Банк — 2,84 млрд грн;

• Райффайзен Банк — 2,76 млрд грн.



«В 2023 году, по сравнению с 2022-м, на 63% увеличился доход банков по интернет-эквайрингу. В основном, за счет увеличения доходности и объема операций на зарубежных сайтах. Также на 14% вырос доход по операциям в POS-терминалах (за счет увеличения объемов сделок в Украине)», — прокомментировал «Минфину» ситуацию руководитель отдела дебетных карт розничного бизнеса ПУМБ Сергей Куповых.

Ожидается, что и в 2023 году лидерами по комиссионным доходам останутся государственные Приватбанк и Ощадбанк.

Что еще подорожает

Финансисты признают, что их карточные услуги продолжат дорожать в 2023 году.

«На наш взгляд, более дорогими станут кредитные услуги и услуги, на которые влияет размер комиссии interchange», — считает Владимир Москаленко из Ощадбанка.

А его коллеги говорят о поднятии тарифов по расходным отчетам.

«В связи со значительным удорожанием стоимости услуг мобильных операторов, планируем пересмотреть стоимость смс-информирования», — сообщила Наталия Луцкая из Райффайзен Банка.

Сейчас ее структура берет за смс от мобильных операторов 25 грн и информирует людей только об оплатах от 100 грн и выше. Сообщения через push-уведомления пока предоставляются бесплатно.

Некоторые банки уже анонсировали поднятие тарифов этим летом. Например, Креди Агриколь Банк в клиентской рассылке сообщил о двукратном повышении — с 0,5% до 1% суммы — комиссии за P2P-перевод (от физлица физлицу) в другие банки. А также о том, что начнет взыскивать плату за IBAN-платежи (по реквизитам) в размере 0,3% суммы, если сумма перечисления будет превышать 5 тыс. грн. Пока за такие проводки комиссия не взимается. Новые тарифы заработают с 12 июня.