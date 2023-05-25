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25 мая 2023, 14:42 Читати українською

Европейский Совет продлил действие «экономического безвиза» с Украиной на год

Европейский Совет сегодня продлил действие «экономического безвиза» с Украиной еще на год. Это означает, что украинский бизнес не будет платить никаких пошлин, квот и тарифов при экспорте товара в ЕС как минимум до июня 2024 года. Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в телеграм-канале.

Европейский Совет сегодня продлил действие «экономического безвиза» с Украиной еще на год.
Фото: kmu.gov.ua

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«Благодарны европейским партнерам за принятое решение, которое поможет украинскому бизнесу и украинской экономике в сверхсложных военных условиях», — написал Шмыгаль.

Экономический безвиз

9 мая Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли с Украиной еще на год.

Приостановка тарифов касается фруктов и овощей, на которые распространяется система входных цен, а также сельскохозяйственной продукции и продуктов переработки, на которые распространяется действие тарифных квот.

Таможенные пошлины для промышленных товаров прекратили действовать еще с 1 января 2023 года по условиям Соглашения об ассоциации.

Напомним

Минфин писал, что внешний товарооборот Украины составил $16,6 млрд в январе-феврале, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Сергій Т
Сергій Т
25 мая 2023, 14:57
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