НБУ представил оборотную памятную монету «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 мая 2023, 18:00 Читати українською

НБУ представил оборотную памятную монету «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» (фото)

Сегодня, 19 мая, в Национальном банке прошла презентация новой оборотной памятной монеты «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сегодня, 19 мая, в Национальном банке прошла презентация новой оборотной памятной монеты «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины».
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Эта монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время, ее реверс — тематический, посвященный военнослужащим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.

Оборотная памятная монета «Силы поддержки Вооруженных сил Украины» продолжает серию «Вооруженные Силы Украины».

На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: «Всегда рядом».

Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента изображен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Читайте также: НБУ пополнил интернет-магазин новыми памятными монетами (список)

Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей.

Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. НБУ будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующего выдачи их клиентам.

Приниматься эти монеты от клиентов также будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн таких оборотных памятных монет.

В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики. Они будут реализовываться с 25 мая 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) как сувенирная продукция.

В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины». На сувенирной упаковке ролика изображена эмблема Сил поддержки Вооруженных сил Украины и стилизованное старинное оборонное сооружение — палисад. Тираж роликов — 20 тысяч штук.

Характеристики

  • Монета номиналом 10 гривен изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом,
  • масса — 6,4 г,
  • диаметр — 23,5 мм,
  • тираж — 10 000 000 штук (в том числе 500 000 — сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов).
  • Группа монеты — рифленая.
  • Дизайн: Владимир Демьяненко, Ольга Коваленко.
  • Скульпторы: Владимир Демьяненко, Владимир Атаманчук.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают AlexZerg, pro100joker, Qwerty1999 и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами