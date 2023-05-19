Сегодня, 19 мая, в Национальном банке прошла презентация новой оборотной памятной монеты «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ представил оборотную памятную монету «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» (фото)
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Эта монета по своим характеристикам идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. В то же время, ее реверс — тематический, посвященный военнослужащим Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Оборотная памятная монета «Силы поддержки Вооруженных сил Украины» продолжает серию «Вооруженные Силы Украины».
На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: «Всегда рядом».
Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента изображен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.
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Как и все другие оборотные монеты Украины, оборотная памятная монета «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» обязательна к приему по ее номиналу для всех видов наличных платежей.
Реализация таких монет как нумизматической продукции банками-дистрибьюторами не будет осуществляться. НБУ будет подкреплять оборотными памятными монетами банки и СИТ-компании для последующего выдачи их клиентам.
Приниматься эти монеты от клиентов также будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено около 10 млн таких оборотных памятных монет.
В то же время, часть тиража оборотной памятной монеты «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины» будет сформирована в специально оформленные ролики. Они будут реализовываться с 25 мая 2023 г. в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и банками-дистрибьюторами (Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк) как сувенирная продукция.
В ролик будет входить 25 оборотных памятных монет «Силы поддержки Вооруженных Сил Украины». На сувенирной упаковке ролика изображена эмблема Сил поддержки Вооруженных сил Украины и стилизованное старинное оборонное сооружение — палисад. Тираж роликов — 20 тысяч штук.
Характеристики
- Монета номиналом 10 гривен изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом,
- масса — 6,4 г,
- диаметр — 23,5 мм,
- тираж — 10 000 000 штук (в том числе 500 000 — сувенирная продукция в виде специально оформленных роликов).
- Группа монеты — рифленая.
- Дизайн: Владимир Демьяненко, Ольга Коваленко.
- Скульпторы: Владимир Демьяненко, Владимир Атаманчук.
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