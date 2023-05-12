Минфин - Курсы валют Украины

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12 мая 2023, 20:00 Читати українською

Главное за неделю: Старт программы «єВідновлення», резкое замедление инфляции и возврат арестов банковских счетов

Как банки ограничивают сервис для клиентов-военных и «наказывают» участников доступной ипотеки

Один госбанк заставил клиента усомниться в надежности индивидуальных сейфов, другой выдал кредит под льготных 7%, а за год установил рыночную ставку, еще и загнал заемщика в долги. Это не единственные проблемы, заставившие наших читателей оставить отзывы на сайте «Минфина». В какие неприятные ситуации попадали потребители финансовых услуг и как на их жалобы реагировали банки в очередном Народном рейтинге.

Украина получила 189,32 миллиона евро от Всемирного банка

В общий фонд государственного бюджета Украины поступило 189,32 млн евро финансирования от Всемирного банка. Средства предоставлены на льготных условиях от Международной ассоциации развития (МАР).

Когда Запад устанет финансировать Украину

В информационном поле распространяются тезисы, что страны Запада теряют желание и возможности помогать Украине. Соответствует ли это действительности и как дорого Украина обходится союзникам, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Инфляция в Украине резко замедлилась: как изменились цены

В апреле инфляция по сравнению с мартом составила 0,2%, а с начала года — 3,2%. В годовом исчислении инфляция в апреле составила 17,9% по сравнению с 21,3% в марте. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 0,4%. Больше всего (на 7,4%) подорожала свинина.

Банкротство банков в США: что происходит и стоит ли сбрасывать доллар со счета

Ряд банкротств американских Signature Bank, Silvergate, Silicon Valley Bank, First Republic Bank и вероятность, что к ним присоединятся другие, всколыхнула финансовый рынок. Кремлевские пропагандисты смакуют тему краха американской банковской системы и мрачные перспективы доллара. «Минфин» расскажет, что происходит на самом деле.

Наведет порядок: новый законопроект на рынке новостроек и нюансы купли-продажи квартир сегодня (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Сергеем Кургановым, практикующим риелтором, генеральным директором «Риелторского объединения «ПРОСТОР» о следующем: новый законопроект на рынке новостроек, будет ли возможность обойти этот закон, когда начинают работать нововведения, нюансы покупки-продажи квартир сейчас, что будет с Киевгорстроем и его застройками, что делать, если ты клиент Киевгорстроя.

НБУ заметил замедление роста цен: действительно ли инфляция угасает

В этом году цены будут расти медленнее, считают в НБУ. Недавно регулятор значительно улучшил свой инфляционный прогноз, хотя ценники в магазинах шокируют покупателей. На чем основывается оптимизм Нацбанка и действительно ли стоит ожидать утихания инфляции, разбирался «Минфин».

Американцы выходят из дома и начинают путешествовать: как это отразилось на акциях

На минувшей неделе на «тепловой карте» индекса S&P 500 преобладали красные оттенки, но идеи для хорошего профита тоже были. Об итогах прошлой недели, и главных событиях этого, «Минфину» рассказали инвестиционные аналитики Олег Лысенко и Денис Белый.

В Украине стартовала программа компенсаций за поврежденное жилье «Восстановление»

С 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «Восстановление». Все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться программой для получения госпомощи для восстановления своего жилья. Речь идет прежде всего о замене окон или дверей, ремонте кровли и т. д.

У крупных банков уже есть предложения депозитов в гривне под 20% годовых

С 11 мая вступают в силу новые правила резервирования банков. Финансистам теперь крайне невыгодно держать средства клиентов на текущих счетах, размещать их на коротких гривневых депозитах и привлекать вложения в СКВ. К этому моменту банки готовились очень активно, повышая ставки по вкладам в нацвалюте на долгие сроки. Ставки по ним будут расти и дальше, считают в НБУ. Сколько сейчас платят финучреждения с депозитным портфелем частных клиентов от 2 млрд грн — в свежем обзоре «Минфина».

Александр Паращий: Прогнозы МВФ по курсу гривны не имеют ничего общего с реальностью

По негативному экономическому сценарию МВФ, в 2023—2026 годах гривна может девальвировать до 44,4−66,5 за доллар. А по базовому — до 40,7−53,5 грн/$. В начале этого года реальный наличный курс был около 40,5−41 грн/$, а укрепляться украинская валюта начала весной и сейчас держится у отметки 37,7−37,8 грн/$. На основе прогноза МВФ курсовую оценку рассчитал и опубликовал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий. Минфин расспросил эксперта об этом и пытался больше узнать о его оценке ситуации на валютном рынке.

Минфин разместил на аукционе облигации на рекордные 28,5 миллиарда

На аукционе 9 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на рекордную сумму в этом году — 28,46 млрд грн в эквиваленте, что на 16,45 млрд грн больше, чем на прошлой неделе — 12,01 млрд грн.

Лучший отзыв апреля: как доступная ипотека 7% в Приватбанке превратилась в непосильное бремя

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков в апреле. Им стал клиент Приватбанка под ником NickT, рассказавший свою историю оформления ипотеки по льготной ставке 7% и неожиданного исключения из программы за год из-за «лишних» 1,7 «квадратов». Опыт NickT может быть полезен другим читателям Минфина.

Аресты банковских счетов клиентов возвращаются. Банки будут блокировать карты

6 апреля вступил в силу закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения», поэтому банки вернут аресты счетов, наложенные исполнительной службой из-за долгов.

Международные доноры в 2022 году предоставили Украине $14,5 миллиарда (инфографика)

Международные доноры выделили Украине $14,5 млрд в рамках Проекта PEACE на возмещение приоритетных расходов 2022 года. В 2022 году Украина получила 495,3 млрд грн внешнего финансирования в рамках Проекта.

Источник: Минфин
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