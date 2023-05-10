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10 мая 2023, 14:34 Читати українською

Военным выплачивают 750 млрд грн в год: кто на них зарабатывает дважды

На средствах военных сегодня больше всего зарабатывают банки и местные органы самоуправления. Но пользы самим защитникам от этого мало. Что делать, чтобы изменить ситуацию и направить деньги в правильное русло, Фокус рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. «Минфин» выбрал главное.

На средствах военных сегодня больше всего зарабатывают банки и местные органы самоуправления.

Где оседают деньги военных

Уже сейчас нужно думать, как сделать социальные инвестиции в сектор обороны человекоцентричнее.

В год сектор обороны получает около 750 млрд грн в виде доходов военных. За счет этого набухают пассивы банков, зарабатывающих на этих средствах 25%, вкладывая их в депозитные сертификаты НБУ.

То есть, дважды зарабатывают на государстве. Сначала огромный финансовый ресурс в виде остатков на платежных картах военных, уплаченных за счет госбюджета. Во второй раз — получая проценты по депозитным сертификатам НБУ, а это снова государственные средства.

Пухнут и местные бюджеты в местах постоянной дислокации воинских частей.

И у этих ОТГ сейчас настоящий праздник, который никогда не заканчивается: «обеды для детей в школах», которые почти все «закольцованы» на женах глав ОТГ, «джипы с подогревом сидений» для самих глав, лавочки, вроде бы они из золота и т. д.

Это происходит из-за огромного наплыва в местные бюджеты налогов по заработной плате военных.

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Социальная система для военных

По моему мнению, уже сейчас государственные банки совместно с НБУ должны запустить программу специальных депозитов для военных под процентную ставку «учетная ставка НБУ минус 5%», то есть под 20% (5% банки могут оставить себе в качестве маржи).

По таким вкладам необходимо применить специальные нормы резервирования на уровне 0% при условии, что эти средства будут вложены в депозитные сертификаты НБУ.

Параллельно отменить обложение депозитов военных.

А основные доходы военных (заработная плата) необходимо облагать налогом по сниженной ставке — 10%.

Эти налоговые поступления следует накапливать в местных бюджетах и использовать их только на социальные программы для военных: помощь в создании собственного бизнеса, реабилитация, лечение, дополнительное обучение детей, жилищные программы и т. д.

Распределять эти средства должны советы военных при ОТГ.

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Системные социальные проекты

И уже сейчас необходимо запускать государственные жилищные программы для военных посредством накопления средств под покупку жилья в «кассах взаимопомощи» по примеру «строительных сберегательных касс» в Германии.

В нашем варианте это может быть модель, когда на одну гривну военного государство выделяет две гривны из бюджета для покупки им жилья.

Аналогичные программы должны развиваться и в медицинском страховании военных для реабилитации и лечения в послевоенное время, чтобы не повторилась история с чернобыльцами, которые были брошены на произвол судьбы с течением времени после аварии на ЧАЭС.

Такая программа должна быть аналогом «полковых касс» во времена Бисмарка. Напомню, именно с этой модели ведет начало немецкая медицинская система как альтернатива британской.

Государственные банки совместно с Правительством должны ввести специальный кредитный продукт для военных с целью создания собственного бизнеса ветеранами:

1% процент, срок — до 10 лет, 10% в проекте собственных средств — остальные кредитные, без залога под гарантии государства, сумма — до 100 тысяч долларов в эквиваленте.

То есть уже сейчас, когда государство еще выделяет значительные средства на сектор обороны, должны быть созданы системные социальные проекты для военных: собственный бизнес, жилье, медицинское страхование, реабилитация, жизненное пространство для семьи, военная ипотека.

Пока таких программ на уровне Правительства нет и о них никто не говорит. Однако все хотят зарабатывать на средствах военных, понимая, что такая ситуация не будет долгосрочной. Так что нужно действовать уже сейчас.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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SkeptikUA
SkeptikUA
10 мая 2023, 15:15
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А кому це все потрібно окрім військових? Отож-бо. А самі військові не мають потрібної обізнаності у фінансових процесах щоб цього добиватись. Тому це боротьба «за все хороше…»
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0
Ranet
Ranet
10 мая 2023, 16:19
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За диагностику — пять, за схему лечения — три с минусом. У разных денег, действительно, разное качество, но здесь не тот случай.
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