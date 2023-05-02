Возврат доплат военным в тылу: из чьих карманов возьмут 150 миллиардов

Возврат доплат в 30 тыс. грн военным поставлен на паузу. Решение депутатов раскололо общественное мнение. Приверженцы возврата доплат говорят, что труд защитников должен достойно оплачиваться. Противники утверждают, что на увеличение зарплаты в бюджете нет средств. Во сколько обойдется стране новая-старая система оплаты труда военных и есть ли на это деньги, выяснял «Минфин».

Почему закон до сих пор не подписан

После начала войны государство обязалось выплачивать украинским военным доплаты к регулярному денежному обеспечению — 100 тыс. грн за участие в боях на передовой и 30 тыс. грн за службу в тылу. Такое решение стало слишком обременительным для бюджета.

Как свидетельствуют открытые данные портала openbudget.gov.ua, в январе 2023 года доля расходов на армию достигла рекордной отметки в истории, превысив 50% бюджета Украины. Покрыть их за счет международной помощи невозможно, поскольку иностранцы готовы давать деньги на гуманитарные и социальные расходы казны и не финансируют военные статьи, к которым относятся и выплаты военным.

По данным Министерства финансов, расходы бюджета на них в январе-феврале составили 148,7 млрд гривен. На встрече в Европейской Бизнес Ассоциации в конце марта глава ведомства Сергей Марченко уточнил: месячные доходы госбюджета почти в два раза меньше - около 80 млрд гривен.

Огромный кассовый разрыв заставил правительство принять непопулярное решение: Кабинет министров внес изменения в свое постановление и с 1 февраля отменил централизованные и безусловные доплаты в размере 30 тысяч гривен работающим в тылу военнослужащим.

Это решение вызвало негативный резонанс. На сайте Президента были зарегистрированы сразу несколько петиций с требованием вернуть доплаты. Причем, обращения получили необходимое для рассмотрения количество голосов. На это отреагировали депутаты: 10 апреля, рассматривая изменения в закон о правовом режиме военного положения, народные избранники поддержали поправку своих коллег во главе с экс-спикером Рады Дмитрием Разумковым, которая возвращает 30 тысяч надбавки к зарплатам военным.

Выплаты по новой-старой системе должны были начаться уже с мая.

«Это самое важное за сегодняшний день голосование в парламенте, самое важное для страны решение», — так прокомментировал решение парламента секретарь комитета ВР по вопросам интеграции с EC Валентин Наливайченко.

Впрочем, такое мнение разделяли не все коллеги Наливайченко, и не только они.

Это убивает мотивацию идти на передок. Любой человек думает 100+ там или 50 в Закарпатье?! Что решаем?! Ответ не нужен. В целом, она (надбавка военным в тылу — ред.) рассчитана на леваков, дезертиров, косящих и т. д. Которые потом будут ходить и рассказывать о своих «военных заслугах». Плюс она полностью ломает систему мотивации, которая работает от 24 000 до 120 000 гривен! Она ломает создание новых сил наступления! Там нужны большие средства. И без них само собой ничего не полетит! А они нам очень нужны!", — написал Андрей Онистрат, экс-владелец банка «Нацкредит», а ныне советник в «Центре специальных операций А».

Иные аргументы тех, кто выступает против возврата доплат, сводятся к двум основным тезисам:

на это у бюджета нет достаточно денег;

решение идет вразрез с обязательствами, взятыми на себя Украиной в рамках утвержденной 4-летней Программы расширенного финансирования EFF.

На следующий день после голосования, 11 апреля, депутат Владимир Цабаль внес постановление (8312-П), которое предлагает отменить возврат доплат тыловикам. Этот документ фактически заблокировал дальнейшее прохождение законопроекта о возврате доплат.

Пока постановление не будет рассмотрено в сессионном зале, закон не может быть подписан. Ближайшее заседание ВР состоится только в мае. Поэтому, что будет с документом, пока непонятно. Тем не менее, фактом остается одно — еще, по меньшей мере, несколько месяцев 30 тысяч гривен никому не будут выплачивать.

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Две проблемы: МВФ и деньги

МВФ пока не высказал свою позицию относительно возврата военных доплат. «Нам известно о поправке, принятой парламентом 10 апреля по поводу правовых основ для применения мер, связанных с военным положением, и мы находимся в процессе оценки ее влияния», — сказал глава миссии фонда в Украине Гевин Грей в комментарии «Интерфакс-Украина».

Также не решен вопрос финансирования. Хотя законопроект предполагает не только возврат ранее отмененных выплат военным, но и компенсатор дополнительных расходов бюджета. Для этого предложено денежное обеспечение сотрудников, служебных и должностных лиц бюджетных учреждений и менеджмента государственных предприятий ограничить 10 размерами минимальной заработной платы, установленной на 1 января 2023 года.

Но этот источник не способен покрыть дополнительные затраты.

«Численность госслужащих, которые получают очень высокую зарплату в отношении общей массы, небольшая и она не сопоставима с количеством военных. Порядок цифр не совпадает. Поэтому можно говорить лишь о том, что, возможно, это один из источников финансирования и не главный», — говорит Наталья Лещенко, экономист CASE Украина.

По расчетам экспертов, ограничение чиновничьих зарплат способно сгенерировать всего 2% от суммы, необходимой для обеспечения дополнительных выплат военным в тылу.

К тому же, стоит учитывать, что сейчас расходы на оплату труда госслужащих покрываются за счет средств западной помощи, а налоги с этих зарплат идут в бюджет.

«Поэтому, если эти зарплаты уменьшить, то в бюджете больше денег не станет. А, наоборот, — станет меньше. Потому что эти зарплаты облагаются налогами, и налогов из них будет уплачено меньше», — подчеркнул инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Поэтому, прежде чем возвращать доплаты военным, эксперты советуют продумать реальные источники финансирования, и желательно в полном объеме, а не только 2% от необходимых. В противном случае, благородные намерения депутатов станут ничем иным, как очередной порцией популизма.

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Откуда взять 150 млрд грн

На возврат выплат военнослужащим требуется более 150 млрд грн. Соответствующие расчеты привел народный депутат Ярослав Железняк.

«Простая математика по возврату 30К выплат защитникам:

— Ориентировочная сумма, необходимая для возврата выплат, — 12,7 млрд грн в месяц = 152,4 млрд грн/год

— ориентировочная экономия от ограничения зарплат бюджетников до 10 минималок: 2,7−3 млрд грн/год

— То есть для реального, а не на бумаге обеспечения возврата выплат нужно еще около 149 млрд грн в год найти… или 98% необходимой суммы», — объяснил он.

Вопрос следующий: где взять эти деньги, особенно в условиях, когда дефицит государственного бюджета составляет 1,6 трлн грн.

Вариантов немного. Сергей Фурса убежден, что безболезненных вообще нет.

«Первое решение — это резкое увеличение налогов. Каких и на что — можно вести дискуссию. Второе самое очевидное решение — это запуск печатного станка. Когда мы просто напечатаем 150 млрд гривен», — говорит эксперт.

По мнению Сергея Фурсы, в обоих случаях следствием в перспективе станет уменьшение поступлений в бюджет, а в конечном итоге — и уменьшение возможности финансировать армию. Кроме того, Украина обязалась перед МВФ сокращать свою зависимость от эмиссионного финансирования госбюджета в 2023 году.

Однако, не все эксперты настроены пессимистически. Член парламентского комитета налоговой и таможенной политики Нина Южанина говорит, что деньги на выплаты военным можно найти, и не предпринимая крайних мер. По ее подсчетам, в сумме можно собрать 90,7 млрд грн. Среди возможных источников, в частности, — средства из Дорожного фонда. Плюс на 18 млрд грн не будут погашены долговые обязательства по заимствованиям — поэтому, это тоже высвобождаемые средства.

Еще 37 млрд грн можно получить от игорного бизнеса, если его привести в легальную плоскость и взыскать налоги. 11 млрд грн можно получить, если ограничить доступ к зерновому коридору «левых компаний». Табачный рынок может дать еще 2,5 млрд", — перечислила Нина Южанина.

Она также считает, что из госбюджета не стоит финансировать частные телеканалы, которые вещают в рамках национального телемарафона.

«Мы вместе с властью должны сесть в бюджетном комитете, пересмотреть все статьи. Я просто показала образец, с чем должны работать власти, где есть источники. Не нужно увеличивать дефицит бюджета, нужно сделать перераспределение и шагать вперед. Тогда мы найдем средства для возврата 30 тысяч», — считает Южанина.

Экономист CASE Украина Наталья Лещенко тоже является сторонником такого подхода. Она напомнила, что недавно власти уже ним воспользовались. Это, в частности, позволило обеспечить военным существующие выплаты в 100 тыс. и 30 тыс. грн до 1 сентября.

«Недавно изменениями в бюджет-2023 уже было проведено и увеличение расходов на оборону на 0,5 трлн грн, путем использования этих резервов для увеличения доходов, экономии на обслуживании долга, увеличения заимствований. Фактически, все деньги направлены на ВСУ, на воюющих», — сказала экономист CASE Украина.

В профильном комитете ждут предложений от авторов правки о возврате военных доплат.

«Предлагаю прекратить эмоциональную дискуссию вокруг возврата или невозврата доплат военным, переведя ее в конструктивную плоскость. А именно, авторам предложения, не дожидаясь рассмотрения блокирующего постановления Владимира Цабаля, представить соответствующие сбалансированные изменения в закон о бюджете-2023, предусмотрев источники финансирования не в размере 2,5 миллиарда из 150 необходимых, а в полном, предусмотренном элементарными правилами математики, объеме», — написал в своем канале в Telegram глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Сами разработчики говорят, что уже указывали на возможные источники покрытия расходов по выплатам военных надбавок.

«Зарплаты военным с учетом выплат 30 тысяч грн должны быть уже заложены в Государственный бюджет на этот год. Месяц назад Верховная Рада выделила на сектор безопасности и обороны еще 518 млрд грн, из которых более 477 миллиардов предусмотрены именно на зарплаты. Мы предложили дополнительный источник поступлений в бюджет за счет ограничения зарплат топ-чиновникам. Но подчеркиваю, что это новый, дополнительный источник средств, которые и так должны быть предусмотрены в бюджете. К тому же, министр обороны рассказывал, что на отмене премий «сэкономили» 100 млрд грн", — сказал в комментарии «Минфину» один из авторов правки о возврате доплат военным Дмитрий Разумков.

Так что, очевидно, окончательное решение о возобновлении выплат военным в тылу будет учитываться с учетом мнения МВФ и политических мотивов власти.

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