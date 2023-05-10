В Украине стартовала программа компенсаций за поврежденное жилье «єВідновлення»

С 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення». Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что это значит

Отмечается, что все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться программой для получения госпомощи для восстановления своего жилья. Речь идет прежде всего о замене окон или дверей, ремонте кровли и т. д.

Кто может воспользоваться программой

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

«Мы уже работаем над механизмом возмещения, в том числе и через механизм репараций. Призываем хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ по поводу своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на часть репараций России», — подчеркнули в ведомстве.

Как получить компенсацию

Сначала следует подать информационное сообщение о поврежденном имуществе. Это можно сделать на портале или в приложении «Дия», а также впоследствии через ЦНАП, нотариусы или управление соцзащиты.

Далее нужно открыть специализированный счет «єВідновлення» в одном из банков-участников программы: Ощадбанк, monobank, Приватбанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ.

После этого необходимо подать заявление на компенсацию в «Дие». Далее спецкомиссия при органе местного самоуправления рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в соответствующий реестр и определит начисленную сумму.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промокод на 10% скидку: minfin10.