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10 мая 2023, 10:17 Читати українською

В Украине стартовала программа компенсаций за поврежденное жилье «єВідновлення»

С 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення». Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

С 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення».

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Что это значит

Отмечается, что все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться программой для получения госпомощи для восстановления своего жилья. Речь идет прежде всего о замене окон или дверей, ремонте кровли и т. д.

Кто может воспользоваться программой

Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.

Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.

«Мы уже работаем над механизмом возмещения, в том числе и через механизм репараций. Призываем хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ по поводу своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на часть репараций России», — подчеркнули в ведомстве.

Как получить компенсацию

Сначала следует подать информационное сообщение о поврежденном имуществе. Это можно сделать на портале или в приложении «Дия», а также впоследствии через ЦНАП, нотариусы или управление соцзащиты.

Далее нужно открыть специализированный счет «єВідновлення» в одном из банков-участников программы: Ощадбанк, monobank, Приватбанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ.

После этого необходимо подать заявление на компенсацию в «Дие». Далее спецкомиссия при органе местного самоуправления рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в соответствующий реестр и определит начисленную сумму.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 8

+
+12
zig4free
zig4free
10 мая 2023, 10:21
#
Наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки.
+
0
Disorder
Disorder
10 мая 2023, 11:08
#
Бабки откуда? просто друкуватимемо,?
+
+15
zig4free
zig4free
10 мая 2023, 11:17
#
Тема рядом есть, скоро акциз на воздух начнут вводить.
+
0
bonv
bonv
10 мая 2023, 11:25
#
А що з тими у кого більші руйнування ніж вибиті вікна-двері?
+
+57
kadaad1988
kadaad1988
10 мая 2023, 11:26
#
Утім, громадяни, які вже відремонтували своє житло, наразі не можуть претендувати на державну допомогу… Народ, не ремонтируйте свое жилье, живите по подвалам, землянкам…
+
0
bonv
bonv
10 мая 2023, 11:47
#
Мінцифри запустили у застосунку «Дія» послугу «єВідновлення». Подавши заявку, можна отримати кошти на ремонт пошкодженого житла, яке постраждало під час бойових дій.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Відтепер українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву в „Дії“ та отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення. Максимальна сума — 200 тис.грн. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване», — наголосили у відомстві.
Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників-учасників програми.
Щоб отримати допомогу:
Повідомте про пошкоджене майно у застосунку «Дія».
Відкрийте спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми.
Заповніть заяву на допомогу в застосунку «Дія», перевірте та відправте в оборобку.
Після цього місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Ви отримаєте підтвердження та кошти на картку «єВідновлення». Їх потрібно використати протягом 12 місяців з дня отримання.
Кошти надаються, якщо житло:
Пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022,
Розміщене на неокупованій чи деокупованій території,
Підлягає відновленню,
Не було відремонтоване самостійно.
+
+15
Ave Bael
Ave Bael
10 мая 2023, 11:55
#
Программа для розкрадання бюджетних коштів Офісом Президента-мародера та придворними забудовниками-корумпантами.
+
+10
financialGenius
financialGenius
10 мая 2023, 12:23
#
А что там по программам для жителей оккупированных территорий ? Сколько на улице можно жить ?
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