С 10 мая в Украине стартовала программа государственной помощи на восстановление поврежденного жилья «єВідновлення». Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
В Украине стартовала программа компенсаций за поврежденное жилье «єВідновлення»
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Что это значит
Отмечается, что все граждане, чье жилье получило незначительные повреждения в результате вооруженной агрессии РФ и еще не было отремонтировано, смогут воспользоваться программой для получения госпомощи для восстановления своего жилья. Речь идет прежде всего о замене окон или дверей, ремонте кровли
Кто может воспользоваться программой
Услугой могут воспользоваться все граждане Украины, чье жилье было повреждено в результате боевых действий и подлежит восстановлению. Это касается квартир, частных домов и других жилых помещений, например комнат в общежитии.
Впрочем, граждане, уже отремонтировавшие свое жилье, пока не могут претендовать на государственную помощь.
«Мы уже работаем над механизмом возмещения, в том числе и через механизм репараций. Призываем хранить чеки, фотографии, свидетельства соседей или публикации в СМИ по поводу своего поврежденного жилья, чтобы в будущем претендовать на часть репараций России», — подчеркнули в ведомстве.
Как получить компенсацию
Сначала следует подать информационное сообщение о поврежденном имуществе. Это можно сделать на портале или в приложении «Дия», а также впоследствии через ЦНАП, нотариусы или управление соцзащиты.
Далее нужно открыть специализированный счет «єВідновлення» в одном из банков-участников программы: Ощадбанк, monobank, Приватбанк, Сэнс Банк, А-Банк, ПУМБ.
После этого необходимо подать заявление на компенсацию в «Дие». Далее спецкомиссия при органе местного самоуправления рассмотрит заявление, проведет осмотр поврежденного имущества, внесет данные о нем в соответствующий реестр и определит начисленную сумму.
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Про це повідомляє пресслужба «Дії».
«Відтепер українці, чиї домівки постраждали через бойові дії, можуть подати заяву в „Дії“ та отримати кошти на ремонт за програмою єВідновлення. Максимальна сума — 200 тис.грн. Послуга доступна, якщо житло підлягає відновленню і не було повністю відремонтоване», — наголосили у відомстві.
Кошти можна витратити на будівельні матеріали чи послуги підрядників-учасників програми.
Щоб отримати допомогу:
Повідомте про пошкоджене майно у застосунку «Дія».
Відкрийте спеціалізований рахунок «єВідновлення» в одному з банків-учасників програми.
Заповніть заяву на допомогу в застосунку «Дія», перевірте та відправте в оборобку.
Після цього місцева влада надішле комісію, яка проведе обстеження пошкодженого майна, зафіксує руйнування та визначить суму компенсації. Ви отримаєте підтвердження та кошти на картку «єВідновлення». Їх потрібно використати протягом 12 місяців з дня отримання.
Кошти надаються, якщо житло:
Пошкоджене через бойові дії після 24 лютого 2022,
Розміщене на неокупованій чи деокупованій території,
Підлягає відновленню,
Не було відремонтоване самостійно.