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5 мая 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: Зарплаты, прибыль банков, международные резервы и ставки ФРС и ЕЦБ

Johnson & Johnson разделилась и провела больше всего в этом году IPO

Если бы вы купили акции Johnson & Johnson на $5 тыс. в конце февраля 2013 года и держали их до сих пор, получили бы общую прибыль в размере около $13 570 за счет повышения растущей цены акций и дивидендных выплат, подсчитал сайт для инвесторов The Motley Fool. Но в скором времени заработки владельцев акций J&J могут значительно возрасти, — рассказываем почему.

Как вырастут зарплаты украинцев в ближайшие годы Прогноз НБУ

Национальный банк прогнозирует, что средняя номинальная зарплата в Украине в 2023 г. вырастет на 21,9%, а реальная (с учетом инфляции) на 3,7%.

Банки за первый квартал получили 34 миллиарда чистой прибыли — НБУ

Платежеспособные банки в I квартале 2023 года получили 34 млрд грн чистой прибыли против 152 млн грн убытка в I квартале 2022 года. По состоянию на 1 апреля 2023 только пять банков из 65 платежеспособных учреждений были убыточными с совокупным убытком 40 млн грн.

ЕЦБ в седьмой раз повысил ключевую ставку

Европейский центробанк (ЕЦБ) повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — с 3,5% до 3,75% - на заседании в четверг, 4 мая. Это максимальный уровень ставки с 2008 года. ЕЦБ поднял ставки по ссудам в седьмой раз подряд.

Гривна под 20%, доллар под «0»: как банки планируют изменять депозитные ставки

Банки двигают депозитные ставки вверх, особенно это заметно на срочных вкладах на срок от 3 месяцев. Что их к этому побудило и повлияет ли это на объем депозитных портфелей, узнавал Минфин.

Как изменить Украину и какие реформы нужны Украине после войны (видео)

В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит с Валентином Красноперовым, основателем просветительской инициативы «Последний Капиталист» о таком: экономика Украины после распада СССР, как рушилась экономика «красных директоров», что нам нужно сделать для того, чтобы экономика работала правильно, какие реформы нужны Украине после войны, самые необходимые реформы и что будет с курсом доллара.

Рекорд за последние 11 лет: Международные резервы Украины выросли до $35,9 миллиарда

По состоянию на 1 мая 2023 года международные резервы по предварительным данным составили $35,9 млрд. Это обновленный рекордный уровень за последние 11 лет. За апрель резервы выросли на 13% благодаря поступлениям от международных партнеров, дальнейшему снижению объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренным долговым выплатам страны в иностранной валюте.

ФРС повысила ставку в десятый раз подряд

Федеральная резервная система (ФРС) США повысила диапазон базовой ставки на 0,25 процентного пункта — до 5−5,25% годовых. Это самый высокий уровень ставки за 16 лет и десятое ее повышение подряд.

НБУ начинает оценку устойчивости банковской системы: сколько и каких банков будет закрыто

Нацбанк анонсировал запуск оценки устойчивости двадцатки крупнейших банков. Фактически она начнется после 5 мая: к этому сроку банки должны предоставить регулятору всю необходимую информацию. В первую очередь, НБУ будет оценивать качество ранее выданных банками кредитов, стоимость/ликвидность залогов и полноту сформированных под них резервов. Какие последствия для вкладчиков и банковского рынка в целом будет иметь такая проверка, расскажет Минфин.

Владельцев уничтоженного в результате войны имущества освободили от уплаты налога на недвижимость

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7632 об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество за объекты разрушенной или поврежденной в результате войны недвижимости.

Новая пенсионная реформа: кто и как будет выплачивать пенсии украинцам

С 1 января 2024 года все работающие украинцы до 55 лет будут вынуждены отчислять к накопительным счетам уплачиваемые часть ЕСВ. Это один из главных пунктов новой пенсионной реформы, которую планирует рассмотреть парламент. Соответствующий законопроект (№ 9212) уже зарегистрирован в ВР. О других требованиях проекта и их недостатках рассказал Юрий Бойко, член Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Возврат доплат военным в тылу: из чьих карманов возьмут 150 миллиардов

Возврат доплат в 30 тыс. грн военным поставлен на паузу. Решение депутатов раскололо общественное мнение. Приверженцы возвращения доплат говорят, что работа защитников должна достойно оплачиваться. Противники утверждают, что на увеличение зарплаты в бюджете нет средств. Сколько будет стоить стране новая-старая система оплаты труда военных и есть ли на это деньги, выяснял Минфин.

В Украине вернули налоги на ввоз терминалов Starlink и генераторов

С 1 мая 2023 года завершился период льготного импорта товаров для восстановления энергетической инфраструктуры Украины, с сегодняшнего дня при их ввозе придется уплатить пошлины и НДС.

Минфин разместил на аукционе облигации на 12 миллиардов

На аукционе 2 мая Министерство финансов Украины разместило военные облигации на 12,01 млрд грн в эквиваленте, что на 4,28 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 16,29 млрд грн.

Источник: Минфин
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