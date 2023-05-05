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5 мая 2023, 18:33 Читати українською

В OTP Bank отреагировали на внесение в список международных спонсоров войны

В OTP Bank Украина опубликовали заявление, в котором называют ложной информацию о деятельности OTP Group на рынке РФ. Об этом сообщает пресс-служба украинского OTP Bank.

В OTP Bank Украина опубликовали заявление, в котором называют ложной информацию о деятельности OTP Group на рынке РФ.
Фото: dialog.ua

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«Сейчас в СМИ распространяется ложная информация о работе OTP Group на рынке ру», — говорится в сообщении.

В банке заявили, что OTP Group кардинально уменьшила свое присутствие на рынке РФ за 2022 год:

  • доля рынка снизилась до 0,17%;
  • кредитование юридических лиц было остановлено;
  • корпоративный кредитный портфель уменьшен на 75%.

«OTP Group неоднократно заявляла о поиске возможностей выхода с рынка, в т. ч. с привлечением консультантов Rothschild Martin Maurel, и процедура продажи заблокирована юридически. Информация о признании незаконных образований „Л/ДНР“, как и о предоставлении льготных кредитов военнослужащему ру — не соответствует действительности!», — подчеркнули в банке.

В финучреждении также добавили, что менеджмент OTP Group постоянно публично выражает поддержку нашей стране и вместе с менеджментом ОТП Банка в Украине кардинально осуждает войну.

«Наши коллеги на линии фронта защищают нашу страну в рядах ВСУ. Это также и материальная поддержка в пользу армии, госпиталей, детских домов более ста миллионов гривен от OTP Bank Украина и OTP Leasing. Для финансирования государственных расходов ОТП Банком были приобретены государственные облигации на сумму более 5,5 млрд грн», — заявили в банке.

Напомним

«Минфин» писал, что Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло венгерский OTP Bank в перечень международных спонсоров войны.

Решение принято из-за позиции руководства банка продолжать деятельность в России и фактическое признание так называемых Донецкой и Луганской «народных республик».

В НАПК заявили, что OTP входит в число 50 крупнейших банков России и обслуживает более 2,2 млн клиентов. Представлен более чем в 1850 населенных пунктах государства-террориста, что подчеркивает его важность для экономики РФ, которая борется с санкциями и пытается их обойти.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+30
youknow
youknow
5 мая 2023, 19:01
#
Відповідь ні про що
отп банк заробляють на росії як можуть та надають пільги росмобікам
https://www.otpbank.ru/credit-holiday/
+
0
zig4free
zig4free
5 мая 2023, 19:36
#
ОТП банк спонсор терроризма!

https://www.otpbank.ru/credit-holiday/

Кредитные каникулы в рамках Федерального закона № 377-ФЗ от 07.10.2022

Федеральный закон от 07.10.2022 N 377-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
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