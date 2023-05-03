Акционер Сенс Банка начал процедуру выхода из российских активов

Люксембургский холдинг ABH Holdings — владелец украинского Сенс Банка (ранее Альфа Банк), российских Альфа-Банка и Альфа Страхование выходит из российских активов. Об этом сообщает пресс-служба Сенс Банка.

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Член совета директоров АОН Holdings Эндрю Бакстер подтвердил, что холдинг выходит из бизнеса в России как банковского, так и страхового.

«Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомицилация (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса», — отметил он.

Кроме того, Бакстер подчеркнул, что в соответствии с европейским законодательством акционеры холдинга, находящиеся под санкциями ЕС, никоим образом не участвуют в работе холдинга и принадлежащих ему активов, а также не могут распоряжаться своими частями владения в холдинге, ведь они заморожены.

Он также отметил, что считает очевидным, что сегодня заниматься одновременно бизнесом в России и на Западе, в том числе и в Украине абсолютно невозможно.

«Идеи глобального бизнеса оказались несостоятельными. Глобализация вопреки ожиданиям и надеждам оказалась циклическим процессом и сегодня глобальный бизнес стал заложником политических решений. Все инвесторы, работавшие и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке, должны сделать свой выбор. Мы прекрасно понимаем, что это совершенно неизбежно. Для нас, европейской компании, этот выбор очевиден», — подчеркнул он.

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Реакция на материалы в СМИ

«Что касается материалов, изложенных в прессе, то хотелось бы сообщить следующее: во-первых, все договоры ОСАГО, о которых говорится в статье, заключены до февраля 2022 года, во-вторых, согласно российским законам эти договоры не действуют на территории, где ведутся боевые действия. И, наконец, компания „Альфа Страхование“ в своей деятельности не нарушает режим санкций, введенных ЕС», — резюмировал представитель люксембургского холдинга.

По поводу появившихся в прессе скандальных материалов относительно ритейлера X5 Retail, в прессцентре Альфа-Групп отметили: X5 Retail — публичная компания, зарегистрированная в Нидерландах, контрольный пакет которой торгуется на Лондонской бирже LSE. Альфа-Групп является владельцем миноритарного пакета акций компании. Как и в ситуации с Альфа Страхованием находящиеся под санкциями акционеры полностью отрезаны от управления компанией и не могут распоряжаться своими акциями.

«По некоторым нашим инвестициям мы даже отчетности компании не можем увидеть. Менеджмент просто отказывается ее показывать. Есть примеры, когда мы вынуждены через суд требовать доступа к информации о действиях компании. Но одно мы можем утверждать с уверенностью — компания, которая находится под контролем одновременно британских и европейских регуляторов, не нарушает санкционное законодательство», — заявил представитель Альфа-Групп.

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