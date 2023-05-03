Акционер Сенс Банка начал процедуру выхода из российских активов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 мая 2023, 15:13 Читати українською

Акционер Сенс Банка начал процедуру выхода из российских активов

Люксембургский холдинг ABH Holdings — владелец украинского Сенс Банка (ранее Альфа Банк), российских Альфа-Банка и Альфа Страхование выходит из российских активов. Об этом сообщает пресс-служба Сенс Банка.

Люксембургский холдинг ABH Holdings — владелец украинского Сенс Банка (ранее Альфа Банк), российских Альфа-Банка и Альфа Страхование выходит из российских активов.
Фото: volynnews.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Член совета директоров АОН Holdings Эндрю Бакстер подтвердил, что холдинг выходит из бизнеса в России как банковского, так и страхового.

«Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомицилация (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса», — отметил он.

Кроме того, Бакстер подчеркнул, что в соответствии с европейским законодательством акционеры холдинга, находящиеся под санкциями ЕС, никоим образом не участвуют в работе холдинга и принадлежащих ему активов, а также не могут распоряжаться своими частями владения в холдинге, ведь они заморожены.

Он также отметил, что считает очевидным, что сегодня заниматься одновременно бизнесом в России и на Западе, в том числе и в Украине абсолютно невозможно.

«Идеи глобального бизнеса оказались несостоятельными. Глобализация вопреки ожиданиям и надеждам оказалась циклическим процессом и сегодня глобальный бизнес стал заложником политических решений. Все инвесторы, работавшие и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке, должны сделать свой выбор. Мы прекрасно понимаем, что это совершенно неизбежно. Для нас, европейской компании, этот выбор очевиден», — подчеркнул он.

Читайте также: Рада провалила голосование за законопроект, позволяющий национализировать Сенс Банк

Реакция на материалы в СМИ

«Что касается материалов, изложенных в прессе, то хотелось бы сообщить следующее: во-первых, все договоры ОСАГО, о которых говорится в статье, заключены до февраля 2022 года, во-вторых, согласно российским законам эти договоры не действуют на территории, где ведутся боевые действия. И, наконец, компания „Альфа Страхование“ в своей деятельности не нарушает режим санкций, введенных ЕС», — резюмировал представитель люксембургского холдинга.

По поводу появившихся в прессе скандальных материалов относительно ритейлера X5 Retail, в прессцентре Альфа-Групп отметили: X5 Retail — публичная компания, зарегистрированная в Нидерландах, контрольный пакет которой торгуется на Лондонской бирже LSE. Альфа-Групп является владельцем миноритарного пакета акций компании. Как и в ситуации с Альфа Страхованием находящиеся под санкциями акционеры полностью отрезаны от управления компанией и не могут распоряжаться своими акциями.

«По некоторым нашим инвестициям мы даже отчетности компании не можем увидеть. Менеджмент просто отказывается ее показывать. Есть примеры, когда мы вынуждены через суд требовать доступа к информации о действиях компании. Но одно мы можем утверждать с уверенностью — компания, которая находится под контролем одновременно британских и европейских регуляторов, не нарушает санкционное законодательство», — заявил представитель Альфа-Групп.

Конференция «Invest Talk Summit» Узнайте, как заработать на инвестициях в 2023—2024 годах! Подробности на сайте.

Промо-код на скидку 10%: minfin10.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
3 мая 2023, 15:45
#
Значит, через время исчезнет
даже повод к национализации
(ликвидации) Альфа(Сенс-банка).
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Дмитро Нізков и 14 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами