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3 мая 2023, 8:15 Читати українською

Госдолг Украины продолжает расти. В марте сумма стала больше на 143,2 миллиарда

По итогам марта 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте стала больше на 143,23 млрд грн, а в долларовом — на $3,92 млрд. Об этом пишет Фокус со ссылкой на Министерства финансов.

По итогам марта 2023 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте стала больше на 143,23 млрд грн, а в долларовом — на $3,92 млрд.
Фото: delo.ua

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Рост госдолга

По состоянию на 31 марта госдолг составил 4,38 трлн грн, или $119,91 млрд. Например, внешний долг составляет 2,87 трлн грн (65,47% от общей суммы), или $78,51 млрд. В то же время внутренний долг составляет 1, 51 трлн грн (34,53%) или $41,4 млрд.

Отметим, что в США ранее согласились в 2023 году предоставить бюджету Украину помощь в виде грантов на $9,9 млрд. Между тем, ЕС предоставит 18 млрд евро макрофинансовой помощи в виде льготных кредитов.

Кстати, рассчитываться со всеми кредитами Европейского Союза в рамках финансовой поддержки на фоне войны наша страна будет на протяжении 35 лет. Так, в феврале 2023 года заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова назвала равномерным распределение того, как Украина будет отдавать кредиты международным партнерам.

Читайте: Госдолг превысил $116 млрд: о чем должна говорить Украина с кредиторами

«В ЕС предоставляют такие условия, что срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты вместо Украины будут покрывать наши европейские партнеры. Это один из примеров того, как партнеры с пониманием относятся к долговой нагрузке нашей страны», — отметила она.

Напомним

В августе 2022 года стало известно, что правительству удалось договориться с кредиторами об отсрочке выплат по внешнему долгу до 2024 года. Согласие на реструктуризацию долга дали владельцы около 75% иностранных облигаций Украины стоимостью около $20 млрд. Соответствующее решение вступило в силу 11 августа.

Читайте: Госдолг Украины за год вырос до 78,5% ВВП (инфографика)

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Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+19
StraightEdge
StraightEdge
3 мая 2023, 9:02
#
Жесть
+
0
Имя Фамилия
Имя Фамилия
3 мая 2023, 9:18
#
Может простят?
+
+8
Doober
Doober
3 мая 2023, 10:32
#
Это за один месяц на 143 млрд ?
+
0
Gts 18
Gts 18
3 мая 2023, 11:07
#
Если власть не попытается обменять предательство по Будапештскому мЭморандуму на внешний долг, то я даже и не знаю.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
3 мая 2023, 11:14
#
Ще влада тільки про державу не дбала.
+
0
kievpol
kievpol
3 мая 2023, 12:09
#
Слава Україні, Героям Слава, незламним розповідали, що ж безкоштовно наші «БРАТИ» допомагають, «вільному народу вільної країни» приготуватись як мінімум 50 років знову ставати «кріпаками» щоб це все віддавати, президент *** -втікач «Яник» не вмів керувати країною (бо його Коля Азіров почав борг зменшувати), кінець епохи бідності вже настав Слава Зе!!!
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