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29 апреля 2023, 11:00 Читати українською

NovaPay получила новую лицензию НБУ и теперь сможет открывать счета и выпускать платежные карты

Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, получила расширенную лицензию НБУ, которая позволит предоставлять новые услуги физическим лицам и бизнесу. Соответствующее решение регулятор принял 28 апреля 2023 г. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Финансовая компания NovaPay, входящая в группу компаний Новая почта, получила расширенную лицензию НБУ, которая позволит предоставлять новые услуги физическим лицам и бизнесу.
Фото: NovaPay

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Теперь NovaPay имеет возможность

  • открывать и обслуживать счета частных и корпоративных клиентов,
  • выпускать карточки к счетам физическим лицам,
  • осуществлять эквайринг, то есть безналичный прием платежей, для бизнеса,
  • обеспечивать переводы без открытия счета,
  • кредитовать,
  • принимать деньги на счет и выдавать их.

В общем, речь идет о всех операциях, предусмотренных законом Украины о платежных услугах, разрешенных в условиях военного положения.

«Как и все участники рынка, мы ждали обновления лицензии. Для нас это „зеленый свет“ для расширения существующих финансовых услуг для клиентов и полной перезагрузки бизнес-модели NovaPay. Открытие счетов и собственная эмиссия карт сделает расчеты для клиентов и между ними более быстрыми и удобными», — заявил Андрей Кривошапко, СЕО NovaPay.

По его словам, все продукты и услуги будут доступны как в отделениях Новой почты, так и в мобильном приложении, которое появится уже в этом году.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что NovaPay подала заявку на получение европейской лицензии Electronic money institution (EMI).

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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