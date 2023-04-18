Фонд гарантирования вкладов физических лиц возместил вкладчикам АО «Банк Сич» 1,2 млрд грн и вкладчикам АО «Мегабанк» — 3,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
Вкладчикам обанкротившихся Мегабанка и банка «Сич» возместили 5 миллиардов гривен
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Возмещение
Фонд гарантирования вкладов физических лиц почти полностью возместил средства вкладчикам банка «Сич» и Мегабанка.
По состоянию на 14 апреля 2023 года сумма гарантированных выплат вкладчикам банка «Січ» составила 1,2 млрд грн (96% от возмещенной суммы), а вкладчикам Мегабанка — 3,8 млрд грн (93%).
«Банк „Сич“ и Мегабанк признаны неплатежеспособными после вступления в силу Закона № 2180-ІХ, которым введено 100% гарантии по вкладам на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения. Сегодня Фонд уже вернул гражданам, которые в свое время доверили средства банка „Сич“ и Мегабанку, 5 млрд грн», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха.
Для получения гарантированного возмещения в отделениях банков-агентов Фонда вкладчик должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ИНН.
Дистанционные выплаты осуществляются через онлайн-сервисы четырех банков агентов, предоставляющих такую возможность — АБ «Укргазбанк», ПАО КБ «Приватбанк», АО «ПУМБ» и Акционерный банк «Пивденный».
Напомним
10 августа 2022 года в АО «Банк Сич» после признания его неплатежеспособным была введена временная администрация.
С 3 июня 2022 года после признания банка неплатежеспособным введена временная администрация в АО «Мегабанк».
Комментарии - 1
У своєму YouTube-каналі адвокат назвав способи боротьби з цим. Перший — кличете в банку начальника відділення і пишете заяву з проханням обміняти долари. Якщо це ні на що не впливає, вам повинні дати офіційну відмову.
Далі можете написати скаргу в Нацбанк і пояснюєте ситуацію, в якій вам відмовилися обміняти валюту. «Це все займе не один місяць, і який результат буде, теж велике питання», — говорить Никифорчук.
Але, продовжив адвокат, є й простіший спосіб: поповнити картку для виплат доларами в терміналі «Приватбанку», після чого можете зняти гроші в будь-якому відділенні банку.