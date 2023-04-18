Вкладчикам обанкротившихся Мегабанка и банка «Сич» возместили 5 миллиардов гривен

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Возмещение

Фонд гарантирования вкладов физических лиц почти полностью возместил средства вкладчикам банка «Сич» и Мегабанка.

По состоянию на 14 апреля 2023 года сумма гарантированных выплат вкладчикам банка «Січ» составила 1,2 млрд грн (96% от возмещенной суммы), а вкладчикам Мегабанка — 3,8 млрд грн (93%).

«Банк „Сич“ и Мегабанк признаны неплатежеспособными после вступления в силу Закона № 2180-ІХ, которым введено 100% гарантии по вкладам на время действия военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения. Сегодня Фонд уже вернул гражданам, которые в свое время доверили средства банка „Сич“ и Мегабанку, 5 млрд грн», — отметила заместитель директора-распорядителя Фонда Наталья Рудуха.

Для получения гарантированного возмещения в отделениях банков-агентов Фонда вкладчик должен предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и ИНН.

Дистанционные выплаты осуществляются через онлайн-сервисы четырех банков агентов, предоставляющих такую возможность — АБ «Укргазбанк», ПАО КБ «Приватбанк», АО «ПУМБ» и Акционерный банк «Пивденный».

Напомним

10 августа 2022 года в АО «Банк Сич» после признания его неплатежеспособным была введена временная администрация.

С 3 июня 2022 года после признания банка неплатежеспособным введена временная администрация в АО «Мегабанк».