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14 апреля 2023, 20:02 Читати українською

Главное за неделю: Штрафы банков на 255 млн, ограничение процентов по микрокредитам и стоимость жилья

Мошенничество высшего пилотажа и скрытые комиссии: 4 реальные истории конфликтов с банком

Проблемы с оплатой кредита из-за границы, расслаивание карты и мошенническое списание средств — эти и многие другие жалобы оставили в марте клиенты банков. В прошлом месяце читатели оставили на нашем сайте 294 жалобы на работу финучреждений. Банкиры помогли решить проблему только в каждом третьем случае. То, насколько внимательны банки к своим клиентам, влияет на их позицию в Народном рейтинге. Как он изменился за последний месяц — в свежем обзоре «Минфина».

Сколько нужно работать украинцам, чтобы заработать $1 млн

Жители целого ряда стран, получая среднюю зарплату, могут собрать $1 млн менее чем за 20 лет. Аналитики Picodi.com посчитали, сколько для этого понадобится времени украинцам и на каком месте в мире мы находимся по этому показателю.

Биткоин взял планку $30 тыс.: что будет с курсом дальше

11 апреля курс биткоина впервые с 1 июня 2022 года пересек отметку в $30,3 тыс. А после публикации динамики потребительской инфляции в США в марте криптовалюта номер один закрепилась на высокой позиции. Долго ли биткоин будет радовать криптоэнтузиастов, разбирался «Минфин».

Япония предоставит Украине $3,5 миллиарда финпомощи в течение 2023 года

В 2023 году Япония планирует предоставить Украине финансирование на сумму $3,5 млрд. Эти средства позволят профинансировать приоритетные, в том числе социальные и гуманитарные расходы. С начала полномасштабной войны Япония уже предоставила Украине $581 млн. льготного финансирования.

ЕС начнет тестировать компании на оффшорность: чем это чревато для нашего бизнеса

Уже со следующего года украинский бизнес в ЕС ждет тест оффшорности. Какие компании подвергнутся этим критериям и какими последствиями это для них может обернуться, рассказал совладелец и партнер инвестиционной компании InCo home Роман Белик.

Когда курс доллара в обменниках снова вернется до 40 грн/$

С начала года на наличном рынке гривна укрепилась к доллару уже примерно на 7,5%. При этом наиболее активно укрепление нацвалюты происходило в последние недели. Сохранится ли эта тенденция, разбирался Минфин.

255,5 млн грн за нарушение платежной дисциплины: как и за что штрафуют банкиров

За первые три месяца этого года банкирам начислили рекордные суммы штрафов. А вот сами финансисты заметно снизили суммы санкций, получаемых от своих нерадивых клиентов. Мы решили выяснить, кто и за что штрафует банки и как финучреждения реагируют на выявляемые сами нарушения.

Лучший отзыв марта: как у клиентки Райффайзена вывели со счета 175 тыс. грн и загнали ее в кредит

Редакция Минфина определила победителя конкурса на лучший отзыв о работе банков. В марте им стала клиентка Райффайзен Банка под ником allabondaruk. Она рассказала, как с ее счета вывели большую сумму денег и как на эту ситуацию отреагировал банк. Ее опыт пользователя может быть полезен другим читателям Минфина.

Для возвращения доплат военным необходимо 154 миллиарда, этих средств в бюджете нет — Гетманцев

Принятая Верховной Радой поправка о возврате доплат военным (30 000 грн) за пределами зоны боевых действий не гарантирует возобновление таких выплат, поскольку в государственном бюджете не предусмотрено на это средств. Об этом заявил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

537 миллиардов на оборону: Зеленский подписал закон о рекордном увеличении расходов госбюджета

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 9105, предусматривающий рекордное увеличение расходов государственного бюджета на 537,2 млрд грн.

monobank повысил доходность всех своих гривневых депозитов

Доходность депозитов продолжает расти. Индекс ставок по 3-месячным вкладам физлиц (UIRD) составляет 13,04% годовых, на 12 месяцев — 14,55% годовых. За две недели свои предложения пересмотрела треть банков с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн, входящих в обзор Минфина.

Почему МВФ это плохо? Как его помощь тормозит развитие страны (видео)

В этом видео финансовый аналитик Михаил Федоров рассказывает о Международном валютном фонде и Украине. Почему МВФ это плохо, и почему его помощь тормозит развитие страны.

Рейтинг МФО: 22 лучших предложения кредитов со льготным периодом под 0,01%

Война сильно ударила по рынку микрокредитования: уменьшились объемы предоставленных ссуд и количество «живых» финкомпаний. Впрочем, получить микрокредит можно и сейчас. Минфин узнал, какие суммы и на какой срок МФО готовы давать клиентам на льготных условиях, и составил их рейтинг.

НБУ готовится ограничить проценты по микрокредитам

Нацбанк рассматривает возможность удешевить микрокредиты для населения. Одним из вариантов является введение фиксированной ставки. Об этом «Минфину» сообщили в одной из МФО.

Совет одобрил законопроект для национализации Смысл Банка

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект № 9107−1 о выводе с рынка банка в условиях военного положения, которое позволит НБУ начать национализацию «Сенс Банка» (ранее Альфа-Банк).

Совет отменил налоги на импорт товаров для нужд обороны

Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы по освобождению от налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) и пошлиной операций по поставке/ввозу товаров для нужд безопасности и обороны в период военного положения.

От 49,4 тыс. за квадрат в Киеве до 22,1 тыс. грн возле Сум: сколько сейчас стоит жилье

Украинский строительный рынок возобновляется: только в прошлом месяце в эксплуатацию было сдано 66 новостроек. Как за время войны изменились цены на недвижимость и сколько стоит аренда жилья, исследовал маркетплейс Dim.ria. «Минфин» публикует результаты исследования.

Источник: Минфин
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