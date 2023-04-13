В 2022 году сумма уплаченных украинскими банками штрафов выросли почти в 5 раз. Главные нарушители

В 2022 году банки резко увеличили свои расходы на оплату пеней и штрафов — в 4,8 раз: с 56,9 млн грн в 2021-м до 272,3 млн грн в 2022-ом. Об этом свидетельствует анализ «Минфина» по оборотно-сальдовым балансам банков.

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В 5-ку крупнейших банков-нарушителей на 1 января 2023 года вошли как системные финучреждения, так и совсем небольшие структуры:

1. Приватбанк — 62,9 млн грн;

2. Банк Конкорд — 61,6 млн грн;

3. Сенс Банк — 53,4 млн грн;

4. Универсал Банк — 29,5 млн грн;

5. Ощадбанк — 14,9 млн грн.

Годом ранее крупнейший госбанк также был в числе крупнейших штрафников, хотя и на втором месте:

• Айбокс Банк (29,8 млн грн),

• Приватбанк (5,7 млн грн),

• Международный инвестиционный банк (5 млн грн).

Многие банки, уплатившие крупные пени и штрафы в 2022 году, не имели финансовых санкций годом ранее — из 20-ти крупнейших штрафников таких 4. У некоторых штрафы выросли с нулей до десятков миллионов, что кажется настоящей аномалией, особенно, когда речь идет о небольших структурах. Причем, все это произошло в очень сложный для банков и всей страны военный год.

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Всего за 2022 год было оштрафовано 43 банка из 67 действовавших на тот момент. При этом у 19 структур размер уплаченных штрафов превышал 1 миллион гривен.

Годом ранее ситуация была иной: штрафников было 49 (из 71 действовавших), но крупные суммы (от 1 млн грн и более) уплатили лишь 7 банков. Было много мелких санкций. 12 банков за год заплатило по пеням/штрафам 10 тыс. грн и меньше.

«Минфин» расспросил банкиров о причинах роста штрафования и получил их ответы. Их можно найти в аналитической статье «255,5 млн грн за нарушение платежной дисциплины: как и за что штрафуют банкиров».