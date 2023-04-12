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12 апреля 2023, 14:30 Читати українською

Нацбанк оштрафовал 20 банков за нарушение платежной дисциплины на 255,5 млн

В первом квартале 2023 года Национальный банк оштрафовал 20 украинских банков на 255,5 млн грн за нарушение платежной дисциплины. Об этом в ответ на официальный запрос «Минфина» сообщил Национальный банк.

В первом квартале 2023 года Национальный банк оштрафовал 20 украинских банков на 255,5 млн грн за нарушение платежной дисциплины.
Фото: bank.gov.ua

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Там уточнили, что решение о штрафовании принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.

Объемы 3-месячного штрафования 2023-го превысили размеры санкций прошлых лет.

Национальный банк сообщил «Минфину» о такой динамике штрафования за нарушение платежных правил:

  • 2021 год — 13,8 млн грн, 8 банков;
  • 2022 год — 175,6 млн грн, 25 банков;
  • I кв. 2023 года — 255,5 млн грн, 20 банков.

Названия банков-нарушителей платежной дисциплины НБУ не обнародовал. А в соцсетях всплыл лишь один из них: в ответе регулятора на депутатский запрос в числе нарушителей называется Райффайзен Банк и сумма выписанного ему штрафа — сразу на 27,5 млн грн.

Резкий рост финансовых наказаний объяснили появлением большего числа ограничений после начала полномасштабного вторжения.

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«Сразу после начала войны Национальный банк утвердил постановление № 18, которое содержит пачку ограничений, в том числе по совершению платежей и выдаче наличных со счетов клиентов. Какие-то упрощались/отменялись, но большинство действует до сих пор. Например, физлицо не имеет права за границей расходовать с карточного счета более 100 тыс. грн или наличными снимать с банковского счета в Украине свыше 100 тыс. грн в сутки и пр. Думаю, что именно из-за появления большего числа ограничений на платежном рынке увеличивалось и количество нарушений, за которыми следовали штрафы — как в 2022 году, так и в 2023-м», — объяснил «Минфину» финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

«Минфин» проанализировал ситуацию с этими и другими штрафами в аналитической статье «255,5 млн грн за нарушение платежной дисциплины: как и за что штрафуют банкиров».

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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